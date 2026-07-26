El tiempo a solas gana respaldo científico como una vía de bienestar y autonomía

La psicóloga Virginia Thomas afirmó que dedicar tiempo a solas reduce el estrés y favorece la calma, la relajación y la satisfacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo a solas ha dejado de verse como un signo de aislamiento o fracaso para convertirse en una vía de bienestar, autonomía y creatividad, según diversos estudios y especialistas internacionales. Esta transformación cultural, impulsada por el respaldo científico y la experiencia cotidiana de miles de personas, redefine la relación con la soledad y abre la puerta a nuevas formas de autocuidado.

De acuerdo con Prevention, la psicóloga Virginia Thomas de Middlebury College afirma que dedicar momentos a actividades individuales permite reducir el estrés y activar emociones asociadas a la calma, la relajación y la satisfacción.

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Thomas sostiene que este proceso fomenta la reconexión con uno mismo y genera efectos positivos tanto en la salud mental como en la calidad de los vínculos sociales. Según la experta, “elegir pasar tiempo solo disminuye los niveles de tensión y favorece emociones de baja activación como la tranquilidad”.

La publicación subraya que la solitude, entendida como la capacidad de estar solo por decisión propia, se diferencia de la soledad no deseada porque implica un acto de autocuidado.

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Beneficios comprobados de la soledad elegida

Un estudio de la Universidad de Michigan publicado en Nature indicó que interpretar el tiempo a solas como una oportunidad de independencia mejora la experiencia de la propia compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la Universidad de Michigan, publicado en la revista Nature, revela que las personas que ven el tiempo a solas como una oportunidad para fortalecer la independencia y madurar, obtienen mayor disfrute de su propia compañía. “El modo en que cada uno interpreta esas horas sin interacción social modifica radicalmente la experiencia”, señala el psicólogo André Luiz Rabelo. En cambio, quienes consideran la soledad como resultado de dificultades sociales tienden a experimentar malestar y sufrimiento.

The Economic Times aporta la visión de especialistas que consideran la solitude como un “botón de reinicio emocional” para la mente. Este medio explica que la soledad voluntaria favorece la introspección y la reorganización mental, mientras que el aislamiento impuesto suele asociarse a experiencias negativas.

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El artículo cita a Albert Einstein: “La monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa”. También rescata la perspectiva del filósofo Marcus Aurelius, quien sostuvo: “En ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más apacible que en su propia alma”.

La investigación recogida por Veja y Prevention subraya que el hábito de realizar actividades en solitario requiere práctica y paciencia. El psicólogo Adair Ledino comparte que asistir solo por primera vez al cine le generó incomodidad, pero con el tiempo aprendió a disfrutar esos momentos y a descubrir nuevos intereses personales.

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La tendencia también se observa en la vida pública. Datos de la plataforma OpenTable muestran que los pedidos de mesas para uno aumentaron un 18% en Alemania y un 29% en Estados Unidos en los últimos dos años. Entre los motivos más frecuentes, las personas citan la necesidad de desconexión frente a las presiones cotidianas y el deseo de experimentar momentos de introspección.

Estrategias para disfrutar de la soledad y fortalecer la confianza

Especialistas citados por The Economic Times señalaron que la soledad voluntaria funciona como un reinicio emocional y favorece la introspección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean empezar a aprovechar el tiempo a solas, Prevention propone una serie de recomendaciones prácticas. La primera consiste en crear una lista de actividades para realizar en solitario, desde tomar un café hasta visitar un museo o realizar un viaje corto.

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La psicoterapeuta Jessica Gaddy aconseja asignar un puntaje a cada actividad, de menor a mayor dificultad, y registrar las emociones experimentadas después de cada experiencia. Este seguimiento ayuda a visualizar el progreso y a ganar confianza.

El siguiente paso es programar en la agenda momentos específicos para actividades solitarias. Virginia Thomas sugiere comenzar con salidas breves, como una caminata corta, y aumentar gradualmente la duración y la complejidad de las experiencias. La especialista recomienda llevar un objeto de apoyo y tratar de utilizarlo solo cuando sea realmente necesario, para evitar que la distracción impida vivir plenamente la experiencia.

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Frente a la sensación de incomodidad o la preocupación por el juicio ajeno, Gaddy recomienda técnicas de atención plena: “Toma una respiración profunda y utiliza tus sentidos para identificar cinco cosas que ves, cuatro que oyes, tres que hueles, dos que tocas y una que saboreas”.

La psicóloga señala que reconocer los logros personales en cada paso del proceso resulta esencial. “Cada experiencia solitaria tiene su propia recompensa. Más allá de los beneficios para la salud mental, fortaleces la confianza y descubres nuevas facetas de tu personalidad”, explica Gaddy.

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Entre las actividades recomendadas para disfrutar en soledad, Prevention incluye visitar librerías, asistir a una función de cine, recorrer ferias de antigüedades, tomar una clase de idioma o de dibujo, realizar una jornada de spa o colaborar en un voluntariado.

La clave está en asumir la soledad como una elección consciente y no como una imposición. Los expertos coinciden en que este proceso genera resiliencia, autonomía y una mayor apertura emocional para los vínculos sociales futuros.

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