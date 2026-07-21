Tecno

El S Pen podría volver a los plegables con el Galaxy Z Fold 8 Ultra: qué se sabe hasta ahora

El evento Unpacked en Londres definirá si el lápiz vuelve como función premium

Guardar
Google icon
El Galaxy Z Fold 8 Ultra reabre el debate sobre el regreso del S Pen en los plegables - crédito Samsung
El Galaxy Z Fold 8 Ultra reabre el debate sobre el regreso del S Pen en los plegables - crédito Samsung

El Galaxy Z Fold 8 Ultra, próximo dispositivo insignia de Samsung, ha generado un intenso debate previo a su presentación oficial. El foco está en una pregunta clave: ¿vuelve el S Pen a los plegables de gama alta?

Tras la ausencia del stylus en el Fold 7, la comunidad sigue atenta a cada filtración y rumor, a la espera de que el gigante surcoreano confirme si el lápiz icónico volverá a estar disponible para quienes buscan productividad y creatividad en formato plegable.

PUBLICIDAD

La importancia del regreso del S Pen radica en la identidad de la línea Fold: la pantalla interna tipo tablet es un lienzo ideal para tomar notas, dibujar y editar documentos, funcionalidades que muchos usuarios consideran diferenciales. La expectativa crece de cara al evento Unpacked del 22 de julio en Londres, donde Samsung revelará toda su nueva familia de dispositivos plegables y wearables.

Rumores enfrentados: ¿tendrá el Fold 8 Ultra soporte para S Pen?

Filtraciones apuntan a un Fold 8 Ultra con triple cámara y un Fold 8 más ancho con pantalla 4:3 - REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
Filtraciones apuntan a un Fold 8 Ultra con triple cámara y un Fold 8 más ancho con pantalla 4:3 - REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

El sitio especializado PhoneArena sostiene que el S Pen podría regresar al ecosistema plegable, pero de manera exclusiva para el modelo Fold 8 Ultra. De confirmarse, esta decisión diferenciaría a la versión Ultra del Fold 8 estándar, permitiendo a Samsung apuntar al segmento premium con funciones avanzadas para profesionales y entusiastas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todas las voces coinciden. Ice Universe, conocido filtrador con historial en temas de Samsung, afirma que la compañía habría descartado el desarrollo de un nuevo lápiz óptico para esta generación. Según esta versión, el soporte para S Pen quedaría fuera de los planes inmediatos y podría relegarse a futuros lanzamientos.

Por ahora, ninguna de las dos posturas cuenta con confirmación oficial. La única certeza es que la información definitiva se conocerá en el próximo Unpacked, donde Samsung también presentará el Fold 8, el Flip 8, el Watch 9 y el Watch Ultra 2.

Más allá de la incógnita sobre el lápiz, las filtraciones apuntan a una diferenciación clara entre los próximos plegables. El Fold 8 Ultra sería el sucesor directo del Fold 7, con triple cámara trasera y un formato clásico pensado para usuarios que priorizan la experiencia de pantalla grande y el uso de accesorios como el S Pen.

En contraste, el Fold 8 estándar apostaría por un diseño más ancho, con pantalla interna 4:3 tipo tablet, cámara doble y una filosofía orientada a la productividad y al consumo multimedia. La filtración de fundas y accesorios refuerza la idea de que la línea Fold diversificará su oferta para llegar a distintos públicos.

Tecnología Flex Titanium: una pantalla más resistente y eficiente

Samsung confirma una película ultrafina de aleación de titanio bajo el OLED para reforzar rigidez y durabilidad, con microperforaciones que mejoran la unión interna y buscan elevar eficiencia energética sin perder flexibilidad
Samsung confirma una película ultrafina de aleación de titanio bajo el OLED para reforzar rigidez y durabilidad, con microperforaciones que mejoran la unión interna y buscan elevar eficiencia energética sin perder flexibilidad

Samsung ha confirmado que la nueva generación de dispositivos plegables incluirá la tecnología Flex Titanium. Esta innovación utiliza una película de aleación de titanio de grosor ultrafino bajo el panel OLED, lo que refuerza la estructura interna de la pantalla. El resultado es un pliegue menos visible, mayor rigidez y una durabilidad mejorada, sin sacrificar la flexibilidad necesaria para los pliegues repetidos.

La placa de titanio, con microperforaciones, elimina los espacios de aire y mejora la unión entre los componentes, aumentando la eficiencia energética y la vida útil del equipo. Estas mejoras buscan responder a las críticas sobre la fragilidad de las pantallas plegables y posicionar al Fold 8 como un referente en innovación y resistencia.

La experiencia reciente con rumores y cancelaciones (como la del Galaxy Z TriFold) demuestra que las filtraciones deben tomarse con cautela. Hasta que Samsung confirme detalles en el Unpacked, todo lo relacionado con el S Pen en el Fold 8 Ultra sigue siendo especulación.

La expectativa, sin embargo, marca el pulso de la innovación en la industria de los plegables, donde cada detalle puede definir el éxito de la próxima generación.

Temas Relacionados

S PenSamsungFold 8Fold 7FiltracionesNuevo SamsungTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español latino, cuáles son sus canciones más famosas y más preguntas en Google

El éxito de su banda sonora encabezada por el tema “Golden” y el anuncio de su expansión hacia una secuela han aumentado el interés por la película

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español latino, cuáles son sus canciones más famosas y más preguntas en Google

Sony demanda a Udio, la plataforma de música con IA: habría usado canciones de Elvis Presley y Harry Styles sin permiso

La plataforma Udio es acusada de haber utilizado más 30.000 grabaciones sin las licencias de derecho de autor respectivas

Sony demanda a Udio, la plataforma de música con IA: habría usado canciones de Elvis Presley y Harry Styles sin permiso

Así es como un termostato inteligente te ayudará a ahorrar dinero en calefacción

Este dispositivo puede reducir hasta un 20% la factura de energía y se puede contralar desde el celular

Así es como un termostato inteligente te ayudará a ahorrar dinero en calefacción

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Colombia se posicionó como el epicentro del fenómeno en la región, concentrando más de la mitad de los dominios incautados en una acción que dejó además 11 detenidos

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

El identificador de llamadas y la protección contra spam en Android alertan sobre posibles fraudes y suplantaciones

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

DEPORTES

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

La supuesta campaña antiargentina en redes: qué hay detrás del fenómeno, desde la mirada de un especialista

Tigre abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay: hora, TV y formaciones

Garnacho está en el radar de otro equipo de la Premier League y podría compartir plantel con una figura de la selección argentina

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

TELESHOW

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

Laura Esquivel enfrentó las críticas por su mensaje para España tras ganar el Mundial: “Me duele profundamente”

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

INFOBAE AMÉRICA

Tener crías protege a las perras del deterioro en la vejez, según un estudio científico

Tener crías protege a las perras del deterioro en la vejez, según un estudio científico

Este es el ranking de las ciudades con mayor crecimiento económico y poblacional en Estados Unidos en 2026

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

Capturan a hombre tras asesinar a su hermano en medio de una disputa por alcohol en El Salvador

Panamá se acerca a 4,000 casos de dengue mientras aumenta la incidencia de la enfermedad