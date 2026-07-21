La nueva antena V5 de Starlink llegará a los Cybercabs de Tesla: qué mejoras ofrecerá

Tesla Cybercab tendrá antenas de Starlink para tener internet en todos lados. REUTERS/Brendan McDermid

Tesla confirmó que su próximo Cybercab incorporará una antena Starlink V5 integrada, una decisión con la que busca reforzar la conectividad de sus futuros robotaxis incluso en zonas donde no exista cobertura de redes móviles.

La integración permitirá que el vehículo pueda acceder a internet mediante la constelación de satélites de Starlink, ampliando las opciones de comunicación y navegación del sistema de conducción autónoma.

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El anuncio fue realizado tanto por Tesla como por Starlink a través de redes sociales. La empresa de internet satelital resumió el objetivo del proyecto con un mensaje: “Internet de alta velocidad desde el espacio para el futuro de los vehículos autónomos”.

Tesla anuncia que su Cybercab integrará una antena de Starlink. (Tesla)

Según la información compartida por Tesla, la nueva antena estará instalada en la parte trasera del Cybercab y trabajará junto con una antena GPS y conectividad 5G LTE, ofreciendo múltiples alternativas para mantener la conexión del vehículo.

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Una conexión que va más allá de las redes celulares

La principal ventaja de incorporar Starlink es que el Cybercab no dependerá exclusivamente de las redes móviles terrestres para acceder a internet. Gracias a la comunicación con los satélites en órbita baja, el vehículo podrá mantener conectividad en carreteras alejadas de las ciudades, zonas rurales o lugares donde la señal celular sea limitada o inexistente.

Esta capacidad resulta especialmente relevante para un automóvil completamente autónomo, ya que necesita intercambiar información constantemente con los servicios en la nube, descargar actualizaciones, acceder a mapas y ofrecer funciones de entretenimiento para los pasajeros.

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Aunque la conducción autónoma no depende únicamente de una conexión a internet, disponer de varias vías de comunicación puede aportar redundancia y mejorar la disponibilidad de determinados servicios digitales.

Una antena de Starlink será parte de uno de los vehículos de Tesla. (starlink.com)

Qué ofrece la nueva antena Starlink V5

La antena elegida para el Cybercab corresponde al modelo V5, presentado recientemente por Starlink como una evolución de su hardware para internet satelital.

Entre sus principales novedades destaca un diseño considerablemente más compacto y ligero. El dispositivo pesa alrededor de 2,4 libras, frente a las aproximadamente 6,5 libras de versiones anteriores, una reducción que facilita su integración en vehículos sin afectar significativamente el peso total.

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Además, la antena puede ofrecer velocidades de descarga de hasta 375 Mbps o incluso superiores, dependiendo de las condiciones de la red satelital y del servicio contratado.

Este rendimiento permitiría disfrutar de una experiencia de navegación estable para los sistemas internos del vehículo y para los ocupantes, especialmente durante trayectos largos.

La antena Starlink V5 será parte de los Cybercabs de Tesla. (Starlink)

Una versión especial para automóviles

Pese a las ventajas del nuevo hardware, Starlink indica que la antena V5 convencional no fue diseñada para utilizarse mientras está en movimiento, una limitación que generó dudas sobre su uso en el Cybercab.

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Sin embargo, diversos indicios apuntan a que la compañía desarrolla una variante específica para vehículos. El especialista ucraniano Oleg Kutkov encontró referencias dentro del firmware de Starlink a un modelo denominado “rev5_pez_auto_proto1”.

Según su análisis, esta versión conserva prácticamente el mismo tamaño que la V5 estándar, pero incorpora un receptor GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), componente que permitiría determinar la ubicación del vehículo durante el desplazamiento.

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Kutkov también señala que la antena para automóviles cuenta con 800 elementos de antena, ligeramente menos que los 820 presentes en la versión convencional, debido al espacio destinado al módulo de navegación satelital.

La antena de Starlink será una versión especial para el Cybercab. (@elonmusk/X)

Otra mejora importante sería una mayor resistencia al calor. El nuevo hardware estaría preparado para soportar temperaturas de funcionamiento más elevadas antes de reducir su rendimiento o apagarse, una característica importante para vehículos que permanecen expuestos al sol durante largos periodos.

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Las primeras pistas aparecieron antes del anuncio

La integración entre Tesla y Starlink comenzó a generar especulaciones semanas antes de la confirmación oficial.

Un gerente de proyectos de Apple visitó una sala de exhibición de Tesla en San José y publicó fotografías donde aparecía un Cybercab acompañado de una pantalla que mencionaba la integración con Starlink.

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Poco antes, usuarios de Reddit también compartieron imágenes de dos Cybercabs realizando pruebas en Austin, Texas, ambos equipados con una antena ubicada en la parte trasera del vehículo.

Estas evidencias alimentaron los rumores hasta que Tesla confirmó oficialmente la incorporación de la tecnología satelital.

Cybercab tendrá una antena de Starlink. REUTERS/Daniel Cole

El Cybercab, una apuesta por los robotaxis

El Cybercab representa uno de los proyectos más ambiciosos de Tesla dentro del mercado de la movilidad autónoma.

El vehículo tendrá capacidad para dos pasajeros y prescindirá completamente del volante y de los pedales. La conducción estará a cargo del sistema de conducción autónoma desarrollado por la compañía, mientras los ocupantes simplemente indicarán su destino.

Tesla ya inició una producción inicial del modelo durante el segundo trimestre del año, aunque el proyecto continúa en una fase de pruebas limitadas.

La empresa de Elon Musk busca que este vehículo forme parte de una futura flota de robotaxis capaces de transportar pasajeros sin conductor humano. Sin embargo, el despliegue comercial todavía enfrenta desafíos regulatorios y de seguridad, ya que los sistemas de conducción autónoma de Tesla han sido objeto de investigaciones y debates en distintos mercados durante los últimos años.

La incorporación de Starlink forma parte de esa estrategia, al proporcionar una conectividad adicional que podría resultar clave para el funcionamiento de los servicios digitales y la experiencia de los futuros pasajeros del Cybercab.