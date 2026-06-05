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Activa en WhatsApp el nuevo emoji de la Copa Mundial FIFA 2026: el balón Trionda

Este emoji se puede usar de forma gratuita y está disponible tanto en iPhone como en Android

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El logo verde de WhatsApp a la izquierda y una pantalla de chat de WhatsApp en modo oscuro con un teclado en español a la derecha
El balón oficial del Mundial 2026, Trionda, ya tiene su propio emoji en WhatsApp y es gratis para Android e iPhone. (WhatsApp)

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, ya es un emoji de WhatsApp disponible de forma gratuita en Android e iPhone.

Para usarlo, actualiza la aplicación, abre cualquier chat y busca el emoji de balón de fútbol. Al seleccionarlo, aparece Trionda; al enviarlo de forma individual, incluye una pequeña animación.

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De esta manera, los usuarios pueden llevar su interés por el torneo a WhatsApp de una forma más divertida.

Actualiza WhatsApp, entra a cualquier chat y busca el emoji de balón de fútbol para encontrarlo. REUTERS/Issei Kato
Actualiza WhatsApp, entra a cualquier chat y busca el emoji de balón de fútbol para encontrarlo. REUTERS/Issei Kato

Cómo activar a Trionda en WhatsApp

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, reemplaza el emoji de fútbol en WhatsApp durante la duración del torneo.

Para activarlo, actualiza la aplicación a la versión 26.27.74 o superior desde la tienda de tu dispositivo. Luego abre cualquier chat, toca el ícono de emojis y busca “balón” o “fútbol”

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Al enviarlo de forma individual, se activa una animación de rebote en pantalla. Si el emoji no aparece de inmediato, cierra la app, reinicia el teléfono y verifica que el sistema operativo esté actualizado.

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Durante el Mundial 2026, el emoji de balón de fútbol en WhatsApp muestra el diseño oficial de Trionda. (WhatsApp)

Cómo usar el emoji de Trionda en WhatsApp

Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial 2026, ya está disponible como emoji en WhatsApp y tiene varios usos prácticos según el tipo de conversación.

En un grupo de amigos que sigue el torneo, funciona como reacción inmediata ante un gol o para convocar a ver un partido: enviarlo solo activa una animación de rebote en pantalla que suma al ambiente mundialista.

En chats individuales, sirve para celebrar resultados, acompañar apuestas informales entre conocidos o simplemente expresar que el partido está por comenzar.

En grupos de amigos, el emoji sirve para reaccionar a un gol o para armar planes de ver los partidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En grupos de amigos, el emoji sirve para reaccionar a un gol o para armar planes de ver los partidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También aparece como opción en las reacciones a mensajes, por lo que no hace falta escribir nada: basta con reaccionar con el balón para que Trionda aparezca directamente en la conversación.

El emoji estará activo hasta el 19 de julio, día de la final en el MetLife Stadium.

Qué otras funciones de WhatsApp son útiles para la Copa Mundial 2026

WhatsApp integra varias funciones al modo Copa Mundial de la FIFA 2026 que van más allá del emoji de Trionda y permiten vivir el torneo desde distintos rincones de la aplicación.

Un logo tridimensional de WhatsApp verde y blanco junto a un trofeo dorado de la Copa Mundial de la FIFA sobre una mesa de madera marrón.
WhatsApp tiene más funciones mundialistas además del emoji de Trionda para seguir el torneo desde la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI en modo Copa Mundial

Para consultar datos sobre selecciones o jugadores, toca el círculo morado en la parte inferior derecha de la app. Esa acción abre un chat con Meta AI en el que puedes preguntar estadísticas, curiosidades o el historial de cualquier equipo del torneo en tiempo real.

Canales de equipos y jugadores

Otra opción es seguir los canales oficiales de tus selecciones y jugadores favoritos dentro de WhatsApp. Estos espacios publican actualizaciones exclusivas e imágenes inéditas que también puedes usar como fondo de pantalla o de chat.

Foto de perfil y fondos con IA

WhatsApp permite generar una foto de perfil temática con Meta AI. Ve a Ajustes, pulsa tu foto de perfil, selecciona Editar y luego Crear una imagen con Meta AI. Ingresa un prompt relacionado con el Mundial, elige la imagen que prefieras y guarda los cambios.

(Meta)
Toca el círculo morado en la esquina inferior derecha de WhatsApp para abrir un chat con Meta AI y consultar datos del torneo. (Meta)

Para personalizar el fondo de tus chats, ve a Ajustes, Chats, Tema de chat por defecto, Crear con IA. Agrega un prompt referente a la Copa Mundial y guarda.

Grupos con eventos y recordatorios

Para crear un grupo mundialista, toca el ícono del signo más y selecciona Nuevo grupo. Agrega contactos, ponle un nombre y una foto creativa.

Dentro del grupo puedes agendar eventos con hora, lugar y recordatorio, una función útil para organizar reuniones a ver los partidos o coordinar comentarios en tiempo real durante cada jornada.

El modo Copa Mundial en WhatsApp es para aquellas personas que buscan llevar su interés y pasión por el deporte a esta plataforma de mensajería que es de uso cotidiano.

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