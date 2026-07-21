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¿Falso o real? Cómo identificar el nuevo fraude del CAPTCHA y qué hacer si caes en la trampa

La estafa aparece durante la navegación con una verificación aparentemente normal, pero en lugar de un reto visual pide atajos del sistema para pegar y lanzar código oculto, abriendo la puerta a robo de credenciales

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La implementación de Captchas ha experimentado una evolución significativa con el propósito de equilibrar la facilidad de uso para las personas y la efectividad en la detección de bots. (Google)
Un CAPTCHA falso se usa como señuelo para que el usuario ejecute comandos y descargue malware - (Google)

La seguridad digital enfrenta una nueva amenaza que aprovecha la confianza de los usuarios en una de las herramientas más conocidas de internet: el CAPTCHA. Originalmente diseñado para distinguir humanos de bots mediante tareas simples como identificar imágenes o ingresar texto, el CAPTCHA se ha convertido en el último disfraz de una campaña de phishing que puede poner en riesgo tus datos y tu dispositivo.

La relevancia de este nuevo fraude radica en su capacidad para engañar a usuarios experimentados y en la velocidad con la que puede comprometer información confidencial. Detectar el engaño y saber cómo actuar es fundamental en un entorno donde las estafas digitales evolucionan constantemente.

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Cómo funciona el fraude del CAPTCHA falso

Un mecanismo clave para proteger las plataformas digitales contra el ingreso de bots maliciosos es el conocido sistema CAPTCHA. (Google)
El nuevo phishing imita CAPTCHAs reales y aprovecha la confianza para comprometer cuentas y dispositivos - (Google)

El ataque comienza cuando el usuario recibe una solicitud de CAPTCHA inesperada al navegar por un sitio web. A simple vista, la pantalla se parece a cualquier verificación legítima: cuadros de texto, imágenes para seleccionar o instrucciones para demostrar que no eres un robot. Sin embargo, la diferencia clave está en el tipo de tarea que solicita.

En lugar de pedir que resuelvas un puzzle visual o ingreses un código, el falso CAPTCHA te indica que ejecutes una serie de comandos en tu dispositivo, como “Windows + R”, seguido de “Ctrl + V” y “Enter”. Esta secuencia, lejos de ser una verificación de seguridad, está diseñada para que pegues y ejecutes un programa malicioso oculto, dando acceso a los estafadores a tus datos personales y cuentas sensibles.

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¿Por qué es tan efectivo este fraude?

El éxito de esta estafa radica en la familiaridad. Los usuarios están acostumbrados a ver CAPTCHAs a diario y asumen que forman parte de la navegación segura. Al imitar el diseño y el lenguaje de los CAPTCHA reales, los estafadores logran que muchas personas sigan las instrucciones sin sospechar.

Además, el mensaje suele estar acompañado por frases como “verificación de seguridad” o “confirme que es humano”, lo que refuerza la sensación de legitimidad. Al ejecutar los comandos, el usuario puede instalar sin saberlo malware capaz de robar credenciales de email, banca móvil o cualquier otro dato almacenado en el dispositivo.

Claves para identificar un CAPTCHA falso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Señal clave de estafa, ningún CAPTCHA legítimo pide Windows más R, pegar y presionar Enter - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desconfía de solicitudes que pidan ejecutar comandos: Un CAPTCHA real nunca te pedirá que uses combinaciones de teclas del sistema ni que pegues líneas de código.
  • Evita descargar archivos inesperados: Si tras la verificación se descarga automáticamente un archivo, no lo abras ni lo ejecutes.
  • Verifica la dirección web: Los CAPTCHAs auténticos suelen estar asociados a sitios oficiales o servicios reconocidos.
  • Presta atención a los detalles gráficos: Errores de ortografía, logotipos alterados o estilos visuales poco pulidos son señales de alerta.

¿Qué hacer si ejecutaste un CAPTCHA falso?

Si notas que tras interactuar con un CAPTCHA algo se descarga en tu dispositivo o seguiste instrucciones para ejecutar comandos, es crucial actuar de inmediato:

  1. Desconéctate de internet: Esto limita el acceso remoto de los atacantes a tus cuentas y dispositivos.
  2. Ejecuta un análisis de seguridad: Utiliza un software antivirus confiable para detectar y eliminar cualquier programa malicioso.
  3. Actualiza tu sistema y aplicaciones: Mantener el software al día ayuda a bloquear vulnerabilidades que los atacantes podrían explotar.
  4. Cambia todas tus contraseñas: Hazlo desde otro dispositivo seguro, especialmente para cuentas de correo, banca y tiendas online.
  5. Activa la autenticación de dos factores (2FA): Esto añade una capa adicional de protección en caso de que tus credenciales hayan sido comprometidas.

El fraude del CAPTCHA falso es un ejemplo más de cómo los ciberdelincuentes explotan rutinas digitales cotidianas para obtener acceso a información sensible. A medida que los usuarios se familiarizan con ciertas interfaces, los atacantes adaptan sus métodos para aprovechar esa confianza.

La mejor defensa es la prevención: evita ejecutar instrucciones que no entiendas, mantente informado sobre las nuevas tácticas de phishing y utiliza herramientas de seguridad actualizadas. Si tienes dudas sobre una solicitud de verificación, cierra la página y accede solo a sitios oficiales o de confianza.

Detectar y frenar a tiempo estos engaños es clave para mantener tu información segura en un entorno digital cada vez más desafiante.

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