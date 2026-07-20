La pobreza extrema aumentó en El Salvador entre 2019 y 2025

La pobreza extrema en El Salvador aumentó entre 2019 y 2025, según la encuesta de hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pobreza extrema, según la encuesta de hogares, muestra un aumento entre 2019 y 2025 en El Salvador. Según el economista César Villalona, la encuesta revela que el porcentaje de familias en pobreza extrema subió del cuatro por ciento en el área urbana en 2019 a poco más de siete por ciento en 2025. En las zonas rurales, este indicador pasó de cinco a diez por ciento en el mismo periodo.

Villalona explicó que la pobreza extrema se define por la imposibilidad de adquirir los productos de la canasta básica: veintidós en el área urbana y quince en la rural.

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Señaló que una familia es considerada en pobreza extrema cuando no logra cubrir esos alimentos básicos con sus ingresos. Según el economista, este cambio implica que más hogares están enfrentando dificultades severas para cubrir sus necesidades alimentarias.

Por otro lado, la pobreza relativa corresponde a quienes logran cubrir la alimentación, pero carecen de vivienda adecuada, energía, agua o transporte. Villalona indicó que este grupo ha disminuido, ya que muchas familias han caído en la categoría de pobreza extrema.

En el área urbana, la pobreza extrema subió del 4 por ciento en 2019 a poco más del 7 por ciento en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación social es evidente. Según la encuesta de la UCA de 2025, el setenta y un por ciento de la población percibe de manera negativa la situación económica. Villalona subrayó que los principales motivos de preocupación son el alza de los precios y la falta de empleo, a los que se suman dificultades de salud, acceso a vivienda y servicios.

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Brecha entre salarios y costo de vida

El salario mínimo urbano en El Salvador es de $408. En el sector de la construcción este monto es ligeramente superior. Sin embargo, los salarios mínimos en el campo varían entre $270 y poco más de $300.

Villalona detalló en la entrevista Encuentro, que el costo de la vida urbana, considerando vivienda, vestuario y servicios básicos, supera los $525 al mes. En el área rural, este gasto mensual ronda los $395.

El economista hizo énfasis en que ningún salario mínimo cubre estos costos. El salario promedio nacional se sitúa en $460, y entre las mujeres, la media es de $410. En cuanto a las pensiones, el ochenta por ciento de los beneficiarios recibe montos cercanos a la mínima establecida en $304. Ante este panorama, muchas familias dependen de las remesas enviadas desde el exterior para cubrir sus necesidades.

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Empleo formal en descenso y expansión de la informalidad

Villalona advirtió que la informalidad laboral ha crecido durante los últimos años. En 2019, el sesenta y cinco por ciento de la población ocupada trabajaba en el sector informal, sin seguridad social ni cobertura legal. Para 2025, la cifra aumentó al setenta por ciento.

La informalidad laboral creció del 65 al 70 por ciento entre 2019 y 2025 por la caída del empleo formal y los despidos en el sector público, las maquilas, la industria y el campo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El economista atribuyó este incremento a la falta de generación de empleo formal y a despidos en diversos sectores. En el sector público, se han registrado más de treinta mil despidos. Las maquilas han perdido cuarenta mil empleos desde 2022. El sector industrial reportó una reducción de diez mil puestos de trabajo en el último año, y el campo ha perdido más de setenta mil empleos al comparar cifras actuales con años recientes.

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A pesar de que la construcción y el sistema financiero han creado nuevos empleos (treinta mil y veinte mil respectivamente), Villalona señaló que estos no compensan la demanda de trabajo de las personas menos calificadas ni de quienes retornan del extranjero. La informalidad se mantiene como característica predominante en el mercado laboral salvadoreño.