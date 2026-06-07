Quiénes pueden editar sus perfiles en los resultados de búsqueda de Google

Solo quienes tengan una comunidad consolidada en plataformas sociales pueden editar estos perfiles por ahora. (Google)

Google ha anunciado una nueva función destinada a creadores y editores que buscan potenciar su visibilidad en el motor de búsqueda: los Perfiles de búsqueda. Esta innovación responde a la preocupación creciente por la disminución de tráfico de referencia, fenómeno atribuido al uso de resúmenes generados por inteligencia artificial en los resultados de búsqueda, que han reducido notablemente las tasas de clics hacia sitios externos.

Los Perfiles de búsqueda funcionan como un espacio centralizado y visible en el buscador, donde los creadores y editores pueden exhibir artículos recientes, videos y publicaciones en redes sociales. Según Google, esta función permite que las audiencias encuentren información precisa y actualizada sobre las fuentes, facilitando también el seguimiento de perfiles directamente desde la plataforma.

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Al seguir un perfil, el usuario incrementa las posibilidades de ver contenido relacionado en Discover, el feed personalizado de la aplicación de Google.

Dentro del perfil, los creadores pueden personalizar su presencia digital agregando un avatar, biografía, enlaces a su sitio web y a sus plataformas de redes sociales o de video. El objetivo es consolidar y organizar la identidad pública del creador o medio en un entorno fácilmente accesible y compartible.

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El perfil permite agregar avatar, biografía y enlaces a redes sociales o sitios web. (Google)

¿Quién puede acceder y editar los perfiles de búsqueda?

Por ahora, la posibilidad de reclamar y editar un perfil de búsqueda en Google está dirigida a editores y creadores con una cantidad considerable de seguidores en al menos una red social o plataforma de video relevante. Esto implica que la función, en su fase inicial, está pensada para personas o entidades con presencia reconocida, capaces de demostrar una comunidad consolidada en línea.

Una vez que el creador o editor reclame su perfil, puede actualizarlo con información relevante, seleccionar el contenido que desea destacar y mantener su biografía y enlaces siempre actualizados. Además, si el usuario ya cuenta con un Panel de Conocimiento en Google, este se actualizará automáticamente con el nuevo avatar, el contenido más reciente y un enlace directo al perfil de búsqueda.

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Acceso a los perfiles: tres caminos y funciones complementarias

Existen tres vías principales para acceder a estos perfiles en los resultados de búsqueda:

A través de Discover, el feed que muestra contenido personalizado en la pantalla de inicio de la aplicación de Google. Mediante un botón en el Panel de conocimiento de un creador o editor, visible en la búsqueda móvil cuando se consulta sobre personas, lugares o entidades destacadas. Por URL directa, lo que permite compartir y difundir el perfil en otros espacios digitales.

Se puede acceder a los perfiles desde Discover, el Panel de conocimiento o una URL directa. (Google)

Esta integración complementa la presencia tradicional de las páginas web en los resultados principales de Google y busca ofrecer una vía adicional para destacar el trabajo y la identidad de creadores y editores.

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Impacto del cambio y contexto de la medida

El lanzamiento de los Perfiles de búsqueda se produce en un contexto de debate sobre el efecto de la inteligencia artificial en la visibilidad de contenidos web. Un estudio de Seer Interactive reportó que la aparición de resúmenes generados por IA en Google provocó una caída del 61 % en las tasas de clics orgánicos entre junio de 2024 y septiembre de 2025.

Aunque Google cuestiona la validez del estudio, reconoce que las experiencias de IA están transformando la forma en que los usuarios acceden a la información y afirma estar “mejorando rápidamente nuestras experiencias con IA, creando nuevas oportunidades para que las personas se conecten con el contenido web”.

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Panel de Conocimiento y biografías generadas por IA

Reclamar un perfil de búsqueda también puede activar la creación o actualización de un Panel de Conocimiento para editores y creadores elegibles. En estos paneles, Google puede añadir una biografía generada por inteligencia artificial, que es independiente de los resúmenes de IA que aparecen en los resultados de búsqueda para consultas específicas. Así, los perfiles de búsqueda y los paneles se combinan para ofrecer una presencia digital más robusta y actualizada.

La función busca contrarrestar la caída del tráfico orgánico tras la llegada de resúmenes de IA en Google. (Reuters)

El lanzamiento de los Perfiles de búsqueda inicia en Estados Unidos, con planes de extender la función a más regiones y de agregar nuevas opciones en los próximos meses. Google ha subrayado que este espacio ayudará a creadores y editores a definir mejor su presencia y destacar su trabajo ante las audiencias que utilizan el buscador.

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