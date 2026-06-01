Microsoft retrasa Fable a 2027: una jugada para esquivar el fenómeno GTA VI

Analistas de la industria coinciden en que lanzar un RPG como Fable en fechas próximas a GTA VI supondría un riesgo. (Composición Infobae: Steam / Rockstar)

Microsoft ha decidido postergar el lanzamiento de Fable, el esperado RPG de fantasía desarrollado por Playground Games, moviendo su llegada a consolas y PC hasta febrero de 2027.

Esta decisión responde a la necesidad de evitar la competencia directa con Grand Theft Auto VI, cuya salida está prevista para finales de 2026, y a la estrategia de la compañía de dar a cada uno de sus títulos el espacio necesario para destacar en el mercado.

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Motivos detrás del retraso de Fable y la influencia de GTA VI

El cambio de fecha para Fable no ha sorprendido a la comunidad, ya que muchos anticipaban que el calendario de lanzamientos de 2026 resultaría demasiado competitivo. Microsoft ha señalado que su objetivo es otorgar protagonismo a cada uno de sus lanzamientos y evitar que títulos importantes compitan entre sí en una misma ventana de ventas.

La característica principal de la saga Fable es su sistema de moralidad y elecciones. (Steam)

La publicación oficial de XBOX en X confirma que 2026 estará repleto de grandes estrenos, mencionando juegos como Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer y Grand Theft Auto VI.

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El texto subraya que, para organizar los lanzamientos de la forma más conveniente para los jugadores, Fable se traslada a febrero de 2027 para que pueda brillar con luz propia.

Analistas de la industria coinciden en que lanzar un RPG como Fable en fechas próximas a GTA VI supondría un riesgo comercial considerable. El regreso de la franquicia de Rockstar Games está programado para el 19 de noviembre de 2026, un periodo en el que se prevé que acapare la atención mediática y el presupuesto de los jugadores.

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Grand Theft Auto VI saldrá a la venta oficialmente el 19 de noviembre de 2026. (Rockstar Games)

En este contexto, Microsoft opta por priorizar la visibilidad y el éxito de su nueva entrega, que marca el retorno de la saga tras 15 años sin un título principal.

Catálogo de lanzamientos de XBOX y expectativas para el Showcase

El anuncio del retraso de Fable se acompaña de un repaso a la nutrida agenda de lanzamientos que tiene XBOX para los próximos meses. En la publicación, la compañía destaca la presencia de títulos de alto perfil, lo que refuerza la idea de que el espacio para nuevos lanzamientos en 2026 está prácticamente copado.

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La decisión de mover Fable tiene como trasfondo esta saturación, buscando evitar que el juego quede eclipsado por otros grandes nombres.

Fable es una popular franquicia de videojuegos de rol y acción (RPG) en un mundo de fantasía llamado Albión. (Steam)

El mensaje de XBOX también anticipa que los jugadores podrán obtener un vistazo más detallado tanto de Fable como del resto del catálogo durante el XBOX Games Showcase, programado para el 7 de junio.

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Esta presentación se centrará exclusivamente en videojuegos y servirá para mostrar los títulos que llegarán a los dispositivos de la marca en los meses siguientes.

Ausencia de Project Helix en el XBOX Games Showcase 2026

Según lo comunicado en el más reciente episodio del podcast oficial de XBOX, el próximo Showcase no incluirá información inédita sobre Project Helix, la consola de nueva generación de la compañía.

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GTA son las siglas de "Grand Theft Auto", una famosa serie de videojuegos de acción y mundo abierto creada por la compañía Rockstar Games. (Rockstar Games)

El evento se dedicará íntegramente a videojuegos y no ofrecerá novedades sobre hardware. No obstante, Microsoft ha asegurado que compartirá más detalles sobre su próxima consola en otro momento a lo largo del año.

Esta estrategia de comunicación refuerza la intención de Microsoft de segmentar sus anuncios para maximizar el impacto de cada uno y evitar que los lanzamientos de software y hardware compitan por la atención del público. El enfoque en los videojuegos para el Showcase subraya el compromiso de la marca con sus jugadores y la apuesta por ofrecer experiencias sólidas en su ecosistema.

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El retraso de Fable y la reconfiguración del calendario de lanzamientos de XBOX evidencian una planificación cuidadosa, marcada por el deseo de evitar choques directos con fenómenos como GTA VI y asegurar que cada título disponga de un momento propicio para conectar con la audiencia.