Acusan a empleado de Google de usar datos secretos para ganar más de un millón de dólares en apuestas

El acusado accedió a tendencias de búsqueda no públicas de Year in Search 2025 mediante una herramienta interna llamada Google Confidential. (Foto: REUTERS/Danielle Villasana/File Photo)

Michele Spagnuolo, ingeniero de software de Google, fue arrestado en Nueva York acusado de usar datos secretos de Google Year in Search 2025 para apostar en Polymarket y ganar 1,2 millones de dólares.

La fiscalía de Estados Unidos sostiene que el acusado, ciudadano italiano residente en Suiza, aprovechó su acceso interno a tendencias de búsqueda no públicas antes de su difusión oficial.

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Tras comparecer ante un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York, Spagnuolo quedó en libertad bajo una fianza de 2,25 millones de dólares. Según la denuncia penal, las apuestas realizadas bajo el alias “AlphaRaccoon” sumaron 2,75 millones de dólares en la plataforma Polymarket.

Qué dicen las autoridades sobre el ingeniero de Google

El colaborador presuntamente trasfirió las ganancias a través de criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación afirma que el ingeniero consultó una herramienta interna restringida de Google llamada “Google Confidential” para ver datos de tendencias de búsqueda antes de su publicación.

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De acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, luego usó esa información para hacer varias apuestas, entre ellas una de alto rendimiento a que el cantante D4vd sería la persona más buscada, un desenlace que el mercado consideraba muy improbable en ese momento.

Además, según la denuncia penal, después de que se hicieran públicos los resultados, Spagnuolo transfirió sus ganancias en criptomonedas mediante intercambios descentralizados y servicios orientados a la privacidad para ocultar su origen.

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Cuáles delitos presuntamente cometió el ingeniero de Google

La fiscalía imputa a Spagnuolo fraude de materias primas, fraude electrónico y lavado de dinero por un valor de 1,2 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia imputó a Spagnuolo por violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, fraude electrónico y lavado de dinero. En conjunto, estos cargos podrían representar hasta 50 años de prisión.

El fiscal Jay Clayton dijo en un comunicado oficial: “Las acusaciones de hoy refuerzan un mensaje que viene de hace décadas: los directivos de las empresas no pueden utilizar información comercial confidencial para obtener beneficios en nuestros mercados”.

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Qué respondió Google y Polymarket sobre este incidente

Según Axios, Google confirmó que el acusado fue suspendido de su cargo y calificó el uso de información confidencial para apuestas como una “grave infracción” de las normas.

Polymarket sostuvo que sus sistemas detectaron las operaciones sospechosas y que colaboró estrechamente con las autoridades federales, sumado a subrayar que la tecnología de cadena de bloques permite rastrear actividades ilícitas.

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La plataforma Polymarket detectó transacciones sospechosas y colaboró con autoridades para rastrear el uso ilegal de información privilegiada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Asimismo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda civil paralela en la que pidió restitución, sanciones y prohibiciones para operar.

Cuáles otros casos se han presentado últimamente

La investigación llegó después de otro expediente abierto en abril, cuando un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos fue acusado de utilizar información militar clasificada para obtener una ganancia de 400.000 dólares en Polymarket.

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Desde entonces, el Congreso inició una investigación sobre Polymarket y su competidor Kalshi para obtener detalles sobre sus medidas contra el uso de información privilegiada y sus procesos de verificación de identidad.

Ese frente regulatorio se alimenta de una preocupación más amplia de legisladores y organismos: que los mercados de predicción puedan ser explotados por personas con acceso privilegiado a información sensible.

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La investigación sobre Spagnuolo amplía el escrutinio regulatorio sobre los mercados de predicción y el posible uso de IA e información privilegiada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso conecta tres planos que hasta ahora aparecían dispersos: inteligencia artificial, datos corporativos y mercados de predicción digitales. En este sentido, a medida que las compañías desarrollan sistemas más complejos basados en IA y grandes bases de datos, aumentan las preocupaciones por el posible uso interno de esa información.

Qué acciones han tomado algunas partes de Estados Unidos

El debate regulatorio se intensificó después de que el estado de Minnesota anunciara una prohibición total de los mercados de predicción, una medida que entrará en vigor en agosto de 2026.

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El senador Adam Schiff y el senador John Curtis impulsaron iniciativas para limitar estas plataformas mediante proyectos de ley federales. Entre esas propuestas aparece la llamada “Ley de Prohibición de los Mercados de Predicción como Juego”.