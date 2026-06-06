Ahorra tiempo en ChatGPT: la IA ahora recuerda tus datos aunque inicies una nueva conversación

OpenAI actualizó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el asistente recuerde el contexto del usuario entre conversaciones, sin necesidad de repetir preferencias cada vez que se abre un chat nuevo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI rediseñó la arquitectura de memoria de ChatGPT para que el asistente conserve el contexto del usuario no solo dentro de una conversación, sino en todas las futuras.

La actualización, disponible desde esta semana para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos, elimina la necesidad de “presentarse desde cero” cada vez que se abre un chat nuevo.

PUBLICIDAD

Es la tercera mejora de esta función desde su lanzamiento en 2024. En su primera versión, los usuarios debían pedir explícitamente a ChatGPT que recordara datos concretos.

En 2025, el sistema incorporó la capacidad de retener información mencionada durante la conversación activa. Ahora, esos recuerdos se sintetizan y persisten entre sesiones.

El sistema sintetiza automáticamente los recuerdos en segundo plano y los organiza en un resumen editable. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué cambia en la práctica

El nuevo sistema permite que ChatGPT tenga presentes las preferencias del usuario —si es vegetariano, si prefiere evitar ciertos temas o personas— y las aplique de forma automática en cada respuesta.

PUBLICIDAD

También mejora la comprensión del tiempo: si el usuario mencionó que viajará en julio, el asistente distinguirá entre lo que ya ocurrió y lo que está por venir, y ajustará la información según el momento.

Además, el sistema genera un resumen de todo lo que ChatGPT “recuerda” sobre el usuario. Ese resumen es editable: el usuario puede revisarlo, modificarlo y definir qué temas puede abordar el asistente y en qué circunstancias.

PUBLICIDAD

Por ahora, está disponible solo para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuándo llega a más usuarios

Por ahora, la función está activa para las suscripciones Plus y Pro en Estados Unidos.

OpenAI informó que el acceso se extenderá a cuentas gratuitas y usuarios Go en las próximas semanas, una vez que la compañía alcance la capacidad de procesamiento necesaria para escalar el sistema de forma eficiente.

PUBLICIDAD

Qué funciones alternativas tienes los usuarios gratuitos en otros países

La actualización de memoria que OpenAI lanzó esta semana está disponible, por ahora, solo para suscriptores Plus y Pro en Estados Unidos.

Los usuarios gratuitos del resto del mundo tendrán que esperar algunas semanas más. Pero eso no significa que ChatGPT no pueda aprender cómo eres: existe una alternativa que funciona hoy, en cualquier país y en cualquier plan.

PUBLICIDAD

Mientras llega la actualización, cualquier usuario de ChatGPT —sin importar su plan ni su país— puede usar las instrucciones personalizadas, una función gratuita disponible en web, escritorio, iOS y Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La función que ya tienes disponible: instrucciones personalizadas

Dentro de la configuración de ChatGPT hay una opción llamada instrucciones personalizadas, disponible de forma gratuita en web, escritorio, iOS y Android, sin importar desde dónde accedas.

Su lógica es simple: en lugar de esperar a que el asistente aprenda tus preferencias por sí solo, tú se las dices de antemano.

El sistema ofrece dos campos de texto de hasta 1.500 caracteres cada uno. En el primero puedes describir quién eres y qué contexto debe tener en cuenta ChatGPT —tu profesión, tus intereses, tus restricciones—.

PUBLICIDAD

En el segundo, defines cómo quieres que responda: tono, extensión, formato, temas que debe evitar.

Cómo activarla en tres pasos

En la web o escritorio: Configuración, Personalización, Instrucciones personalizadas. En iOS o Android: Configuración, Personalizar ChatGPT. Una vez guardadas, las instrucciones se aplican de forma instantánea a todas las conversaciones, incluidas las que ya estaban abiertas.

PUBLICIDAD

Esta función se activa en tres pasos desde Configuración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La diferencia con la nueva memoria automática es que aquí el control es tuyo desde el principio: ChatGPT no infiere ni sintetiza nada; ejecuta exactamente lo que le indicaste.

Qué información compartir con ChatGPT

Para sacarle partido a la personalización, lo más útil es compartir preferencias concretas: tu profesión, el idioma en que prefieres las respuestas, si eres vegetariano, el tono que te resulta más cómodo o los temas que quieres evitar. Cuanto más específico, más relevante será cada respuesta.

PUBLICIDAD

Nunca incluyas datos sensibles: contraseñas, números de tarjeta, documentos de identidad ni información médica detallada.

OpenAI almacena esas instrucciones en sus servidores y, aunque no las usa para entrenar modelos por defecto, exponerlas innecesariamente representa un riesgo evitable.