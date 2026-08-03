Las exigencias de Memphis Depay para renovar contrato con el Corinthians que causaron una interna en la dirigencia

El delantero dejó en claro sus pretenciones para renovar con el Corinthians (Reuters)

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El delantero neerlandés Memphis Depay ha formulado nuevas demandas para avanzar en la renovación de su contrato con el Corinthians, generando tensión en las negociaciones y obligando al club brasileño a reevaluar sus condiciones. De acuerdo con información publicada por Gazeta Esportiva, el entorno del futbolista devolvió los dos últimos borradores contractuales y planteó modificaciones adicionales en los términos económicos y deportivos.

Entre los puntos centrales está la solicitud de un aumento del 10% en los valores previamente acordados para salarios, derechos de imagen y fondos de marketing. Según la información recabada por el medio brasileño, el argumento presentado por el entorno de Depay es que este incremento estaría destinado íntegramente a su agente. Esta exigencia se suma al debate sobre la deuda pendiente entre el club y el jugador, que alcanza los R$ 45 millones (8,5 millones de dólares) pero, tras contemplar intereses, penalizaciones y ajustes inflacionarios, podría elevarse hasta R$ 77 millones (USD 15 millones). El propio Depay aceptó condonar los cargos adicionales y recibir el capital en cuatro cuotas semestrales, aunque condicionó esta concesión a que, en caso de retraso, el monto se restablezca a la cifra máxima.

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En cuanto a la estructura del nuevo contrato, el delantero solicitó que se incorpore una cláusula que prevea un interés mensual del 1,5% y una penalización del 10% si se producen demoras en los pagos. El acuerdo negociado incluye R$ 70 millones (USD 13millones) en salarios, derechos de imagen y fondos de marketing distribuidos en dos temporadas.

Depay tuvo una discreta actuación en el Mundial 2026 (Reuters)

El área de marketing constituye otro eje de las conversaciones. El club se comprometió a generar R$ 14 millones (USD 2,5 millones) a través de actividades comerciales vinculadas al jugador, pero el futbolista exigió garantías de que recibirá el monto total, aún si la entidad no logra alcanzar la meta con el respaldo de socios comerciales. Además, pidió un 10% adicional sobre dicho valor.

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Un aspecto que ha generado especial atención es la exigencia relativa al Campeonato Mundial de Clubes, programado para celebrarse dentro de tres años. Gazeta Esportiva informó que Memphis Depay solicitó recibir un porcentaje del premio si el Corinthians conquista el torneo, incluso si ya no integra la plantilla en ese momento. El delantero fundamenta este pedido en su participación dentro del proceso de reestructuración deportiva del club, lo que, según su visión, le otorga derecho a esa bonificación.

La directiva del Corinthians rechazó esta propuesta, aunque, según el medio brasileño, Depay permanece intransigente en este aspecto y no evalúa ceder. En paralelo, otro punto de fricción es la prima por títulos: en el contrato recientemente vencido, Memphis tenía derecho a 700 mil dólares por cada título obtenido por el club. En las negociaciones actuales, se discuten nuevamente los criterios y los valores de estas primas.

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El equipo del jugador propuso recibir el 20% del premio en metálico correspondiente a cada título conquistado por el Corinthians, pero la directiva descartó esta condición. Las conversaciones sobre este asunto son lideradas por el ejecutivo de fútbol Marcelo Paz, quien trasladó una contrapropuesta: para acceder a la prima, el delantero deberá participar en al menos el 50% de los partidos del club y permanecer en el campo al menos 45 minutos en cada encuentro.

La entidad debatirá las exigencias del futbolista (Reuters)

Según Gazeta Esportiva, la directiva del Corinthians no ve con buenos ojos las nuevas condiciones presentadas por el entorno de Memphis Depay. Algunas fuentes internas consideran que el futbolista ha endurecido su postura tras la lesión de Yuri Alberto, quien se perderá los próximos compromisos debido a una lesión muscular en el isquiotibial derecho.

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En este contexto, se aguarda que el Corinthians formule una contraoferta y se prevé que las conversaciones puedan concluir en el plazo de cuatro o cinco días. Mientras tanto, Memphis Depay no tiene fecha definida para volver a Brasil y someterse a los exámenes médicos de rutina.

De todas maneras, la institución ha resuelto que el nuevo contrato solo se firmará una vez que el delantero supere las evaluaciones médicas, las cuales estarán a cargo del jefe del departamento médico, doctor Ricardo Galotti.

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