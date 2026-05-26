WhatsApp modo Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo activarlo rápido en cinco pasos

El modo de la Copa Mundial en WhatsApp permite personalizar la experiencia en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp modo Copa Mundial de la FIFA 2026 hace referencia a una serie de configuraciones que debes activar manualmente para llevar tu interés y pasión por este torneo a dicha plataforma de mensajería.

Por ejemplo, puedes consultar información de tu selección o jugador favorito a través de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil.

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Asimismo, puedes tu foto de perfil con ayuda de Meta AI para que esté en modo mundialista.

Estas configuraciones se activan de manera manual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Recuerda que este modo es una serie de pasos que los usuarios pueden activar de forma manual, no corresponde a una función oficial de WhatsApp.

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Cómo consultar información en Meta AI

Para consultar información en Meta AI en el modo Copa Mundial de la FIFA 2026 en WhatsApp, solo tienes que pulsar el ícono de un círculo morado que se ubica en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.

Esta acción habilitará un chat con Meta AI, en el que podrás consultar datos curiosos sobre tu selección o jugador de interés.

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Meta AI permite consultar datos curiosos sobre las selecciones y jugadores convocados. (Meta)

De qué otra forma consultar información sobre la Copa Mundial en WhatsApp

Otra forma de consultar información sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 directamente en WhatsApp es seguir los canales de tus equipos y jugadores favoritos.

En muchas ocasiones, las selecciones acuden a estos espacios para compartir con los seguidores actualizaciones exclusivas o para publicar imágenes ineditas que puedes utilizar como fondo de pantalla o de chats.

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Cómo crear una foto de perfil para WhatsApp con IA

Para crear una foto de perfil para WhatsApp con IA en el modo Copa Mundial de la FIFA 2026, sigue estos pasos:

Es importante que el pormpt concentre todo lo que desees que transmita tu foto de perfil. (WhatsApp)

Abre la aplicación móvil. Ve ‘Ajustes’ y pulsa tu foto de perfil. Seleccionar ‘Editar’ y ‘Crear una imagen con Meta AI’. Ingresa un prompt que haga alusión a este evento deportivo. Escoge la foto que más te haya gustado. Guarda los cambios.

Cómo crear un grupo de WhatsApp en el modo Copa Mundial

Para crear un grupo de WhatsApp en el modo Copa Mundial solo tienes que abrir la plataforma, pulsar el ícono de + y seleccionar ‘Nuevo grupo’.

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WhatsApp permite agregar eventos a los grupos de WhatsApp. REUTERS/Brendan McDermid

A continuación, agrega a las personas con las que quieres compartir este torneo, pon un nombre y foto de perfil creativo y, finalmente, guarda los cambios.

En los grupos de WhatsApp puedes agendar eventos, que te permiten agregar hora, lugar e incluso recordatorios.

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Esto es útil si quieres reunirte con tus amigos a ver los partidos o si simplemente quieres un espacio dedicado a comentar.

Meta AI genera varias opciones de fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo crear fondos de chats en WhatsApp

Para crear fondos de chats en WhatsApp el modo Copa Mundial de la FIFA 2026, considera este paso a paso:

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Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’ y después a ‘Chats’. Ve a ‘Tema de chat por defecto’ y a ‘Crear con IA’. Agrega un prompt referente a la Copa Mundial. Guarda los cambios.

Para quiénes es el modo Copa Mundial en WhatsApp

El modo Copa Mundial en WhatsApp es para aquellas personas que buscan llevar su interés y pasión por el deporte a esta plataforma de mensajería que es de uso cotidiano.

El modo Copa Mundial en WhatsApp es para quienes quieres personalizar su plataforma de mensajería. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

A través de cinco pasos, los usuarios pueden mantenerse enterados de lo que ocurre con su selección o jugador de interés, personalizar la apariencia de su perfil o cuenta e incluso organizarse mucho mejor con sus amigos para seguir de cerca todo lo que ocurre en este evento deportivo.

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Ten presente que el modo Copa Mundial en WhatsApp no corresponde a una funcion oficial ni anunciada por la empresa Meta, es una serie de configuraciones que cada persona toma la decisión de activar o desactivar de acuerdo con uso e interés.