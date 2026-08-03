En C.A y República Dominicana persisten la informalidad y las brechas laborales, según la Organización Internacional del Trabajo

La informalidad laboral juvenil se presenta en una concurrida calle latinoamericana, con jóvenes dedicados a la venta ambulante y la limpieza de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La región CARD (Centroamérica y República Dominicana) registró tasas de desocupación de entre 3.2% y 3.3% en 2025, pero esa estabilidad esconde un deterioro: tanto la participación como la ocupación laboral cayeron al mismo tiempo, según el informe Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe publicado en Julio 2026 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento, advierte que la baja tasa de desempleo no refleja dinamismo económico. La fuerza laboral se contrajo y el empleo se redujo a un ritmo similar, lo que evitó que la desocupación subiera en el papel, pero no en la realidad productiva de la subregión.

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El crecimiento económico no se tradujo en más empleo

Centroamérica y República Dominicana se posicionaron entre las economías de mayor expansión de América Latina durante 2025. Para 2026, la mayoría de los países proyectan una leve moderación, con una excepción: República Dominicana, donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial coinciden en prever una aceleración del PIB que, según la CEPAL, alcanzará 4.0%.

Ese dinamismo macroeconómico no se tradujo en una mejora estructural del mercado laboral. La OIT señala que la reducción de la participación laboral —ligeramente más pronunciada que la caída de la ocupación— fue el principal factor que impidió un alza en el desempleo, y la atribuye a factores demográficos y a una menor incorporación de nuevos trabajadores al mercado.

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Las mujeres siguen fuera del mercado laboral por encima del promedio regional

Las brechas de género en participación y ocupación laboral son especialmente pronunciadas en la subregión y se ubican por encima del promedio latinoamericano. Guatemala encabeza la lista con una diferencia de 36 puntos porcentuales entre la tasa de participación de hombres y mujeres. Le siguen Honduras (33.3 p.p.), El Salvador (29.3 p.p.) y Costa Rica (23.4 p.p.).

Las brechas de género en participación y ocupación laboral son especialmente pronunciadas en la subregión y se ubican por encima del promedio latinoamericano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocupación, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana también superan el promedio regional. El informe de la OIT identifica en estos datos barreras persistentes para la inserción laboral femenina que no han cedido pese a los avances económicos recientes.

Panamá y Costa Rica concentran el desempleo juvenil más alto de la subregión

El empleo joven presenta un panorama dispar. Guatemala registra una tasa de desocupación juvenil de 4.4%, la más baja de la subregión. En el extremo opuesto, Panamá llega a 23.1% y Costa Rica a 20.5%, ambas por encima del promedio regional. República Dominicana alcanza 15.6% entre sus jóvenes.

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La OIT pone especial atención en Panamá, donde la desocupación juvenil aumentó recientemente, y advierte sobre el riesgo de marginación y precariedad para ese grupo si no se aplican políticas específicas.

Más de 6 de cada 10 trabajadores en Guatemala y El Salvador están en la informalidad

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales. Guatemala registra una tasa de 66.2% y El Salvador, de 63.3%, ambas muy por encima del promedio regional. República Dominicana y Panamá se ubican cerca de ese promedio, en torno al 54%.

Comerciantes y compradores llenan un vibrante mercado al aire libre en Costa Rica, evidenciando el crecimiento de la economía informal en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso dominicano ofrece una señal positiva: su tasa de informalidad cayó 1.5 puntos porcentuales respecto de 2024, la segunda mayor reducción de toda la región. La OIT precisa que la baja general de la informalidad en América Latina se explica principalmente por la creación de empleo formal, no por la destrucción de puestos informales.

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Los desafíos estructurales persisten más allá de los indicadores

El empleo joven presenta un panorama dispar. Guatemala registra una tasa de desocupación juvenil de 4.4%, la más baja de la subregión.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe concluye que la resiliencia de la subregión frente a la desaceleración global no elimina sus vulnerabilidades de fondo. La OIT identifica cuatro frentes críticos: alta informalidad, desigualdades de género, exclusión de los jóvenes y una dependencia de la contracción de la oferta laboral para sostener bajas cifras de desempleo.

La organización plantea que la sostenibilidad de los avances actuales dependerá de políticas activas orientadas a la formalización, el desarrollo productivo, el fortalecimiento de competencias, la inclusión de mujeres y jóvenes y la expansión de sistemas de cuidados.