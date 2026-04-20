Tus videollamadas de Google Meet mejorarán la calidad si usas este tipo de pantallas

Google Meet anuncia una actualización que mejora la calidad de vídeo en reuniones grupales desde la web para pantallas de alta resolución. (Google)

Google Meet ha anunciado una actualización que promete transformar la experiencia de quienes utilizan pantallas de alta resolución en la versión web. El cambio, que se encuentra en fase de despliegue progresivo, busca ofrecer imágenes más nítidas y detalladas, especialmente en reuniones donde participan tres o más personas.

La mejora, anunciada a través del blog oficial de Google, está diseñada para usuarios que acceden a Google Meet desde la web y disponen de pantallas con alta densidad de píxeles.

No afecta a quienes utilizan la aplicación en dispositivos móviles Android o iOS, centrándose exclusivamente en aquellos que emplean ordenadores de escritorio o portátiles con monitores avanzados.

Cómo es la mejora que llega a Google Meet

El objetivo principal de la actualización es proporcionar vídeo de mayor calidad para reuniones grupales. Según la información oficial, la diferencia será especialmente perceptible en encuentros con tres o más participantes, donde el mosaico de cada asistente ocupa un espacio reducido y la definición de imagen resulta clave para distinguir expresiones y detalles.

La mejora de Google Meet se activa automáticamente en computadoras de escritorio y portátiles, excluyendo dispositivos móviles Android o iOS. (GOOGLE MEET)

En la práctica, esto significa que los usuarios verán imágenes más definidas, colores mejor representados y una sensación de mayor realismo durante las videollamadas. La mejora responde a la tendencia de utilizar monitores 4K y pantallas de alta resolución, que antes podían verse limitadas por la calidad estándar de transmisión en la plataforma.

A diferencia de versiones anteriores, la nueva función no mantiene una calidad fija, sino que ajusta automáticamente la resolución del vídeo en función del ancho de banda disponible. Este ajuste dinámico permite aprovechar al máximo la capacidad de conexión de cada usuario, evitando interrupciones y caídas de calidad.

No existe, por el momento, una configuración manual para que el usuario final seleccione la calidad de vídeo. Todo el proceso es automático y gestionado por el propio sistema de Google Meet.

La experiencia óptima de videollamadas en Google Meet depende de contar con una conexión de Internet estable y una pantalla avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones necesarias para acceder a la mejora

El beneficio de la nueva calidad de vídeo en Google Meet está condicionado a varios factores técnicos. El primero es el uso de la versión web de la plataforma, ya que las aplicaciones móviles continúan funcionando bajo los parámetros tradicionales y no recibirán esta actualización en el corto plazo.

El segundo requisito es disponer de una pantalla de alta resolución. Esta característica se encuentra en muchos equipos de escritorio modernos y portátiles de gama media y alta, así como en monitores externos de última generación. La mejora no discrimina por sistema operativo, siempre que se acceda a través de un navegador web compatible.

Por último, la disponibilidad de ancho de banda suficiente es crucial. Aunque la actualización está diseñada para ajustar automáticamente la calidad según la conexión, la experiencia óptima se logra cuando el usuario cuenta con una conexión estable y de buena capacidad.

Google no ha especificado una velocidad mínima recomendada, pero ha señalado que incluso una tarifa básica de fibra óptica suele ser suficiente para mantener una videollamada de alta calidad, siempre que la conexión no esté saturada ni sufra interferencias.

El despliegue progresivo de la nueva función en Google Meet podría variar en tiempo, especialmente en dominios empresariales, superando incluso los 15 días. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo será el despliegue y la disponibilidad de la actualización

La nueva función de vídeo mejorado en Google Meet está siendo implementada de forma gradual y progresiva. Google estima que el proceso de despliegue total se completará en las próximas semanas, aunque advierte que en algunos dominios empresariales puede demorar más de 15 días hasta que la característica esté disponible para todos los usuarios.

La actualización será accesible para todos los clientes de Google Workspace, suscriptores individuales y usuarios con cuentas personales de Google. No será necesario realizar ninguna acción específica ni actualizar la aplicación, ya que la mejora se activa automáticamente para quienes cumplan con los requisitos técnicos mencionados.