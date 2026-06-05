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Qué es el punto azul que podría aparecer en la pantalla de tu teléfono Android

Google lanzó este indicador como parte de sus nuevas políticas de privacidad en la actualización Android 16 QPR 3

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Punto azul - Ubicación de Android
El punto azul en la pantalla de Android indica que una aplicación accede a la ubicación del usuario. (Composición/Google)

Las principales empresas tecnológicas han incrementado sus esfuerzos para ofrecer mayor transparencia y protección a los usuarios de dispositivos móviles. En este contexto, Google introdujo recientemente un cambio visible en los teléfonos Android: el punto azul que puede aparecer en la pantalla, un símbolo que genera preguntas entre quienes lo ven por primera vez.

Este pequeño indicador forma parte de las nuevas medidas de privacidad incorporadas en la actualización Android 16 QPR 3, cuyo propósito es alertar sobre el acceso a los datos de ubicación del usuario.

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¿Qué significa el punto azul?

El punto azul es un nuevo indicador de privacidad que se activa cuando una aplicación accede a la ubicación del dispositivo. Su funcionamiento es similar al del punto verde ya presente en algunos dispositivos, que avisa cuando la cámara o el micrófono están en uso.

Ubicación de Android
El sistema alerta a los usuarios cuando su información de ubicación es consultada por aplicaciones. (Google)

Ahora, con la inclusión del punto azul, los usuarios pueden identificar de inmediato cuándo una aplicación obtiene información sobre su ubicación, lo que permite ajustar la configuración de permisos y proteger su privacidad.

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De acuerdo con el portal de tecnología BGR, la actualización comenzó a probarse en diciembre de 2025 en los teléfonos Pixel y, a partir de marzo, se implementó de manera progresiva en el resto de dispositivos Android. Si la cámara, el micrófono y la ubicación se utilizan simultáneamente, el punto azul podría fusionarse visualmente con el verde, mostrando un solo indicador en la pantalla.

“Los usuarios pueden pulsar el indicador para ver exactamente qué aplicaciones han accedido recientemente a su ubicación y gestionar esos permisos de inmediato a través de un cuadro de diálogo de ‘Uso reciente de aplicaciones’”, detalla Google.

Punto azul de ubicación en Android
La función permite ajustar permisos y reforzar el control sobre los datos personales. (Google)

Cambios en la gestión de la privacidad de la ubicación

La introducción del punto azul no es el único avance en materia de privacidad para los usuarios de Android. Según informó Google, la próxima versión del sistema operativo, Android 17, incluirá un botón específico que permitirá a las aplicaciones solicitar acceso a la ubicación precisa solo una vez, durante el momento de uso, en lugar de mantener activada la recopilación de datos en segundo plano.

Esta función brinda mayor control y reduce el riesgo de que los datos de ubicación sean recopilados sin el conocimiento del usuario.

Además, Google ha implementado medidas adicionales a lo largo de los últimos años, como opciones para eliminar automáticamente los registros de ubicación, el modo incógnito en Google Maps y un control más detallado de la cronología de ubicación, con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales.

Google continúa reforzando la seguridad de su ecosistema móvil. (Reuters)
Google continúa reforzando la seguridad de su ecosistema móvil. (Reuters)

Competencia por la seguridad

El impulso de Google por mejorar la privacidad de la ubicación responde también a la competencia con Apple, que ha desarrollado controles avanzados para limitar el rastreo y la recopilación de datos de ubicación en sus dispositivos.

Los modelos más recientes de iPhone incluyen innovaciones que dificultan el acceso de rastreadores a la ubicación precisa, reservadas a los dispositivos con los nuevos chips de módem de la marca. Según analistas del sector, estas funciones han elevado las expectativas de los usuarios respecto al control de su información personal.

Las mejoras introducidas por Google buscan equiparar la experiencia de privacidad ofrecida en iOS, después de años de críticas y acusaciones sobre la gestión de datos de ubicación. El objetivo es ofrecer mayor transparencia y control a los usuarios, al tiempo que mantiene su modelo de negocio basado en la personalización publicitaria.

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