Tener señal ya no basta: el verdadero y costoso motivo por el que millones en Latinoamérica siguen sin internet

La brecha digital cambia de foco y el costo se vuelve el mayor muro para conectarse en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, la brecha digital ya no depende solo de la infraestructura: hoy, el mayor obstáculo para que millones accedan a internet es el costo y la falta de acceso real a servicios asequibles.

Un reciente estudio de la Universidad de La Sabana revela que, incluso en zonas con cobertura, la imposibilidad de costear equipos y planes de datos sigue excluyendo a grandes sectores de la población. La conectividad, clave para el desarrollo social y económico, se enfrenta así a una nueva barrera: la asequibilidad.

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Este problema importa porque la presencia de señal o fibra óptica en una región no garantiza que los hogares puedan conectarse, lo que limita oportunidades educativas, laborales y de acceso a servicios públicos. El desafío para los gobiernos y operadores ya no es solo instalar redes, sino asegurar que las personas puedan utilizarlas de forma efectiva y continua.

La investigación sobre disparidades de banda ancha advierte que la infraestructura avanza, pero la conectividad efectiva depende de la capacidad de pago, además de habilidades digitales para transformar el acceso en oportunidades reales - (Imagen ilustrativa Infobae)

La brecha digital persiste pese al avance técnico

El estudio “Disparidades de banda ancha y respuestas de política pública en América Latina y el Caribe”, publicado en la revista Digital Policy, Regulation and Governance, analizó 33 países y concluyó que el acceso a internet está directamente relacionado con el desarrollo socioeconómico. La conectividad impulsa la educación, el empleo y el acceso a información, pero la desigualdad estructural sigue siendo un problema.

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Aunque la cobertura ha mejorado en la última década, el informe advierte que la existencia de infraestructura no garantiza conectividad real. De acuerdo con los autores, el factor decisivo es la capacidad económica de los hogares para pagar el servicio y mantenerlo a lo largo del tiempo.

Millones de personas viven en áreas conectadas, pero siguen excluidas porque no pueden permitirse una suscripción, adquirir dispositivos o mantener los costos asociados.

Ejemplo regional: Colombia entre la velocidad y el acceso

Colombia ilustra bien esta brecha. Aunque el país mejoró su velocidad de conexión y ocupa el octavo lugar regional con un promedio de 120,21 Mbps, solo 12,88 de cada 100 habitantes tiene banda ancha fija. Esto posiciona a Colombia en el puesto 15 de la región en cobertura, reflejando una paradoja: calidad de servicio en zonas urbanas, pero acceso limitado en áreas rurales y comunidades de bajos ingresos.

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Tener señal no alcanza, el precio define quién usa internet en América Latina y el Caribe - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por la desigualdad digital debido a la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional y los menores ingresos, que dificultan la expansión del servicio y la adopción de tecnología.

El estudio destaca que las ofertas diferenciadas pueden mejorar el acceso, pero también advierte que precios demasiado bajos no son sostenibles y tarifas altas excluyen a quienes más lo necesitan. Facilitar el acceso a equipos, fortalecer la alfabetización digital y fomentar alianzas entre sector público y privado son elementos clave para cerrar la brecha.

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En Latinoamérica, solo el 58% de los hogares cuenta con internet y apenas el 43% tiene computador, lo que refleja la dimensión del reto. El objetivo debe ser no solo desplegar redes, también garantizar que las personas puedan utilizarlas de manera eficiente y segura.

WiFi gratuito: oportunidad y amenaza

En paralelo, la búsqueda de conectividad lleva a millones a depender del WiFi público, especialmente en eventos masivos como el Mundial 2026 en México. Sin embargo, un estudio de ciberseguridad advierte que el 17% de las redes públicas en ciudades sede presentan riesgos importantes de exposición de datos personales y bancarios. Muchas redes carecen de cifrado sólido o utilizan protocolos obsoletos, facilitando ataques y secuestro de información.

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El uso de WiFi gratuito puede parecer una solución accesible, pero la falta de seguridad convierte a los usuarios en blancos fáciles para ciberdelincuentes, especialmente en contextos de alta concentración de turistas o durante grandes eventos deportivos.

Consejos para protegerse en redes públicas

Para quienes deban recurrir al WiFi gratuito, expertos recomiendan:

No realizar transacciones bancarias ni compras en línea desde redes públicas.

Confirmar siempre la legitimidad de la red.

Utilizar una VPN confiable.

Mantener el software y el antivirus actualizados.

Desactivar funciones como intercambio de archivos y AirDrop en lugares públicos.

Considerar la contratación de una eSIM internacional para una conexión más segura.

La brecha digital en Latinoamérica ya no es solo un asunto de cobertura. El verdadero reto es lograr que la conectividad sea asequible, útil y segura, para que millones puedan transformar el acceso en oportunidades reales y evitar nuevos riesgos en la era digital.

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