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¿Cómo la normativa de lactancia materna se transforma indicadores positivos en El Salvador?

Las nuevas normas, las salas habilitadas y el respaldo institucional ayudaron a que el país superara el promedio regional en alimentación solo con leche materna durante los primeros seis meses

Fotografía de archivo en la que se registró a una madre lactante en una sala habilitada para la recolección de leche materna, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo en la que se registró a una madre lactante en una sala habilitada para la recolección de leche materna, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
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El Salvador ha fortalecido sus políticas de lactancia materna mediante la aprobación de nuevas leyes, la habilitación de más de 600 salas de lactancia y la creación de equipos especializados.

Según el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), la cobertura de lactancia materna exclusiva alcanza el 68% a los seis meses, superando el promedio de América Latina y el Caribe.

Desde la década de 1980, el país ha registrado mejoras sostenidas en la práctica de la lactancia. En ese periodo, solo una de cada diez mujeres amamantaba a sus hijos.

Actualmente, más del 90% de las mujeres inician la lactancia al nacer. Ana Josefa Blanco Noyola, directora de CALMA, afirmó que la mayoría de las mujeres en El Salvador amamantan o desean amamantar a sus hijos.

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En abril de 2023, entró en vigor la Ley Amor Convertido en Alimento, que reforzó un marco legal ya existente. Según datos del Despacho de la Primera Dama, la aplicación de esta normativa contribuyó a la reducción de indicadores negativos de nutrición infantil, como la mortalidad infantil y la de menores de cinco años.

Además, aumentó el porcentaje de niños que reciben lactancia en la primera hora de vida.

La nueva normativa en lactancia incluye cambios en definiciones y obligaciones para el etiquetado de alimentos dirigidos a menores de treinta y seis meses, con el objetivo de restringir mensajes confusos y proteger la nutrición infantil (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La nueva normativa en lactancia incluye cambios en definiciones y obligaciones para el etiquetado de alimentos dirigidos a menores de treinta y seis meses, con el objetivo de restringir mensajes confusos y proteger la nutrición infantil (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Derechos laborales y apoyo institucional

CALMA destaca que las nuevas normativas han ampliado la licencia de maternidad de 84 a 112 días remunerados y garantizan el fuero laboral hasta seis meses después del retorno de la madre al trabajo. Se otorga una hora diaria de permiso para lactancia, que puede fraccionarse o adaptarse al horario. Además, se ha implementado una licencia por paternidad para fomentar la corresponsabilidad en el proceso de parto, posparto y lactancia.

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La infraestructura de apoyo incluye más de 600 salas de lactancia en sectores público y privado, así como una red de bancos y centros recolectores de leche humana, con donación gratuita y control de calidad orientado a niños prematuros y de bajo peso.

Marco legal y normativas clave

  • Ley de Lactancia Materna: Amor Convertido en Alimento: Actualizada en 2022, regula los bancos de leche y prohíbe la comercialización de leche materna. Obliga a instalar salas de lactancia en los lugares de trabajo.
  • Ley “Nacer con Cariño”: Protege los derechos de mujeres embarazadas y lactantes, previene la violencia obstétrica, promueve el acompañamiento familiar durante el parto y fomenta el consentimiento informado en procedimientos médicos.
  • Ley y Política “Crecer Juntos”: Orientada a la protección integral de la primera infancia, prioriza el desarrollo cognitivo, la nutrición y la lactancia materna. Estas normas permitieron la creación del Instituto Crecer Juntos y de los Centros de Atención a Primera Infancia, que brindan atención integral gratuita.

La especialista de CALMA, Geraldine Blanco, destacó que el avance en cobertura y resultados se debe a campañas de concientización y al fortalecimiento de la infraestructura y el apoyo institucional.

Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna
Geraldine Blanco, especialista de Calma, entidad de lactancia materna. (Infobae Centroamérica/Jessica García)

En julio, además, el Despacho de la Primera Dama presentó el portal “Family Friendly”, que entre otras cosas, permite conocer a través de un mapa en dónde están ubicadas las salas de lactancia a nivel nacional. Estas son salas privadas, higiénicas y gratuitas para facilitar que las mujeres amamanten a sus hijos, extraigan y conserven adecuadamente su leche materna.

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