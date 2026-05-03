Waymo lanza en Phoenix su generación de robotaxis Ojai: menos sensores y más espacio interior

Waymo presenta la nueva generación de robotaxis: menos sensores, más espacio y viajes premium para 2026 - REUTERS/Mike Blake

Waymo, la compañía respaldada por Alphabet y referente en el desarrollo de vehículos autónomos, está lista para dar un salto evolutivo con sus vehículos Ojai en Phoenix.

Estos vehículos eléctricos azules, equipados con la tecnología de conducción autónoma de sexta generación, incorporan 13 cámaras y cuatro sensores lidar, lo que representa un avance significativo en la reducción de sensores sin sacrificar la seguridad ni el rendimiento.

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Esta generación promete vehículos más espaciosos, con menos sensores, asegurando una experiencia de usuario mejorada. El servicio de transporte bajo demanda con robotaxis Ojai comenzará a funcionar a finales de este año, marcando un hito en la movilidad urbana y anticipando una expansión progresiva a otras ciudades.

La evolución de los robotaxis: Waymo incorpora menos sensores y mejora la experiencia del usuario con los modelos Ojai - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El movimiento responde a la necesidad de escalar el servicio, reducir costos y hacer que el transporte autónomo sea cada vez más accesible y familiar para el público.

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El anuncio de dos modelos, incluido el “Ojai”, un monovolumen eléctrico de cuatro plazas, marca el inicio de esta etapa. El Ojai, bautizado así en honor a una localidad californiana, destaca por su diseño más espacioso y cómodo, pensado para ofrecer una sensación de viaje premium, casi como viajar en primera clase.

Waymo también sumará el SUV Hyundai IONIQ 5, ampliando la diversidad de su flota y reforzando alianzas estratégicas para el futuro del transporte autónomo.

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Menos sensores, tecnología más eficiente

Estos avances permiten un diseño más limpio y menos voluminoso, eliminando estructuras aparatosas y mejorando la integración estética con el vehículo.

Nuevos desafíos para la conducción autónoma: Waymo presenta vehículos Ojai con IA avanzada y diseño optimizado en Phoenix - crédito VisualesIA

La tecnología detrás de los nuevos sensores se ha optimizado para ofrecer mayor alcance, densidad de información y capacidad de operar en condiciones meteorológicas adversas. Además, los sensores incorporan mecanismos de limpieza automática, como diminutos limpiaparabrisas y boquillas rociadoras, que garantizan su funcionamiento óptimo en cualquier entorno.

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Características destacadas de los nuevos vehículos

Espacio interior optimizado: Más espacio para las piernas, capacidad de reclinarse y amplio baúl.

Sensores integrados y discretos: Menos voluminosos, mejor rendimiento y limpieza automática.

Diseño pensado para usuarios: Sensación de viaje relajante y premium, inspirado en la tranquilidad de Ojai, California.

Escalabilidad y eficiencia: Reducción de costos y facilidad para operar en más ciudades y condiciones climáticas.

El futuro de la conducción autónoma: opinión de expertos

El avance de la inteligencia artificial en la industria automotriz ha elevado las expectativas sobre la revolución de la movilidad, pero el despliegue real de la conducción autónoma aún enfrenta retos técnicos, legales y éticos. Según César Andrés Ospina, gerente general de Honda Autos Colombia, la digitalización y la automatización han transformado más la industria que la inteligencia artificial propiamente dicha.

Ospina explica que el cambio más relevante ha sido el paso de la mecánica tradicional al software y la electrónica, permitiendo la incorporación de ayudas a la conducción y sistemas de seguridad incluso en modelos de entrada.

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No obstante, el ejecutivo aclara que la IA en los automóviles sigue siendo una promesa en desarrollo. Funciones como el control por voz son avances previos, pero aún no constituyen IA en sentido estricto. El impacto real de la inteligencia artificial se percibe más en áreas técnicas y de diseño que en la experiencia cotidiana del conductor promedio.

El reto más grande, según Ospina, está en la conducción autónoma y sus dilemas éticos. Determinar la responsabilidad en caso de accidentes y definir las preferencias de conducción en situaciones críticas son desafíos que la industria aún no resuelve. La expansión global de los robotaxis dependerá no solo de avances tecnológicos, sino de acuerdos regulatorios y sociales que permitan abordar estos desafíos de manera segura y responsable.

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La próxima generación de robotaxis de Waymo ejemplifica el ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico en movilidad. Menos sensores, mayor espacio interior y nuevos modelos en pruebas marcan el futuro inmediato, mientras la industria y la sociedad debaten cómo equilibrar eficiencia, seguridad y ética en la era de la conducción autónoma.