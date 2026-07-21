El S Pen podría volver a los plegables con el Galaxy Z Fold 8 Ultra: qué se sabe hasta ahora

El Galaxy Z Fold 8 Ultra reabre el debate sobre el regreso del S Pen en los plegables - crédito Samsung

El Galaxy Z Fold 8 Ultra, próximo dispositivo insignia de Samsung, ha generado un intenso debate previo a su presentación oficial. El foco está en una pregunta clave: ¿vuelve el S Pen a los plegables de gama alta?

Tras la ausencia del stylus en el Fold 7, la comunidad sigue atenta a cada filtración y rumor, a la espera de que el gigante surcoreano confirme si el lápiz icónico volverá a estar disponible para quienes buscan productividad y creatividad en formato plegable.

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La importancia del regreso del S Pen radica en la identidad de la línea Fold: la pantalla interna tipo tablet es un lienzo ideal para tomar notas, dibujar y editar documentos, funcionalidades que muchos usuarios consideran diferenciales. La expectativa crece de cara al evento Unpacked del 22 de julio en Londres, donde Samsung revelará toda su nueva familia de dispositivos plegables y wearables.

Rumores enfrentados: ¿tendrá el Fold 8 Ultra soporte para S Pen?

Filtraciones apuntan a un Fold 8 Ultra con triple cámara y un Fold 8 más ancho con pantalla 4:3 - REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

El sitio especializado PhoneArena sostiene que el S Pen podría regresar al ecosistema plegable, pero de manera exclusiva para el modelo Fold 8 Ultra. De confirmarse, esta decisión diferenciaría a la versión Ultra del Fold 8 estándar, permitiendo a Samsung apuntar al segmento premium con funciones avanzadas para profesionales y entusiastas.

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Sin embargo, no todas las voces coinciden. Ice Universe, conocido filtrador con historial en temas de Samsung, afirma que la compañía habría descartado el desarrollo de un nuevo lápiz óptico para esta generación. Según esta versión, el soporte para S Pen quedaría fuera de los planes inmediatos y podría relegarse a futuros lanzamientos.

Por ahora, ninguna de las dos posturas cuenta con confirmación oficial. La única certeza es que la información definitiva se conocerá en el próximo Unpacked, donde Samsung también presentará el Fold 8, el Flip 8, el Watch 9 y el Watch Ultra 2.

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Más allá de la incógnita sobre el lápiz, las filtraciones apuntan a una diferenciación clara entre los próximos plegables. El Fold 8 Ultra sería el sucesor directo del Fold 7, con triple cámara trasera y un formato clásico pensado para usuarios que priorizan la experiencia de pantalla grande y el uso de accesorios como el S Pen.

En contraste, el Fold 8 estándar apostaría por un diseño más ancho, con pantalla interna 4:3 tipo tablet, cámara doble y una filosofía orientada a la productividad y al consumo multimedia. La filtración de fundas y accesorios refuerza la idea de que la línea Fold diversificará su oferta para llegar a distintos públicos.

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Tecnología Flex Titanium: una pantalla más resistente y eficiente

Samsung confirma una película ultrafina de aleación de titanio bajo el OLED para reforzar rigidez y durabilidad, con microperforaciones que mejoran la unión interna y buscan elevar eficiencia energética sin perder flexibilidad

Samsung ha confirmado que la nueva generación de dispositivos plegables incluirá la tecnología Flex Titanium. Esta innovación utiliza una película de aleación de titanio de grosor ultrafino bajo el panel OLED, lo que refuerza la estructura interna de la pantalla. El resultado es un pliegue menos visible, mayor rigidez y una durabilidad mejorada, sin sacrificar la flexibilidad necesaria para los pliegues repetidos.

La placa de titanio, con microperforaciones, elimina los espacios de aire y mejora la unión entre los componentes, aumentando la eficiencia energética y la vida útil del equipo. Estas mejoras buscan responder a las críticas sobre la fragilidad de las pantallas plegables y posicionar al Fold 8 como un referente en innovación y resistencia.

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La experiencia reciente con rumores y cancelaciones (como la del Galaxy Z TriFold) demuestra que las filtraciones deben tomarse con cautela. Hasta que Samsung confirme detalles en el Unpacked, todo lo relacionado con el S Pen en el Fold 8 Ultra sigue siendo especulación.

La expectativa, sin embargo, marca el pulso de la innovación en la industria de los plegables, donde cada detalle puede definir el éxito de la próxima generación.

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