Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aún no está listo para alcanzar un acuerdo nuclear tras dar por “terminado” el Memorando de Entendimiento de Islamabad, ya que, según afirmó, el régimen de Teherán modifica constantemente sus condiciones a medida que avanzan las negociaciones. “Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo”, aseguró.
En paralelo, las fuerzas estadounidenses completaron este jueves su duodécimo bombardeo contra Irán, con ataques contra instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea. Además, reafirmaron que “Irán no controla el estrecho de Ormuz”.
Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reivindicó nuevos ataques contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait, incluido un bombardeo contra instalaciones de Estados Unidos y dos hangares de helicópteros en el cuartel de Al-Adiri.
En ese contexto, el régimen de Irán elevó el tono de sus advertencias contra Estados Unidos y amenazó con extender las represalias a los países que colaboren con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó: “Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El régimen iraní atacó tres bases estadounidenses en Kuwait
El ejército iraní informó que lanzó ataques con drones contra tres bases militares estadounidenses en Kuwait, en el marco de la 23ª fase de la Operación Saegheh. Según el comunicado oficial, los objetivos incluyeron depósitos de municiones y logística en Camp Doha, tanques de almacenamiento de combustible en la base aérea Ali Al Salem y un depósito de municiones en Camp Arifjan.
Las autoridades militares iraníes señalaron que estas acciones se ejecutaron “en respuesta a la continua arrogancia y agresión del enemigo (en alusión a Estados Unidos) contra nuestro país”.
Los precios internacionales del petróleo alcanzaron este jueves su nivel más alto en más de seis semanas después de una nueva escalada militar en Medio Oriente, marcada por una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán, la ofensiva de los hutíes contra petroleros en el Mar Rojo y las amenazas sobre dos de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de crudo.
Estados Unidos completó este jueves nuevos ataques contra objetivos militares en Irán por orden del presidente Donald Trump, según informó el Comando Central (CENTCOM), que aseguró que la operación busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar a embarcaciones civiles y comerciales en las aguas de la región.
Arabia Saudita confirmó el ataque a un barco en el Mar Rojo
La agencia de noticias saudita SPA informó que el buque Encelia, de propiedad saudita, fue atacado mientras navegaba en el Mar Rojo. Una fuente oficial de la Autoridad General de Transportes detalló que el incidente provocó un incendio en la proa de la embarcación.
La misma fuente aseguró que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y que las autoridades adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto del barco como de su personal, además de proteger el medio ambiente marino.
El ataque fue reivindicado por los hutíes de Yemen, quienes también asumieron la responsabilidad por una agresión similar contra el buque Layla en la misma zona. Según la comunicación del grupo, ambos incidentes forman parte de las acciones recientes contra embarcaciones en el Mar Rojo.
Irán aseguró haber interceptado tres petroleros que transitaban por Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní informó que impidió el paso de tres petroleros por el estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito mundial de crudo. De acuerdo con medios estatales iraníes, en las últimas semanas Irán atacó petroleros que optaron por una ruta cercana a la costa omaní para cruzar el estrecho. El objetivo de estas acciones, según reportes oficiales, es forzar a las embarcaciones a navegar por aguas bajo control iraní y así cobrar por su tránsito seguro.
En un comunicado, el cuerpo militar señaló: “Tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaban pasar por la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero después de que uno de ellos explotara y se incendiara, los otros dos dieron media vuelta rápidamente y regresaron”. El texto no precisó la fecha exacta del hecho.
Las autoridades militares agregaron: “La poderosa Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica subraya que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control… y cualquier barco que sea engañado por Estados Unidos y pretenda pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte”.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y representa una vía de salida fundamental para las exportaciones petroleras de la región. La tensión entre Irán y Estados Unidos en torno a este paso se ha intensificado, mientras continúan los incidentes relacionados con la seguridad marítima y la libre navegación en el área.