¿Piensas cambiar de teléfono? Estos trucos pueden hacer que tu móvil siga yendo rápido

Reiniciar el iPhone es una acción simple que puede resultar sorprendentemente eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Piensas cambiar de teléfono? Antes de tomar esa decisión, es posible que tu móvil aún tenga mucho que ofrecer si aplicas algunos trucos para mantenerlo rápido y eficiente. Con el paso del tiempo, la mayoría de los celulares empiezan a funcionar más lento, lo que puede deberse tanto al desgaste de algunos componentes internos como al propio funcionamiento del sistema operativo.

Sin embargo, existen métodos efectivos para limpiar el dispositivo y devolverle parte de su agilidad original, evitando así una renovación prematura.

Cómo limpiar tu móvil para que funcione más rápido

A medida que los teléfonos móviles se utilizan, tienden a acumular archivos innecesarios y datos residuales que ocupan espacio de almacenamiento y afectan el rendimiento general. Esta situación no es exclusiva de un sistema operativo, sino que ocurre tanto en dispositivos iOS como en Android.

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Uno de los motivos más comunes por los que un teléfono móvil se ralentiza es la presencia de carpetas y archivos que ya no se utilizan. (Gemini)

Aunque la percepción de lentitud puede estar influida por la aparición de nuevos modelos en el mercado, la acumulación de archivos temporales y basura digital en el sistema operativo es una de las causas principales de que los móviles pierdan velocidad.

Uno de los motivos más comunes por los que un teléfono móvil se ralentiza es la presencia de carpetas y archivos que ya no se utilizan, así como temporales generados por el funcionamiento diario de las aplicaciones y el propio sistema.

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Trucos para optimizar el rendimiento en iPhone

En los dispositivos de Apple, existe una categoría de almacenamiento denominada ‘Otros’ que agrupa archivos temporales del sistema, cachés de aplicaciones y residuos generados por el funcionamiento habitual del móvil. Este apartado puede crecer sin que el usuario lo note, afectando el espacio disponible y, en consecuencia, el rendimiento general del iPhone.

En los dispositivos de Apple, existe una categoría de almacenamiento denominada ‘Otros’ que agrupa archivos temporales del sistema y más. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Eliminar aplicaciones que ya no se utilizan puede liberar espacio no solo por el tamaño de la propia app, sino también por los datos que estas almacenan en la sección ‘Otros’. De igual manera, borrar chats antiguos y archivos descargados en aplicaciones de mensajería como WhatsApp contribuye significativamente a recuperar almacenamiento.

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Reiniciar el iPhone es una acción simple que puede resultar sorprendentemente eficaz. Al hacerlo, el sistema elimina cachés que ya no están en uso, liberando varios megas de espacio. Esta práctica, aunque sencilla, ayuda a mantener el móvil más ágil.

También es recomendable limpiar el caché de aquellas aplicaciones que más espacio ocupan. Esto se puede realizar desde los ajustes del dispositivo, seleccionando la aplicación deseada y eligiendo la opción de restablecer el caché en el siguiente inicio. Después de reiniciar el iPhone, la aplicación funcionará como si acabara de instalarse, sin los archivos temporales acumulados.

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Tu iPhone puede volverse lento por varias razones, entre ellas la falta de espacio de almacenamiento. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo / Apple)

Si el almacenamiento en ‘Otros’ se vuelve incontrolable y el móvil presenta problemas graves de lentitud, la alternativa más efectiva es restaurar el dispositivo. Este proceso implica borrar todo el contenido y configuraciones, para luego recuperar la última copia de seguridad. Así, el sistema queda limpio y libre de archivos innecesarios, permitiendo un funcionamiento más fluido.

Métodos para acelerar dispositivos Android

En el caso de los móviles que utilizan Android, la gestión de archivos innecesarios suele ser más sencilla gracias a aplicaciones específicas diseñadas para este propósito. Una de ellas es ‘Google Files’, una herramienta gratuita que ayuda a eliminar residuos de instalaciones antiguas, archivos temporales y cachés de aplicaciones.

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‘Google Files’ permite identificar y borrar archivos que no deberían estar ocupando espacio, como duplicados, descargas pasadas por alto o datos residuales de apps desinstaladas. Al utilizar la función de liberar almacenamiento, el usuario puede recuperar una cantidad considerable de espacio y mejorar el rendimiento del terminal.

En Android, 'Google Files' ayuda a identificar y eliminar archivos duplicados, descargas olvidadas o datos de aplicaciones desinstaladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también facilita la organización de los archivos almacenados, permitiendo al usuario decidir qué se mantiene y qué se elimina. Esta gestión regular del almacenamiento contribuye a evitar la acumulación excesiva de datos y a prolongar la vida útil del dispositivo.

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Ventajas de la limpieza periódica del móvil

Mantener el teléfono móvil limpio y con suficiente espacio libre no solo mejora la velocidad, sino que también prolonga la vida útil del dispositivo. Los sistemas operativos móviles, tanto iOS como Android, tienden a acumular datos innecesarios con el uso continuado, lo que puede resolverse aplicando estos métodos de limpieza y optimización.

Al adoptar estos hábitos, el usuario puede retrasar la necesidad de cambiar de teléfono, logrando que el dispositivo funcione de manera eficiente por más tiempo. La limpieza periódica también reduce el riesgo de errores y fallos de funcionamiento causados por la saturación del sistema.

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