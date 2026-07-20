Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 20 de julio de 2026

El organismo previsional continúa con el cronograma de pagos, con haberes actualizados por movilidad y refuerzos adicionales en casos puntuales, según la terminación del DNI y el tipo de prestación

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Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
ANSES continúa el calendario de pagos de julio de 2026 este lunes 20 con cobros definidos por terminación del DNI y tipo de prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 avanza con un nuevo turno de cobros este lunes 20, fecha clave para miles de beneficiarios de todo el país.

La modalidad de pago escalonada, que organiza las fechas según la terminación del DNI, busca asegurar el acceso ordenado y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros. La jornada de hoy incluye haberes y asignaciones con incremento por movilidad y, en casos específicos, bonos extraordinarios, lo que impacta en los ingresos de los sectores alcanzados.

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Quiénes cobran hoy, 20 de julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Hoy pueden cobrar los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y cuyo DNI termina en 7. Este grupo accede al pago del haber mensual actualizado, que este mes incorpora un aumento de 2,15% y un bono extraordinario de $70.000. La acreditación se realiza por los medios habituales y no requiere trámite adicional: el depósito se efectúa de manera automática en la cuenta bancaria declarada.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También están habilitados para cobrar hoy los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalizan en 7. El monto de julio incluye la actualización por movilidad, siguiendo la política de ANSES para este tipo de beneficios. El pago se realiza a través de la red bancaria habitual y se puede consultar el estado de la acreditación en la web oficial del organismo.

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Fachadas ANSES
Los jubilados y pensionados de ANSES que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobran hoy con un aumento de 2,15% y un bono de $70.000

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 tienen disponible el cobro este lunes. El pago mensual contempla el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se libera una vez presentados los controles sanitarios, conforme a la normativa vigente.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para quienes perciben la Asignación por Prenatal, el calendario de ANSES indica que hoy lunes 20 de julio es el turno de las titulares con DNI terminado en 8 y 9. En cambio, las beneficiarias de la Asignación por Maternidad reciben su cobro sin distinción por terminación de DNI; el pago se encuentra totalmente habilitado para todas las titulares dentro de la ventana de acreditación que se extiende del 14 de julio al 11 de agosto.

Ambas prestaciones están destinadas a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplan con los requisitos del organismo.

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde el 13 de julio, y hasta el 11 de agosto, se encuentran habilitados los cobros de Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el motivo de la asignación.

planes sociales ANSES fila
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo de ANSES se pagan este 20 de julio a los titulares con DNI finalizado en 7, con actualización por movilidad

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

El calendario de pagos se divide según la terminación del DNI: los beneficiarios con haberes mínimos cobran en la primera quincena de julio, mientras que quienes superan el mínimo comienzan a recibir sus acreditaciones a partir del 23 de julio.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES en julio de 2026 suben 2,15%, fijan un haber mínimo de $411.989,33 y un total de $481.989,33 con bono para quienes cobran el mínimo (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las jubilaciones y pensiones de ANSES en julio de 2026 suben 2,15%, fijan un haber mínimo de $411.989,33 y un total de $481.989,33 con bono para quienes cobran el mínimo (REUTERS/Agustin Marcarian)

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de $148.049. De esa suma, el 80% se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las asignaciones de ANSES en julio de 2026 también aumentan 2,15% y llevan la AUH a $148.049, la AUH por discapacidad a $482.062 y la Asignación Familiar por Hijo a $74.033 en el primer rango (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

  • Hasta $1.146.199: $74.033
  • Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
  • Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
  • Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

  • Nacimiento: $86.295
  • Adopción: $515.930
  • Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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