La saga Resident Evil recupera uno de sus juegos más queridos: Capcom confirma el remake de Code Verónica

Resident Evil Code Verónica llegará en 2027. (Capcom)

Después de años de especulaciones y peticiones por parte de los aficionados, Capcom confirmó oficialmente el regreso de uno de los títulos más recordados de la franquicia Resident Evil. Durante el Summer Game Fest, la compañía japonesa presentó Resident Evil Veronica, un remake que recuperará la historia de Code Veronica, la entrega lanzada originalmente en el año 2000 para Dreamcast y protagonizada por Claire Redfield.

El anuncio supone un nuevo paso en la estrategia de Capcom de modernizar las entregas clásicas de la saga. Aunque la compañía todavía no reveló una fecha concreta, sí confirmó que el juego llegará en algún momento de 2027 y que mantendrá la esencia de la obra original, incorporando al mismo tiempo una jugabilidad renovada y una reconstrucción de la historia.

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Capcom llevará de vuelta a los jugadores a la Isla Rockford

La nueva entrega permitirá regresar a la Isla Rockford, uno de los escenarios más emblemáticos del universo Resident Evil. En la historia original, Claire Redfield emprende una búsqueda para encontrar a su hermano Chris Redfield, lo que la lleva a enfrentarse nuevamente a las consecuencias de los experimentos de Umbrella.

Resident Evil Code Verónica tendrá un remake. (Capcom)

Code Veronica fue una de las entregas más importantes de la franquicia tras los acontecimientos de Resident Evil 2 y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los juegos más solicitados por los seguidores para recibir un remake.

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El proyecto llegará bajo el nombre de Resident Evil Veronica y formará parte de la nueva etapa de renovaciones impulsada por Capcom, que comenzó con Resident Evil 2 Remake y continuó con las reinterpretaciones de Resident Evil 3 y Resident Evil 4.

El remake conservará la esencia del juego original

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es que Capcom aseguró que la experiencia clásica permanecerá intacta. Sin embargo, también adelantó que habrá cambios importantes para adaptar el juego a los estándares actuales.

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La desarrolladora explicó que Resident Evil Veronica contará con una jugabilidad moderna y una historia reconstruida. Esto sugiere que la compañía seguirá la fórmula aplicada en otros remakes recientes, en los que se ampliaron algunos acontecimientos y se introdujeron cambios narrativos sin perder los elementos centrales de la obra original.

Resident Evil Code Verónica, uno de los juegos más queridos de la saga, volverá a las consolas. (Capcom)

Este enfoque ha sido una constante en los últimos años. Resident Evil 2 y Resident Evil 4 fueron ampliamente elogiados por los jugadores y la crítica gracias a las mejoras visuales y a la actualización de sus mecánicas, mientras que Resident Evil 3 recibió opiniones más divididas debido a los recortes de contenido respecto al juego de 1999.

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El lanzamiento está previsto para 2027

Capcom confirmó que Resident Evil Veronica se estrenará en 2027, aunque todavía no especificó el mes de lanzamiento.

La compañía suele publicar sus principales títulos durante los primeros meses del año, una estrategia que utilizó con Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y otras entregas recientes. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial sobre si este remake seguirá ese mismo calendario.

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La ausencia de una fecha concreta indica que todavía queda camino por recorrer en el desarrollo del proyecto y que la empresa irá compartiendo nuevos detalles progresivamente.

Resident Evil Code Veronica - SGF

Una de las franquicias más exitosas del videojuego

El anuncio de Resident Evil Veronica llega en un momento de gran fortaleza para Capcom, considerada por muchos analistas como una de las compañías más consistentes de la industria del videojuego.

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Además de mantener activas sagas como Monster Hunter y Street Fighter, la empresa japonesa ha logrado revitalizar Resident Evil mediante una combinación de nuevas entregas y remakes de los capítulos más recordados.

La política de comunicación de Capcom también se ha caracterizado por ofrecer avances frecuentes sobre sus próximos lanzamientos, por lo que se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre la jugabilidad, los escenarios y las mejoras visuales de esta reinterpretación.

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Con este anuncio, uno de los títulos más queridos y olvidados de Resident Evil finalmente tendrá una segunda oportunidad. Más de dos décadas después de su debut en Dreamcast, la historia de Claire Redfield volverá a las consolas modernas con una propuesta que buscará combinar nostalgia y renovación para una nueva generación de jugadores.