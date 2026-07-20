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De la imagen de Messi que emocionó a Ginóbili al posteo de Colapinto: los mensajes del deporte argentino tras la final del Mundial

Reconocidas figuras del deporte albiceleste se pronunciaron en redes con publicaciones tanto para el rosarino como para sus compañeros y el entrenador

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Lionel Messi con camiseta de la selección argentina, medalla y lanyard. Se observan varias capturas de pantalla con mensajes y fotografías del futbolista
El mensaje de las figuras del deporte argentino

El silencio ensordecedor que inundó el MetLife Stadium tras el pitazo final pareció congelar el tiempo. La pantalla gigante reflejaba una imagen que desgarraba el alma de millones: Lionel Messi, sentado en el campo, con el rostro cubierto por las lágrimas y la impotencia de haber quedado a las puertas de una nueva gloria mundialista. Sin embargo, lo que en el césped de Nueva Jersey se sentía como un luto futbolístico, en las plataformas virtuales y en el corazón de todo un país se transformó, de inmediato, en una declaración de amor unánime. El deporte argentino no lloró una derrota; se unió para abrazar a su máximo mito viviente en el cierre de su travesía más hermosa.

Apenas consumado el 1-0 definitivo en favor de España tras el agónico tiempo suplementario, las redes sociales se convirtieron en un santuario de gratitud. La entrega física y mental de un plantel que batalló hasta la última gota de sudor inspiró a las máximas leyendas de la historia del deporte nacional a manifestar un orgullo inquebrantable, rompiendo la barrera de sus propias disciplinas para rendirse ante los pies del capitán.

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Uno de los primeros en alzar la voz fue Emanuel Ginóbili. Desde su cuenta de X (antes Twitter), el bahiense, que sabe a la perfección lo que significa colgarse el oro y también masticar la plata con la camiseta celeste y blanca, se emocionó con la imagen de Leo entre lágrimas. El ex San Antonio Spurs conmovió a sus seguidores al publicar: “Muy difícil no emocionarse al ver esta imagen! Gracias genio!!”.

La sintonía con el mundo de la naranja se mantuvo firme a través de Facundo Campazzo, quien se volcó a sus historias de Instagram para compartir el posteo de la Selección Argentina en la que aparece Messi con la medalla plateada en una foto que alcanzó más de 5 millones de likes.

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Tuit de Manu Ginóbili con foto de Lionel Messi. Messi viste camiseta argentina con medalla "World Cup 2026". Abajo, un rótulo rojo: "ARGENTINA ESTA VEZ NO ALCANZÓ"
El deportista Manu Ginóbili compartió un mensaje en redes sociales

Desde el universo de las raquetas, el eco del reconocimiento fue igual de ensordecedor. Gabriela Sabatini, la mujer que llevó la bandera argentina a lo más alto del tenis mundial, utilizó sus plataformas para escribir: “Gracias por tanto Leo Messi”, posteriormente le dedicó unas palabras al entrenador: “A vos, gracias eternas, dentro y fuera de la cancha. Te quiero”. En esa misma línea se plantó Juan Martín del Potro. La Torre de Tandil, un experto en resiliencia y en levantarse ante las batallas más duras de la vida, dejó un mensaje para Messi al postear: “Gracias por siempre Leo"

El fenómeno de la Scaloneta trasciende generaciones, y así lo demostró Franco Colapinto. El joven piloto de Fórmula 1, que horas antes había corrido el Gran Premio de Bélgica, vivió el partido con los nervios a flor de piel. Tras el desenlace, el pilarense olvidó por un momento los motores para transformarse en un hincha más, dejando en sus redes un mensaje tanto para La Pulga como para el plantel: “La de alegrías que nos diste. Gracias, gracias, gracias” y “Agradecido y orgulloso. Gracias totales, dejaron siempre a Argentina en lo más alto”.

Los mensajes a Messi y la Selección

Lionel Messi con camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina, luciendo una medalla plateada, en un campo de fútbol con público al fondo
El posto de Afaselección
Lionel Messi con camiseta de Argentina número 10 y medallas en un campo de fútbol, con textos "Gracias por tanto", un corazón y "@leomessi"
El posteo de Gabriela Sabatini
Hombre, tez blanca, pelo corto castaño, barba corta, camiseta celeste y blanca selección argentina. Medalla plateada con cinta azul al cuello. Parche en brazo. Brazos en jarras. Fondo de cancha de fútbol con público borroso
El posteo de Juan Martín Del Potro
Retrato de Lionel Messi con camiseta de la selección argentina, medalla plateada de FIFA World Cup 2026, texto superpuesto y estadio con público
El posteo de Franco Colapinto tras la derrota de Argentina
Primer plano de Lionel Messi, futbolista, vistiendo camiseta argentina rayada, con una medalla plateada en el cuello y tatuajes en el brazo izquierdo
El posteo del Kun Agüero
Hombre con camiseta celeste y blanca de Argentina, número 10, medalla plateada de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y 2026, con tatuajes en el brazo
Facundo Campazzo se pronunció tras la derrota de Argentina
Dos fotografías de jugadores de fútbol de la selección argentina, una con Lionel Messi, acompañadas de textos de agradecimiento y felicitación a España. Banderas de Argentina y España
El mensaje del Chapu Nocioni tras el final del Mundial
Lionel Messi viste camiseta de la selección argentina y una medalla de plata, junto a una publicación de Instagram de Peque Pareto en un teléfono móvil
Lionel Messi posa con una medalla en su cuello mientras una publicación de Peque Pareto en redes sociales acompaña la imagen.

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