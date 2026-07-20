Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayor y menor aumento de precios en el primer semestre

Hubo 4,5 puntos porcentuales de diferencia entre la provincia de mayor y la de menor inflación en el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Indec dio a conocer esta semana los datos de inflación correspondientes a junio y al primer semestre del año. Pero detrás del promedio país conviven realidades distintas según la región, con provincias que logran contener la suba de precios por debajo de la media y otras que la superan de manera sostenida. Un informe de la consultora Politikon Chaco permite reconstruir ese mapa a partir de las mediciones oficiales que realizan los organismos estadísticos provinciales.

El relevamiento contempla a las jurisdicciones que cuentan con un instituto o dirección de estadística propio que mide de manera oficial la evolución de los precios al consumidor. Se trata de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, además del dato que difunde el Indec a nivel nacional.

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No todas las provincias argentinas cuentan con esta clase de mediciones, por lo que el ranking elaborado por la consultora no permite establecer con precisión cuál es la jurisdicción con mayor o menor inflación del país en términos absolutos. Es posible que, entre los distritos que no publican un IPC propio, existan variaciones de precios más altas o más bajas que las registradas en este informe, aunque no haya estudios oficiales que permitan comprobarlo.

Con esa salvedad, el informe pone el foco en el comportamiento acumulado durante el primer semestre del año, el período que mejor refleja la tendencia de mediano plazo en cada distrito.

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El acumulado del primer semestre

De acuerdo con el relevamiento, la suba acumulada del IPC nacional en el primer semestre de 2026 fue del 16,8%, por encima del 15,1% registrado en igual período de 2025. Entre las provincias, Chaco encabezó el ranking con la mayor suba acumulada del año, con 17,8%. Le siguieron Neuquén, con 17,3%, Santa Fe, con 17,1%, y Jujuy, con 17,0%. Estas cuatro jurisdicciones fueron las únicas que se ubicaron por encima del resultado nacional en el semestre.

En el otro extremo, Río Negro se ubicó al fondo del ranking con la menor variación acumulada del semestre, de 13,3%. Por debajo del promedio país, aunque por encima de Río Negro, se ubicaron también San Luis (15,3%), Mendoza (15,6%), Córdoba (15,9%), CABA (16,0%) y Tucumán, que con 16,8% igualó el resultado nacional.

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Al comparar el semestre con igual período de 2025, el informe señala que ocho de las once jurisdicciones relevadas mostraron una aceleración en su inflación acumulada, en línea con lo ocurrido a nivel nacional. Según describe el reporte, “las aceleraciones más importantes se dieron en Río Negro (3,4 puntos porcentuales más) y Chaco (+2,7 p.p.)”. En el sentido contrario, sólo dos provincias desaceleraron su ritmo de suba de precios en la comparación interanual del acumulado semestral: Córdoba, con una baja de 0,4 puntos porcentuales, y Neuquén, que redujo su variación en 1,5 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025.

Cómo se comportaron los precios en junio

Además del dato semestral, el informe repasa el comportamiento mensual de junio, que mostró una desaceleración generalizada. El IPC nacional marcó una suba del 1,9% en el sexto mes del año, con una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo. Se trató, según precisa la consultora, del mejor resultado desde agosto de 2025 para el índice de precios a nivel país.

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Entre los distritos que miden su propio IPC, la dinámica mostró en líneas generales una tendencia de desaceleración. Sólo Neuquén registró en junio una suba superior a la nacional, con 2,2%. Córdoba, con 1,9%, tuvo un desempeño idéntico al del total país. El resto de las jurisdicciones se ubicó por debajo de ese nivel, con Tucumán como la provincia que mostró la variación mensual más leve, de 1,4%.

La inflación de Neuquén en junio superó a la media nacional. (Reuters)

En cuanto a la velocidad de la suba de precios respecto de mayo, siete provincias redujeron su ritmo de crecimiento. Las mayores desaceleraciones se dieron en Chaco, con una caída de 1,9 puntos porcentuales, y en Tucumán, con una baja de 0,8 puntos. Córdoba y Río Negro mantuvieron la misma dinámica que el mes anterior, mientras que San Luis fue la única provincia donde el IPC aceleró en junio, con una suba de 0,2 puntos porcentuales en relación con mayo.

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El ranking anual

El informe de la consultora también repasa la evolución de los precios en la comparación interanual, un indicador que suele tomarse como referencia para medir el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. En junio de 2026, el IPC nacional acumuló una suba interanual del 33,5%, levemente por encima del registro del mes previo.

En ese escenario, únicamente dos provincias exhibieron una variación interanual mayor a la nacional: Neuquén, con 36,7%, y Santa Fe, con 33,9%. El resto de los distritos relevados se ubicó por debajo del nivel país. Río Negro volvió a quedar al fondo del ranking, esta vez con una suba interanual del 25,9%, y continuó siendo, según remarca el informe, la única provincia con una variación interanual menor al 30%.

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El resto de las jurisdicciones se movió en un rango relativamente acotado: Chaco registró una suba de precios del 33,3% en los últimos doce meses, Tucumán 33,1%, San Luis 33%, Jujuy 32,9%, Mendoza 32,8%, CABA 32,6% y Córdoba 32,5%.