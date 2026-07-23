La protesta social volvió a las calles, con cortes y piquetes: cómo continúan los reclamos contra el Gobierno

Incidentes entre la policía y manifestantes ayer en Puente Pueyrredón RSFotos

“Vamos a profundizar nuestro plan de lucha”. “Vamos a seguir peleando para que no les saquen a los 900 mil compañeros de la economía popular el programa Volver al Trabajo, el salario social complementario que es una conquista que se logró en el 2016 y que la justicia le dio el visto bueno al gobierno para que lo puedan bajar”. “No vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

Las tres frases corresponden a Johana Duarte, secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. Los dirigentes protagonizaron junto a piqueteros, agrupaciones de izquierda, sindicatos, líderes de las dos CTA y de la CGT, una multitudinaria marcha junto a los jubilados que, como todos los miércoles, se manifestaron frente al Congreso de la Nación. También se realizaron 100 cortes de rutas, accesos y puentes en todo el país. En algunos casos, como en el Puente Pueyrredón se registraron escenas de violencia entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes que calificaron el acción de “represión”. Integrantes de la Policía Federal y Prefectura intentaron evitar la quema de neumáticos y la interrupción del tránsito, hechos que de todos modos ocurrieron. La alta concentración de manifestantes evitó que los uniformados impusieran de manera efectiva el protocolo antipiquetes, al menos por varias horas. “La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, publicó la UTEP en sus redes sociales.

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Los referentes sociales, de las dos CTA y la CGT acompañaron a los jubilados en la marcha de los miércoles frente al Congreso RS Fotos

La de ayer fue una muestra de unidad entre diversos espacios sociales y políticos, que van desde la izquierda encabezada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; la fracción del Partido Comunista Revolucionario, encarnado en la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el ex diputado Juan carlos Alderete, hasta espacios que se referencian con el peronismo como el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico y Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, el Subsecretario de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La demostración de fuerza del martes fue el anticipo de las próximas medidas que ya decidieron tomar contra la administración de Javier Milei.

El catalizador de las “medidas de lucha” que darán en las calles fue la desarticulación del Programa Volver al Trabajo, a través del cual 930.000 beneficiarios cobraban $78.000 mensuales. La medida, tal como explicó Esteban Castro al comienzo de esta crónica, fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa continuador del Potenciar Trabajo, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

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"Vamos a seguir peleando para que no les saquen a los novecientos mil compañeros de la economía popular", expresó Esteban "Gringo" Castro

Ayer, minutos después de que la Policía Federal avanzó sobre manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, cargó contra la Casa Rosada por “poner en riesgo la paz social” en el país y alertó: “Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador”.

Ante las cámaras de TV, el dirigente pidió disculpas por la interrupción del tráfico durante la protesta, que tuvo sus réplicas en otros puntos del país, como Mar del Plata, pero remarcó que las organizaciones sociales seguirán “en las calles para defender a los trabajadores”. “Este reclamo empalma también con los jubilados, que tienen que elegir entre comprar un medicamento o comida”, agregó.

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Alejandro Gramajo, el secretario general de la UTEP, junto a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero expresó: "Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador” RSFotos

Lo que viene

La próxima movilización de los espacios que representan a los trabajadores informales (UTEP) y formales (sindicatos, gremios y centrales obreras) está prevista para el 7 de agosto. Será una peregrinación (se estima multitudinaria), en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016 y en la que se reclamaba, al igual que ahora “Tierra, Techo y Trabajo”, una de las consignas que supo acuñar el papa Francisco.

Los movimientos sociales no estarán solos en la peregrinación del 7 de agosto. La CGT junto a las dos CTA (como lo hicieron ayer en apoyo a los jubilados) ya anunciaron su participación. Será el segundo paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que se prolongará con una Marcha Federal y un paro general en una fecha que la principal central obrera del país aún no definió.

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“No vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”, anticipó Silvia Saravia, referente de Libres del Sur PRENSA UTEP

En diálogo con Infobae, Johana Duarte recordó: “Estuvimos acompañando los 100 cortes en todo el país porque la situación social en el territorio es insostenible y la quita del cobro del programa Volver al Trabajo solo va a profundizar esta crisis, por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha de cara al 7 de agosto que será una enorme demostración de unidad denunciando las políticas criminales de este gobierno nacional que nos lleva a crisis terminal”.

En igual sentido, se expresó Silvia Saravia, la dirigente de Libres del Sur: “La decisión de la justicia de hacer lugar a la apelación del gobierno deja vía libre al Gobierno para que deje de pagar los 78 mil pesos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de personas. El impacto en las familias va a ser muy duro, porque tienen un nivel de endeudamiento muy grande, y a esto hay que sumarle el recorte en la entrega de medicamentos. Todo esto hace más profunda la precariedad de la situación que atraviesan. El aumento de la garrafa, el aumento del transporte, los servicios, los alquileres”.

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La referente social también opinó: “El presidente Javier Milei le quita impuestos a los yates y aviones de lujo y a la par elimina la ayuda a las personas que más lo necesitan. Es un gobierno muy injusto y cruel” y advirtió “no vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.