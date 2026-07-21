El Tesoro se excedió en las compras al BCRA que se plantearon en el programa financiero 2026: la explicación de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, se excedió en las compras de dólares al Banco Central. (Foto crédito: Reuters)

A dos semanas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentara el programa financiero para el 2026 y 2027, se encendió una luz roja en el mercado. Es que una de las condiciones que se planteó para cubrir los vencimientos por USD 19.200 millones de este año ya se incumplió: la compra de reservas del Tesoro al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se había fijado en USD 6.700 millones se superó, aunque por poco. En el Palacio de Hacienda aseguran que se debió a que no a la fecha del anuncio todavía no estaba la confirmación de que llegarán a tiempo los prestamos con garantías de organismos internacionales.

El programa financiero presentado por Caputo incluyó una hoja de ruta con fuentes por USD 22.900 millones para hacer frente a los compromisos del año. Dentro de ese esquema, la adquisición de dólares al BCRA por parte del Tesoro ocupó un lugar central. El plan estipuló que el Tesoro compraría USD 6.700 millones, una meta que, según advirtió el economista Federico Machado, el Gobierno ya sobrepasó a poco más de dos semanas del anuncio oficial.

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Machado compartió un cuadro en la red social X con el detalle de las compras acumuladas por el Tesoro al BCRA desde enero a julio de 2026. El registro mostró operaciones relevantes: el 7 de enero, el Tesoro compró USD 2.319 millones; el 14 de enero, USD 158 millones; el 19 de enero, USD 279 millones; el 5 de febrero, USD 787 millones; el 30 de marzo, USD 115 millones; el 18 de mayo, USD 1.700 millones; el 17 de junio, USD 597 millones; y el 8 de julio, USD 919 millones. El total ascendió a USD 6.875 millones, superando la meta estipulada en el programa por 175 millones de dólares.

El economista Federico Machado alertó sobre el exceso de compras del Tesoro al Banco Central. (Foto crédito: Reuters).

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron el desvío y explicaron los motivos detrás de las compras adicionales. “Con posterioridad a la conferencia de prensa sobre el programa financiero, no teníamos confirmación respecto de si el desembolso de los préstamos con garantía de organismos multilaterales llegaría antes del pago de intereses a los organismos internacionales y, debido a posibles diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros, se decidió, prudencialmente, comprar dólares adicionales respecto de lo estimado en el programa financiero. Esto explica la diferencia marginal entre las compras efectivas al BCRA, por USD 6.800 millones, y las estimadas originalmente, por USD 6.7000 millones”, respondieron.

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Las fuentes oficiales insistieron en que el exceso sobre la meta se vinculó exclusivamente a la necesidad de anticipar posibles faltantes temporales de divisas. La incertidumbre sobre el momento exacto de los desembolsos de los préstamos internacionales llevó a incrementar de manera prudencial las compras de dólares para garantizar el cumplimiento de los vencimientos inmediatos. Además, las diferencias de cotización de los bonos en euros respecto de los pagos internacionales incidieron en la decisión operativa del Tesoro.

Fuentes de financiamiento

Ademas de la compras del Tesoro al Banco Central por USD 6.700 millones, el programa financiero para 2026, incluye préstamos con garantía de organismos internacionales por 4.000 millones de dólares. Dentro de ese monto, se destacó la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones con una tasa de 6,3%, además de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de 7,75% y la negociación de un nuevo crédito por 1.000 millones de dólares.

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El cronograma de financiamiento también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, de otros organismos internacionales por USD 2.800 millones y emisiones locales por USD 6.000 millones. De esos fondos locales, USD 4.000 millones ya se emitieron a través de los títulos Bonar 2027 y Bonar 2028. El próximo paso será la colocación del Bonar 2029 (AO29), con un cupo límite de USD 2.000 millones en la primera licitación. Y tiene previó ingresos por USD 800 millones en concepto de privatizaciones para lo que resta del año. El colchón total estimado alcanzó USD 3.700 millones, producto de la diferencia entre las necesidades y las fuentes previstas.

La duda del mercado

Pese al desliz mínimo que tuvo Economía con las compras de dólares al Tesoro, que se espera no sigan en los meses que restan del año, la principal duda del mercado es respecto al programa financiero de 2027 sobre todo los USD 5.000 millones que pretende captar Caputo en el mercado de capitales local en un año electoral. Aunque lo que sucedió en la primera licitación del Bonar 2029 (AO29) en donde se lograron colocar USD 620 millones (sobre un total de USD 2.000 millones que se buscan) a una tasa más baja a una salida al mercado internacional dejo buenas señales.

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Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), sostuvo que los objetivos más ambiciosos son los USD 5.000 millones que Caputo pretende conseguir en 2027 y los USD 4.900 millones que el Tesoro planea comprar al BCRA. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, advirtió. Para quien la próxima licitación del Tesoro -el miércoles 15 de julio- será el primer test, con el debut del AO29, para medir el apetito de los inversores domésticos.

Desde la consultora Analytica calificaron la operación como una colocación “desafiante”. “Una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local el año próximo puede ser desafiante. La demanda de dólar ahorro va a crecer y sin un escenario electoral claro, los inversores pueden desestimar dirigir esos dólares a deuda pública”, alertaron.

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