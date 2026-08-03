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Lamastus Family Estate lidera el Best of Panama al lograr 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado

La selección comenzó con 102 lotes, que fueron evaluados en la cata nacional y en la cata internacional, por un jurado que estuvo conformado por 46 jueces oficiales, además de 49 jueces invitados

Un saco de henequén de Elida Estate con granos de café rojos en una plantación de café con plantas verdes y frutos rojos y verdes.
Un saco de henequén de Elida Estate lleno de granos maduros se ubica entre plantas de café con frutos rojos y verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La competencia Best of Panama (BOP) 2026 concluyó con la consagración de Lamastus Family Estate, que obtuvo el máximo puntaje del certamen: 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado.

El resultado marcó la diferencia en una final disputada entre ocho lotes, todos con altos estándares de calidad. En la edición número 30 del BOP, los organizadores celebraron tres décadas de certámenes dedicados a los cafés de especialidad.

El proceso de selección comenzó con 102 lotes, que fueron evaluados primero en la cata nacional y luego en la cata internacional. El jurado estuvo conformado por 46 jueces oficiales, entre nacionales y extranjeros, además de 49 jueces invitados, entre los que participaron diez prejueces nacionales y 39 internacionales.

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Al detallar los ganadores por categoría, se tiene que el primer lugar en la categoría Geisha Natural fue para Finca Lérida, administrada por María Antonela Amoruso, con 95.63 puntos. En la categoría Varietales, la distinción mayor recayó en Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, con 93.63 puntos.

El reconocimiento al Campeón de la Copa Panamá correspondió a Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson, que acumuló la mayor cantidad de puntos en la competencia.

Una taza de café blanco con vapor, granos de café sobre una mesa de madera, un libro abierto que muestra el texto 'XXX edición del Best of Panama' y un cuaderno marrón.
Un libro de la XXX edición del Best of Panama se expone abierto sobre una mesa, acompañado por una taza de café humeante y granos de café esparcidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma categoría de Geisha Lavado, el segundo lugar fue para Finca Pergamino, de Yaneth de Lucich, con 96 puntos, y el tercero para Hacienda La Esmeralda, con 95.25 puntos.

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En Geisha Natural, Hacienda La Esmeralda ocupó la segunda posición con 95.50 puntos, mientras que Elida Estate (de Lamastus Family Estate) alcanzó el tercer puesto con 95.25 puntos. En Varietales, Hacienda La Esmeralda también quedó segunda con 92.63 puntos y Finca Santa Teresa, dirigida por Ezequiel Batista, finalizó tercera con 92.38 puntos.

Los jueces otorgaron puntajes superiores a 93 puntos en las categorías Geisha y más de 91 puntos en Varietales.

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, enfatizó que estos resultados son reflejo del trabajo constante de los productores panameños: “los puntajes demuestran la calidad del café de Panamá. La última mesa tenía puntajes altísimos, todos arriba de 93 puntos en los Geishas, lo que demuestra que nuestro país tiene una calidad excepcional”.

En palabras de Wilford Lamastus, responsable de Lamastus Family Estate, la competencia fue “una de las más exigentes del mundo”.

Con más de 30 años en la actividad de cafés especiales, el responsable de Lamastus Family Estate, Wilford Lamastus (primero a la izquierda), aseguró que la competencia fue “una de las más exigentes del mundo”. (Cortesía)
Con más de 30 años en la actividad de cafés especiales, el responsable de Lamastus Family Estate, Wilford Lamastus (primero a la izquierda), aseguró que la competencia fue “una de las más exigentes del mundo”. (Cortesía)

Fundador de la SCAP, quien desde hace un poco más de tres décadas ha sido pieza fundamental en el desarrollo del café especial en Panamá, sobre todo en la región de Boquete, dijo respecto al Best of Panama que “los competidores son tan buenos y con cafés igualito a los de nosotros. Pero un cuarto de punto nos puso adelante y estoy demasiado feliz. Son 30 años de SCAP y yo soy uno de los fundadores; me siento feliz con mi equipo, mi familia y mis colegas”.

En esta oportunidad, por primera vez la presidencia del jurado internacional estuvo a cargo de una mujer: Elen Fan, de nacionalidad china.

Fan subrayó que los ganadores representan las características sobresalientes de cada categoría, afirmando que “los varietales representan un espectro de sabores diferente en comparación con el Geisha. El Geisha lavado refleja el terroir único de Panamá y el Geisha natural es un café muy limpio, hermoso, que refleja ese terroir y, al mismo tiempo, muestra finos sabores del proceso. Los tres son excelentes representantes de sus categorías”.

En el café el terroir se refiere al conjunto de factores ambientales que influyen en la calidad y en el sabor del grano.

Fan también destacó la organización del certamen y la oportunidad de degustar grandes cafés en una sola mesa, manifestando que “producen cafés maravillosos y organizaron una competencia excepcional. Nos dieron la oportunidad de probar los mejores cafés en una sola mesa. Es una competencia y una experiencia increíbles”.

Elen Fan, de China, se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces en los 30 años de historia del Best of Panamá. Captura de video
Elen Fan, de China, se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces en los 30 años de historia del Best of Panamá. Captura de video

La SCAP anunció la realización de la subasta electrónica para el 23 de septiembre, donde los mejores lotes serán ofertados a compradores internacionales. Paralelamente, la organización prepara la recepción de delegaciones de todo el mundo para el World of Coffee, que se efectuará del 23 al 25 de octubre venidero en la ciudad de Panamá.

El evento reunirá a representantes globales de la industria cafetera, consolidando la posición del país como referencia en cafés de especialidad.

En síntesis, la XXX edición del Best of Panama reafirmó la excelencia de los productores nacionales y el prestigio internacional del café panameño, destacando la participación de figuras emblemáticas y nuevas generaciones en un certamen que sigue elevando el estándar global.

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