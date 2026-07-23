Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El CENTCOM detalló que “estos ataques debilitan aún más la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques mercantes” en la vía marítima.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aún no está listo para alcanzar un acuerdo nuclear tras dar por “terminado” el Memorando de Entendimiento de Islamabad, ya que, según afirmó, el régimen de Teherán modifica constantemente sus condiciones a medida que avanzan las negociaciones. “Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo”, aseguró.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses completaron este jueves su duodécimo bombardeo contra Irán, con ataques contra instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea. Además, reafirmaron que “Irán no controla el estrecho de Ormuz”.

Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reivindicó nuevos ataques contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait, incluido un bombardeo contra instalaciones de Estados Unidos y dos hangares de helicópteros en el cuartel de Al-Adiri.

En ese contexto, el régimen de Irán elevó el tono de sus advertencias contra Estados Unidos y amenazó con extender las represalias a los países que colaboren con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó: “Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo”.