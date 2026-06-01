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Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

El ajuste apunta a reducir procesos en segundo plano que reservan varios gigabytes para acelerar aperturas, un beneficio cada vez menos relevante con discos sólidos

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Windows 11 traerá grandes novedades en su nueva actualización.
La guía se enfoca en dos servicios que precargan aplicaciones y llenan la memoria caché, Prefetch y SysMain, y explica cómo detenerlos de forma reversible desde “Servicios” y el Registro para ganar fluidez en equipos con SSD - (Foto: Microsoft)

Optimizar el rendimiento de una computadora con Windows 11 es posible sin invertir en hardware nuevo, solo ajustando configuraciones que suelen pasar desapercibidas. En los últimos meses, usuarios han reportado que pueden liberar hasta 5 GB de RAM desactivando servicios como Prefetch y SysMain, funciones heredadas de versiones anteriores del sistema operativo y diseñadas para mejorar los tiempos de carga.

En la actualidad, con el uso extendido de discos SSD, su utilidad es cada vez más cuestionada y muchos buscan cómo aprovechar al máximo los recursos de su equipo.

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Este tipo de ajustes importa porque permite que computadoras con memoria limitada o equipos que ejecutan aplicaciones exigentes funcionen con mayor fluidez. Recuperar memoria RAM puede marcar la diferencia en tareas de edición, virtualización o videojuegos, y es una de las alternativas más efectivas cuando el sistema empieza a mostrar señales de lentitud sin un motivo aparente.

¿Qué son Prefetch y SysMain?

Prefetch apareció en Windows XP, registrando los archivos que utiliza cada aplicación para agilizar futuros inicios. SysMain (antes Superfetch) evolucionó este concepto: analiza los hábitos de uso y precarga en memoria los datos de programas que cree que el usuario abrirá pronto.

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Aunque ambos servicios ayudan a que las aplicaciones arranquen más rápido, en equipos modernos pueden consumir varios gigabytes de RAM de forma innecesaria.

Por qué liberan tanta memoria

La memoria que ocupan estos servicios aparece en el Administrador de tareas bajo el apartado “Memoria caché”. Para Microsoft, RAM libre es RAM desaprovechada, y por eso el sistema la emplea para agilizar procesos.

Sin embargo, con SSDs rápidos, el beneficio no siempre compensa el consumo de recursos, sobre todo en escenarios donde cada gigabyte de memoria es valioso.

Cómo desactivar Prefetch y SysMain

Desactivar estas funciones es sencillo y reversible:

Para Prefetch:

  1. Abre el Editor del Registro de Windows (tecla Windows + R, escribe “regedit”).
  2. Ve a la ruta: HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
  3. Busca el valor EnablePrefetcher. Asígnale el valor “0”.
  4. Reinicia el equipo.

Para SysMain:

  1. Escribe “Servicios” en el buscador de Windows y ábrelo.
  2. Busca el servicio “SysMain”.
  3. Haz doble clic, selecciona “Detener” y luego cambia el tipo de inicio a “Deshabilitado”.
  4. Aplica los cambios y reinicia el sistema.

No en todos los casos es necesario. Windows 11 gestiona la RAM de forma eficiente y solo conviene modificar estos parámetros si se experimentan bloqueos, lentitud extrema o problemas con aplicaciones pesadas. Si el equipo funciona correctamente, un alto porcentaje de uso de memoria no es señal de fallo.

Cómo ganar espacio en la cuenta de Google sin borrar fotos ni correos

El almacenamiento gratuito de Google (15 GB) se agota rápido debido a fotos, correos y copias de seguridad. Muchos usuarios desean liberar espacio sin eliminar archivos ni pagar suscripciones.

Una solución práctica es crear una segunda cuenta de Google y asociarla a la principal. Cada cuenta ofrece sus propios 15 GB gratuitos, duplicando la capacidad disponible para almacenar fotos, correos y documentos.

Pasos para ampliar el almacenamiento en Google

  1. Crea una nueva cuenta de Google desde una ventana privada para no vincularla automáticamente.
  2. Vincula la nueva cuenta desde Gmail: en “Ver todos los ajustes” > “Reenvío y correo POP/IMAP”, añade la dirección secundaria en “Reenvío de correos”.
  3. Desde cualquier servicio de Google, haz clic en el icono de la cuenta y selecciona “Añadir otra cuenta” para alternar entre ambas sin cerrar sesión.
  4. Descarga archivos poco usados de Google Drive en la cuenta principal y súbelos a la nueva cuenta. Así, liberas espacio sin borrar nada.

Esta estrategia permite seguir utilizando Google Fotos, Drive y Gmail sin restricciones, manteniendo la organización y sin perder archivos importantes. Es una alternativa sencilla que prolonga la vida útil del almacenamiento gratuito y evita pagar servicios adicionales.

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