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La advertencia de la supercomputadora que acertó los últimos cinco campeones del mundo al hilo

La simulación de EA Sports FC 26 volvió a anticipar al ganador del certamen

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EA Sports predijo la victoria de España en el Mundial (Reuters)
EA Sports predijo la victoria de España en el Mundial (Reuters)

En el mundo del fútbol, donde la lógica suele quedar de lado, una constante matemática volvió a romper todos los esquemas. Tras la consagración de la Selección de España como campeona del Mundial 2026 al vencer a Argentina 1-0 en el MetLife Stadium, la empresa de videojuegos EA Sports consolidó una racha predictiva sin precedentes en la historia del deporte, acertando el monarca de la Copa del Mundo por quinta vez consecutiva.

Inmediatamente después del pitazo final, la cuenta oficial de la desarrolladora celebró en la red social X con un mensaje que no tardó en volverse viral: “Lo predijimos. Lo jugaste. España lo hizo realidad. Cinco predicciones seguidas. Felicidades por tu segunda estrella”. En el mismo posteo, revelaron que los usuarios jugaron el torneo de manera masiva, logrando que La Roja levantara el trofeo más de 11 millones de veces a través de las plataformas EA Sports FC 26 y FC Mobile.

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La racha de EA Sports comenzó en 2010, al vaticinar que España iba a levantar su primer trofeo mundialista y, desde entonces, su motor de base de datos se volvió infalible para elegir al dueño de la Copa del Mundo año a año:

2010: España (Acertó)

2014: Alemania (Acertó)

2018: Francia (Acertó)

2022: Argentina (Acertó)

2026: España (Acertó)

El logro de este año tiene un sabor especial para la empresa estadounidense. Tras romper su histórico vínculo de licencias con la FIFA, tuvieron que simular la competencia bajo el modo de actualización The World’s Game en EA Sports FC 26. El cambio de nombre y la falta de derechos oficiales no afectaron la precisión del algoritmo. Si bien la simulación original falló en el rival (había pronosticado una final ante Inglaterra con un marcador virtual de 4-2), el dato principal se mantuvo inalterable.

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Grupo de futbolistas con uniforme rojo y azul celebran en un campo de juego, con un jugador levantado por sus compañeros
El equipo de fútbol virtual de España festeja la obtención de su segunda estrella en una competición simulada de EA Sports FC y FC Mobile.

El encuentro real en tierras norteamericanas distó bastante de la comodidad interactiva, convirtiéndose en una batalla táctica y física de 120 minutos. El trámite del partido estuvo marcado por el dominio de posesión de España y una sólida contención defensiva que asfixió el circuito creativo de la Albiceleste.

La tensión escaló en el tramo final del tiempo regular cuando Argentina se quedó con 10 hombres debido a la expulsión de Enzo Fernández por doble amonestación. Con un jugador menos, el combinado sudamericano aguantó las embestidas con un heroico Emiliano Dibu Martínez.

El grito de gol llegó recién en el tiempo suplementario. A los 105 minutos, una trepada por la banda decantó en una asistencia de Nico Williams para que Ferran Torres rompiera el cero definitivo, batiendo la resistencia argentina. A pesar de los intentos desesperados de Lionel Messi y el empuje final de Giuliano Simeone, el marcador no se movió.

Con este título, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente sumó la ansiada segunda estrella a su escudo (emulando la gesta de Sudáfrica 2010) tras una campaña sencillamente perfecta: siete victorias, un empate y un solo gol concedido en todo el torneo.

La consagración ratifica el éxito de una renovación generacional que combinó la jerarquía de Rodri—ganador del Balón de Oro del Mundial— con la desparpajada juventud de los adolescentes de 19 años Lamine Yamal y Pau Cubarsí, quienes jugaron la final con la madurez de dos veteranos. Por el lado argentino, la derrota caló hondo en los protagonistas. El director técnico Lionel Scaloni no pudo ocultar las lágrimas en la conferencia de prensa posteriores al partido. Visiblemente quebrado, el estratega sembró dudas sobre su futuro.

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