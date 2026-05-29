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Clonan voces con inteligencia artificial para cometer fraudes: cómo evitar caer en la trampa

Las llamadas falsas generan situaciones de urgencia para presionar a las víctimas y obtener dinero rápidamente

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La tecnología que permite a una inteligencia artificial olvidar voces específicas revoluciona el combate contra los deepfakes
Las estafas usando IA han aumentado exponencialmente en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas con voces clonadas mediante inteligencia artificial se están multiplicando en distintas partes del mundo y ya provocaron pérdidas millonarias. Una madre de California denunció recientemente haber transferido miles de dólares después de recibir una llamada que imitaba perfectamente la voz de su hija pidiendo ayuda desesperada. Horas después descubrió que todo había sido un engaño generado con IA.

El caso refleja una tendencia creciente que preocupa a expertos en ciberseguridad y autoridades. Según el Federal Bureau of Investigation (FBI), los estadounidenses perdieron más de 893 millones de dólares durante el último año en fraudes relacionados con inteligencia artificial, incluyendo clonación de voz, phishing automatizado y estafas sentimentales.

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El avance de las herramientas de IA generativa permitió que los delincuentes puedan recrear voces humanas utilizando apenas unos segundos de audio extraídos de redes sociales, videos o grabaciones telefónicas.

Hombre de traje hablando frente a micrófono, con gráficos digitales de audio y texto superpuestos
Un deepfake es utilizado como herramienta para cometer fraude digital mediante suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las estafas con voces clonadas

La mecánica suele comenzar con la obtención de una muestra de voz de la víctima o de un familiar cercano. Los ciberdelincuentes pueden descargar fragmentos de audio publicados en TikTok, Instagram, YouTube o incluso grabar conversaciones telefónicas previas.

Luego utilizan programas de inteligencia artificial para generar una copia extremadamente realista de esa voz. En muchos casos, la simulación es tan precisa que resulta casi imposible diferenciarla de una persona real.

Los delincuentes suelen llamar fingiendo que el familiar está secuestrado, detenido o atravesando una emergencia médica. Aprovechan el miedo y la urgencia para presionar a las víctimas y exigir transferencias inmediatas de dinero.

En otros casos, utilizan sistemas de modificación de voz en tiempo real, lo que les permite mantener conversaciones completas mientras su voz suena idéntica a la de otra persona.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra una pantalla digital con una interfaz de generación de deepfakes por inteligencia artificial, donde se visualiza el retrato de una mujer. Al fondo, siluetas humanas y gráficos digitales de seguridad simbolizan los desafíos y amenazas que representan las tecnologías de manipulación audiovisual en el entorno digital y la necesidad de proteger la identidad y los datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA ya superó muchas señales clásicas de alerta

Durante años, las voces robóticas, las pausas extrañas o la pronunciación artificial ayudaban a detectar fraudes telefónicos. Sin embargo, los sistemas actuales evolucionaron rápidamente.

Especialistas en medios generados por IA aseguran que la mayoría de las personas ya no puede distinguir de forma confiable entre una voz auténtica y una creada artificialmente.

Henry Ajder, investigador especializado en inteligencia artificial, advirtió que incluso expertos tienen dificultades para detectar estas imitaciones.

La situación se volvió todavía más compleja debido a la técnica conocida como “spoofing”, mediante la cual los delincuentes falsifican números telefónicos para que parezca que la llamada proviene realmente de un familiar o contacto conocido.

La tecnología que permite a una inteligencia artificial olvidar voces específicas revoluciona el combate contra los deepfakes
Las deepfake de voces son cada vez más usadas por los ciberdelincuentes. (Freepik)

Redes sociales: la principal fuente de datos

Las plataformas sociales se convirtieron en una enorme fuente de información para este tipo de fraudes. Videos, audios, historias y publicaciones públicas permiten obtener muestras suficientes para entrenar sistemas de clonación de voz.

Además, los perfiles personales ofrecen datos clave sobre familiares, amistades, lugares de trabajo y rutinas diarias que los delincuentes utilizan para hacer sus historias más creíbles.

Por esa razón, los expertos recomiendan limitar la exposición pública de información sensible y configurar correctamente la privacidad de las cuentas.

Qué hacer para evitar caer en la trampa

Los especialistas coinciden en que ya no basta con intentar reconocer si la voz parece falsa. La recomendación principal es analizar el contexto de la llamada y detectar comportamientos típicos de las estafas.

Entre las principales señales de alerta aparecen:

  • Pedidos urgentes de dinero.
  • Presión para actuar rápidamente.
  • Solicitudes de confidencialidad.
  • Transferencias mediante métodos inusuales.
  • Amenazas o situaciones extremas.

Ante una llamada sospechosa, lo más importante es cortar inmediatamente y verificar la situación por otros medios.

Los expertos recomiendan llamar directamente al familiar desde otro número, enviar mensajes o contactar a personas cercanas que puedan confirmar dónde se encuentra realmente.

La tecnología que permite a una inteligencia artificial olvidar voces específicas revoluciona el combate contra los deepfakes
Deepfakes de sonido se han convertido en la pesadilla de miles de personas que sufren de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de establecer palabras clave familiares

Una de las medidas preventivas que más se está recomendando consiste en crear palabras o frases secretas entre familiares y amigos. Estas claves privadas sirven para verificar rápidamente la identidad de la persona durante una situación de emergencia.

La palabra elegida debe ser conocida únicamente por un grupo reducido y no debe estar publicada en internet ni en redes sociales. Este método simple puede marcar la diferencia frente a ataques cada vez más sofisticados.

Un problema que seguirá creciendo

El crecimiento de la inteligencia artificial generativa está facilitando el acceso a herramientas capaces de producir voces, imágenes y videos falsos con enorme realismo.

Expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de fraudes seguirá aumentando durante los próximos años debido a la facilidad de acceso a estas tecnologías.

Sigue estas recomendaciones para detectar un deepfake.
Sigue estas recomendaciones para detectar un deepfake. (Unsplash)

Frente a este escenario, la principal defensa continúa siendo la verificación manual, la desconfianza ante pedidos urgentes y el cuidado de la información personal publicada en internet.

Como resumen, los especialistas recomiendan asumir que cualquier llamada inesperada podría ser manipulada y confirmar siempre la identidad de quien está del otro lado antes de enviar dinero o compartir datos sensibles.

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