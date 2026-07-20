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Andy Burnham asumió como primer ministro británico tras ser recibido por el rey Carlos III

El líder laborista, ex alcalde del Gran Mánchester, sucede a Keir Starmer y enfrenta el desafío de contener el avance de Nigel Farage en medio de la crisis del costo de vida

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El rey Carlos III recibe a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham, donde le pidió formar gobierno tras la renuncia de Keir Starmer (Aaron Chown/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III recibe a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham, donde le pidió formar gobierno tras la renuncia de Keir Starmer (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

El rey Carlos III nombró este lunes primer ministro británico al nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, a quien encomendó la formación de un nuevo gobierno, anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado. Burnham, de 56 años, ex alcalde del Gran Mánchester, acudió al palacio acompañado por su esposa, la neerlandesa Marie-France Van Heel, donde fue recibido por el monarca, antes de dirigirse al número 10 de Downing Street.

El rey Carlos III recibe a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham; el nuevo primer ministro es el sexto en asumir en Downing Street en la última década (Aaron Chown/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III recibe a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham; el nuevo primer ministro es el sexto en asumir en Downing Street en la última década (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

El cambio se produjo horas después de que Keir Starmer abandonara Downing Street con un discurso de despedida en el que aseguró que sus dos años en el cargo habían hecho de Gran Bretaña "un lugar mejor“. “Me voy con elegancia, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que logramos”, dijo ante la prensa. El rey recibió primero a Starmer para aceptar su renuncia y luego a Burnham, en el procedimiento formal en el que le pidió formar el próximo gobierno. Burnham es el sexto primer ministro que asume en Downing Street en los últimos diez años.

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“Hacer las cosas de una manera distinta”

Andy Burnham llega junto a su esposa, Marie-France Van Heel, al número 10 de Downing Street en su primer día como primer ministro británico (REUTERS/Isabel Infantes)
Andy Burnham llega junto a su esposa, Marie-France Van Heel, al número 10 de Downing Street en su primer día como primer ministro británico (REUTERS/Isabel Infantes)

En una entrevista publicada el domingo por The Times, Burnham había dicho que buscaba poner fin a una década de turbulencia política. “Lo que hemos estado haciendo no funcionó. Así lo veo yo”, afirmó. Su equipo adelantó que, en su primer discurso, fijará "prioridades para restaurar la confianza en el gobierno" y darle al país más margen de maniobra en medio de la crisis del costo de vida, además de referirse al crecimiento económico y a la transferencia de poder a las comunidades regionales. Este lunes se espera también que anuncie los principales nombres de su gabinete, con la atención puesta en quién reemplazará a Rachel Reeves al frente del Ministerio de Finanzas.

Conocido como el "Rey del Norte" por su paso como alcalde del Gran Mánchester, Burnham fue impulsado por el Laborismo tras la renuncia de Starmer el mes pasado, ante la percepción de los legisladores de que es la mejor carta del partido para contener el avance del Reform UK, el partido antiinmigración de Nigel Farage.

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Una economía débil y una guerra que complica el panorama

Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar figuran una economía débil, altos costos de endeudamiento estatal, un gasto en asistencia social en aumento y la llegada de migrantes irregulares en botes pequeños, un fenómeno que alimentó el respaldo a Reform. La incertidumbre en los precios de la energía derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, sumada a la imprevisibilidad del presidente estadounidense Donald Trump, también amenaza con complicar su gestión.

Burnham dijo a The Times que adoptará un enfoque “más centrado en la inversión temprana, la intervención temprana, en preparar a la gente para el éxito y mucho menos en pagar por el fracaso”. Prometió además “medidas tempranas” para aliviar el costo de vida, tras escuchar durante la campaña “la presión que siente la gente en torno a sus finanzas”.

Starmer había llevado al Laborismo al poder en julio de 2024 con una victoria arrolladora tras 14 años de gobierno conservador, pero anunció su renuncia a fines de junio tras una serie de escándalos, errores y marchas atrás en materia de políticas. Burnham, que regresó como parlamentario hace apenas cuatro semanas, tiene escaso margen de maniobra en un contexto de crecimiento económico débil, alta deuda pública y estrictas reglas fiscales. Aun así, aseguró contar con “un plan”, aunque su rápida “coronación” como líder laborista generó dudas sobre cómo logrará sus objetivos. Su primer anuncio llegó el sábado, cuando eliminó el esquema nacional de identidad digital impulsado por Starmer —estimado en 1.800 millones de libras en tres años— para redirigir esos recursos “a donde más se necesitan, como ayudar con el costo de vida”.

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