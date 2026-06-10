Apple revela una de sus funciones más avanzadas: actualizar contraseñas con un solo botón

Apple contará con funciones avanzadas de IA en su nuevo iOS 27. (Apple)

Apple aprovechó la WWDC 2026 para presentar una de las funciones más avanzadas y prácticas de Apple Intelligence, aunque apenas le dedicó unos segundos durante la conferencia inaugural.

La compañía anunció que iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 incorporarán una herramienta capaz de cambiar automáticamente múltiples contraseñas comprometidas con solo pulsar un botón, una función impulsada por inteligencia artificial agéntica que busca simplificar una de las tareas más tediosas para los usuarios.

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La novedad estará integrada en la aplicación Contraseñas y permitirá actualizar credenciales filtradas, inseguras o antiguas sin necesidad de acceder manualmente a cada página web o servicio. El proceso se realizará de forma automática y las nuevas claves generadas serán almacenadas en el propio gestor de contraseñas de Apple.

La herramienta forma parte de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial presentada por la compañía, y estará disponible en determinados iPhone, iPad y Mac compatibles.

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Apple presentó nuevas funciones que se integrarán con Apple Intelligence. (Apple)

Una IA que actúa como un asistente personal

La nueva función utiliza lo que se conoce como inteligencia artificial agéntica, un tipo de IA diseñada para ejecutar acciones en nombre del usuario.

En este caso, cuando la aplicación Contraseñas detecte que una clave ha sido expuesta en una filtración, resulta débil o lleva demasiado tiempo sin ser modificada, el sistema ofrecerá la posibilidad de reemplazarla automáticamente.

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La inteligencia artificial se encargará de acceder en segundo plano a los sitios web afectados, generar nuevas contraseñas seguras y almacenarlas en el gestor de Apple, evitando que el usuario tenga que navegar por diferentes menús y configuraciones.

La experiencia busca replicar el trabajo que podría desempeñar un asistente personal, pero ejecutado directamente por el sistema operativo.

Apple presentó una nueva función IA en su sistema operativo iOS 27. (Apple)

Una función pensada para mejorar la seguridad

Cambiar contraseñas periódicamente es una de las recomendaciones más habituales en materia de ciberseguridad, pero muchas personas postergan esa tarea debido al tiempo que implica.

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La propuesta de Apple busca eliminar esa fricción y facilitar que los usuarios mantengan sus cuentas protegidas.

La aplicación Contraseñas ya ofrecía avisos sobre claves débiles o comprometidas, pero hasta ahora la modificación debía realizarse manualmente en cada servicio. Con la llegada de iOS 27, gran parte de ese proceso quedará automatizado.

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Además, Apple asegura que la operación se llevará a cabo respetando los principios de privacidad que caracterizan a Apple Intelligence. La compañía afirma que las contraseñas permanecerán protegidas y que ni siquiera Apple tendrá acceso a ellas.

Las nuevas funciones de IA de Apple no podrán ser usadas por todos sus dispositivos. (Apple)

Qué dispositivos serán compatibles

Al tratarse de una función integrada en Apple Intelligence, no todos los dispositivos podrán utilizarla. En el caso de los iPhone, la herramienta estará disponible a partir del iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

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Para los iPad, se requerirá un procesador de la serie M, mientras que en las computadoras Mac será necesario disponer de un chip de la familia M o un procesador A18 Pro.

A diferencia de otras funciones de inteligencia artificial de Apple, esta característica no tendrá restricciones geográficas y también estará disponible para los usuarios de la Unión Europea.

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Los usuarios de iPhone 15 Pro en adelante podrán usar las nuevas herramientas IA de Apple. (Apple)

Cómo funcionará el proceso

Apple diseñó un procedimiento sencillo para activar esta herramienta. Los usuarios deberán abrir la aplicación Contraseñas y acceder a la pestaña Seguridad. Allí aparecerá una recomendación para actualizar las claves comprometidas.

Tras seleccionar la opción correspondiente, el sistema iniciará el proceso y la inteligencia artificial se encargará de modificar las contraseñas necesarias en cuestión de segundos.

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En las versiones beta, esta función puede aparecer con la denominación “Fix passwords”, aunque se espera que adopte una nomenclatura adaptada a cada idioma cuando los sistemas operativos sean lanzados oficialmente.

Desde la app Contraseñas y con el uso de Apple Intelligence podrás cambiar todas tus contraseñas en iOS 27. (Apple)

Una de las funciones más discretas de la WWDC 2026

Aunque Apple centró gran parte de su presentación en la evolución de Siri y en las capacidades generales de Apple Intelligence, la automatización del cambio de contraseñas pasó prácticamente desapercibida durante la keynote.

Sin embargo, la característica representa uno de los ejemplos más claros del potencial de la inteligencia artificial agéntica, una tecnología orientada a ejecutar tareas concretas de forma autónoma.

La función también refleja la estrategia de Apple de aplicar la IA en acciones cotidianas y no únicamente en asistentes conversacionales. En lugar de limitarse a responder preguntas, el sistema es capaz de actuar en nombre del usuario para resolver problemas prácticos relacionados con la seguridad digital.

Con ello, Apple busca convertir a la inteligencia artificial en una herramienta capaz de ahorrar tiempo y simplificar procesos que hasta ahora dependían de múltiples pasos manuales.