Tecno

Ahorra tiempo en ChatGPT: la IA ahora recuerda tus datos aunque inicies una nueva conversación

La herramienta de OpenAI ahora cuenta con la capacidad de recordar, por ejemplo, si eres vegetariano o si tienes un viaje próximamente

Guardar
Google icon
OpenAI actualizó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el asistente recuerde el contexto del usuario entre conversaciones, sin necesidad de repetir preferencias cada vez que se abre un chat nuevo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI actualizó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el asistente recuerde el contexto del usuario entre conversaciones, sin necesidad de repetir preferencias cada vez que se abre un chat nuevo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI rediseñó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el asistente conserve el contexto del usuario no solo dentro de una conversación, sino en todas las futuras.

La actualización, disponible desde esta semana para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos, elimina la necesidad de “presentarse desde cero” cada vez que se abre un chat nuevo.

PUBLICIDAD

Es la tercera mejora de esta función desde su lanzamiento en 2024. En su primera versión, los usuarios debían pedir explícitamente a ChatGPT que recordara datos concretos.

En 2025, el sistema incorporó la capacidad de retener información mencionada durante la conversación activa. Ahora, esos recuerdos se sintetizan y persisten entre sesiones.

El sistema sintetiza automáticamente los recuerdos en segundo plano y los organiza en un resumen editable. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El sistema sintetiza automáticamente los recuerdos en segundo plano y los organiza en un resumen editable. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué cambia en la práctica

El nuevo sistema permite que ChatGPT tenga presentes las preferencias del usuario —si es vegetariano, si prefiere evitar ciertos temas o personas— y las aplique de forma automática en cada respuesta.

PUBLICIDAD

También mejora la comprensión del tiempo: si el usuario mencionó que viajará en julio, el asistente distinguirá entre lo que ya ocurrió y lo que está por venir, y ajustará la información según el momento.

Además, el sistema genera un resumen de todo lo que ChatGPT “recuerda” sobre el usuario. Ese resumen es editable: el usuario puede revisarlo, modificarlo y definir qué temas puede abordar el asistente y en qué circunstancias.

Por ahora, está disponible solo para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Por ahora, está disponible solo para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuándo llega a más usuarios

Por ahora, la función está activa para las suscripciones Plus y Pro en Estados Unidos.

OpenAI informó que el acceso se extenderá a cuentas gratuitas y usuarios Go en las próximas semanas, una vez que la compañía alcance la capacidad de procesamiento necesaria para escalar el sistema de forma eficiente.

Qué funciones alternativas tienes los usuarios gratuitos en otros países

La actualización de memoria que OpenAI lanzó esta semana está disponible, por ahora, solo para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos.

Los usuarios gratuitos del resto del mundo tendrán que esperar algunas semanas más. Pero eso no significa que ChatGPT no pueda aprender cómo eres: existe una alternativa que funciona hoy, en cualquier país y en cualquier plan.

Mientras llega la actualización, cualquier usuario de ChatGPT —sin importar su plan ni su país— puede usar las instrucciones personalizadas, una función gratuita disponible en web, escritorio, iOS y Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Mientras llega la actualización, cualquier usuario de ChatGPT —sin importar su plan ni su país— puede usar las instrucciones personalizadas, una función gratuita disponible en web, escritorio, iOS y Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La función que ya tienes disponible: instrucciones personalizadas

Dentro de la configuración de ChatGPT hay una opción llamada instrucciones personalizadas, disponible de forma gratuita en web, escritorio, iOS y Android, sin importar desde dónde accedas.

Su lógica es simple: en lugar de esperar a que el asistente aprenda tus preferencias por sí solo, tú se las dices de antemano.

El sistema ofrece dos campos de texto de hasta 1.500 caracteres cada uno. En el primero puedes describir quién eres y qué contexto debe tener en cuenta ChatGPT —tu profesión, tus intereses, tus restricciones—.

En el segundo, defines cómo quieres que responda: tono, extensión, formato, temas que debe evitar.

Cómo activarla en tres pasos

En la web o escritorio: Configuración, Personalización, Instrucciones personalizadas. En iOS o Android: Configuración, Personalizar ChatGPT. Una vez guardadas, las instrucciones se aplican de forma instantánea a todas las conversaciones, incluidas las que ya estaban abiertas.

Esta función se activa en tres pasos desde Configuración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Esta función se activa en tres pasos desde Configuración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La diferencia con la nueva memoria automática es que aquí el control es tuyo desde el principio: ChatGPT no infiere ni sintetiza nada; ejecuta exactamente lo que le indicaste.

Qué información compartir con ChatGPT

Para sacarle partido a la personalización, lo más útil es compartir preferencias concretas: tu profesión, el idioma en que prefieres las respuestas, si eres vegetariano, el tono que te resulta más cómodo o los temas que quieres evitar. Cuanto más específico, más relevante será cada respuesta.

Nunca incluyas datos sensibles: contraseñas, números de tarjeta, documentos de identidad ni información médica detallada.

OpenAI almacena esas instrucciones en sus servidores y, aunque no las usa para entrenar modelos por defecto, exponerlas innecesariamente representa un riesgo evitable.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

SEGA, empresa detrás de Tetris, prepara su consola de juegos: tendría pantalla OLED y sería la competencia de PlayStation Vita

El dispositivo contaría con almacenamiento interno reducido y recurriría a cartuchos físicos intercambiables

SEGA, empresa detrás de Tetris, prepara su consola de juegos: tendría pantalla OLED y sería la competencia de PlayStation Vita

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 6 de junio

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 6 de junio

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Uber prevé incorporar cientos de robotaxis y expandir el servicio a nuevas ciudades europeas en los próximos años

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Google y el FBI detectan grupo de ciberdelincuentes que envían a falsos trabajadores para robar información

El grupo Silent Ransom Group utiliza impostores que ingresan físicamente a las oficinas de las víctimas para acceder a datos sensibles

Google y el FBI detectan grupo de ciberdelincuentes que envían a falsos trabajadores para robar información

Exejecutivo de ciberseguridad de IBM acusa a la compañía de encubrir filtraciones de datos

La denuncia sostiene que la empresa no notificó a agencias gubernamentales sobre las filtraciones sufridas entre 2013 y 2016

Exejecutivo de ciberseguridad de IBM acusa a la compañía de encubrir filtraciones de datos

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Impacto en la selección de Alemania: perdió por lesión a su máxima promesa a cinco días del inicio del Mundial

David Beckham consolida su perfil de vecino influyente en Miami más allá del Inter Miami

El multitudinario accidente en la largada de la F3 en el Gran Premio de Mónaco con más de 10 autos involucrados

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

El gesto de un fanático que emocionó al Indio Solari en su último cumpleaños: “Él estaba súper contento”

De la devoción al horror: Julia Calvo y el arte de protagonizar Misery en el teatro

Marina Calabró: “Soy estructurada, generar cambios a mitad de año me moviliza mucho”

Sofía Jujuy reveló que se casó de forma simbólica con Gustavo Hormaechea en una iglesia: “Fue algo íntimo”

La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

INFOBAE AMÉRICA

El histórico día que cambió el destino del mundo

El histórico día que cambió el destino del mundo

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

“Medicamento falso puede ser tóxico o ineficaz”, alertan especialistas salvadoreños

Zompopos de mayo: el “caviar guatemalteco” que deleita los paladares

AERIS y UNICEF renuevan su alianza en Costa Rica para fortalecer la protección de la niñez