Tecno

El coche eléctrico que responde a tu voz: así funciona la interacción con Gemini de Google

El sistema reconoce y responde a instrucciones y consultas verbales, facilitando tareas como la navegación, el control del clima o la gestión del entretenimiento a bordo

Guardar
Google icon
Gemini - autos eléctricos - Volvo - autos - tecnología - 2 de junio
El Volvo EX60 alcanza hasta 810 kilómetros de autonomía en su versión de tracción total. (Volvo)

El nuevo modelo EX60 de Volvo introduce una interacción en la industria automovilística: el usuario puede conversar de manera natural con el vehículo gracias al asistente Gemini de Google.

Este SUV eléctrico de cinco plazas representa un avance en la integración de inteligencia artificial en el sector, al combinar autonomía extendida, innovación tecnológica y un sistema de infoentretenimiento conectado con las plataformas digitales actuales.

PUBLICIDAD

Gemini de Google: inteligencia artificial conversacional en autos eléctricos

El EX60 es el primer vehículo de Volvo en incorporar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite a los ocupantes interactuar mediante lenguaje natural. Esta tecnología está integrada en el sistema central HuginnCore y elimina la necesidad de memorizar comandos específicos para controlar funciones del coche o acceder a información.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
El asistente de inteligencia artificial de Google, que permite a los ocupantes interactuar mediante lenguaje natural. (Google)

El sistema reconoce y responde a instrucciones y consultas verbales, facilitando tareas como la navegación, el control del clima o la gestión del entretenimiento a bordo.

PUBLICIDAD

La colaboración entre la empresa en cuestión y Google se refleja en la integración de Gemini y en el uso de Android Automotive OS como plataforma de referencia para el sistema operativo del vehículo. El objetivo es ofrecer una experiencia de usuario ágil, con pantallas de alta respuesta, asistentes de voz mejorados y mapas que se cargan al instante. El EX60, así, posiciona la inteligencia artificial como eje central en la interacción entre conductor, pasajeros y automóvil.

Autonomía y recarga: cifras y tecnología del EX60

El Volvo EX60 alcanza hasta 810 kilómetros de autonomía en su versión de tracción total, superando modelos previos de la marca y situándose por encima de recientes lanzamientos del sector eléctrico.

Gemini - autos eléctricos - autos - tecnología - 2 de junio
El objetivo es ofrecer una experiencia de usuario ágil, con pantallas de alta respuesta. (Imagen ilustrativa Infobae)

La recarga también ha sido optimizada: empleando cargadores rápidos de 400 kW, el vehículo puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en diez minutos. Esto reduce la espera en viajes largos y contribuye a que la adopción de autos eléctricos ya no se perciba como un compromiso en términos de uso diario.

En cuanto a la oferta de motorizaciones, el EX60 está disponible en tres variantes principales: P12 AWD Electric (810 km de autonomía), P10 AWD Electric (660 km) y P6 Electric con tracción trasera (620 km). En total, se ofrecen siete opciones, adaptándose a distintos perfiles de usuario y necesidades de movilidad.

Eficiencia y sostenibilidad: innovación en la arquitectura del EX60

El EX60 utiliza la plataforma SPA3, una arquitectura eléctrica que mejora la escalabilidad, la eficiencia de fabricación y los costes. Destacan tecnologías como cell-to-body, motores eléctricos desarrollados internamente, un nuevo diseño de celdas de batería y la megafundición, que permiten optimizar la eficiencia energética y reducir el peso del vehículo.

Calle urbana larga con numerosos autos estacionados de culata a ambos lados bajo árboles verdes y edificios, iluminada por el sol del atardecer.
Una calle urbana está llena de autos estacionados de culata en ambas aceras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, este modelo presenta la menor huella de carbono registrada por un Volvo completamente eléctrico, equiparable a la del EX30, y se consolida como una alternativa orientada a la reducción del impacto ambiental.

Diseño y experiencia a bordo

El diseño exterior del EX60 se ajusta a los principios escandinavos, con líneas que favorecen la aerodinámica y un coeficiente de resistencia de 0,26. El interior combina materiales naturales y de alta gama, generando un ambiente funcional y sereno, con soluciones de almacenamiento adaptadas a familias y a usuarios exigentes en cuanto a espacio y versatilidad.

El sistema de sonido Bowers & Wilkins, compuesto por 28 altavoces, incluye por primera vez dispositivos en los reposacabezas de las cuatro plazas principales. Además, el EX60 incorpora Apple Music con Dolby Atmos instalado, lo que permite una experiencia de audio espacial envolvente directamente desde el vehículo.

Gemini - autos eléctricos - autos - tecnología - 2 de junio
La Inteligencia Artificial (IA) es clave en los autos eléctricos porque maximiza su autonomía, optimiza la carga y previene averías. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguridad y actualización constante en el Volvo EX60

El EX60 mantiene el enfoque de seguridad característico de la marca. El sistema HuginnCore procesa información de sensores en tiempo real y evalúa el entorno del vehículo para anticipar posibles riesgos. Entre las innovaciones se encuentra el cinturón de seguridad multiadaptativo, que ajusta la protección según las características de los ocupantes en las plazas delanteras.

El modelo está preparado para recibir actualizaciones inalámbricas, lo que permite incorporar mejoras a lo largo del tiempo sin necesidad de visitas al taller. Estas actualizaciones pueden incluir nuevas funciones de seguridad, mejoras en el sistema de infoentretenimiento o ajustes en la gestión de la autonomía.

Temas Relacionados

Coche eléctricoGeminiGoogleIALo último en tecnologíatecnología-noticiasTecno Autos Y Movilidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la salida a Bolsa de SpaceX de Musk podría “destapar una botella” de inversiones para más empresas

La empresa de Elon Musk saldrá a Bolsa el 12 de junio con una meta de USD 75.000 millones y una valoración histórica

Por qué la salida a Bolsa de SpaceX de Musk podría “destapar una botella” de inversiones para más empresas

Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Es posible usar Windows 11 indefinidamente sin activar la licencia, aunque con limitaciones estéticas

Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

Cuando un usuario incorpora un nuevo cliente o cambia de proveedor, no hace falta eliminar la lista y volver a crearla

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Infobae entrevistó a Magalí Dos Santos, perito en informática forense, para analizar por qué usar el correo puede exponer la identidad digital de un usuario y qué hacer si los datos ya fueron comprometidos

El mayor error de privacidad en OnlyFans: por qué usar tu correo de siempre te expone a los hackers

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

En los años noventa surgió el Geek Code, un conjunto de símbolos que los entusiastas de la informática usaban para describirse

Código Geek con IA: cómo la inteligencia artificial está transformando la cultura y la programación

DEPORTES

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Barracas Central venció 1-0 a Huracán y avanzó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors

Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta, sí”: el emotivo video que publicó la AFA a días del inicio del Mundial

TELESHOW

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

Carmen Barbieri habló tras el enfrentamiento entre Fede Bal y Barbie Vélez: “El tema está cerrado y la Justicia lo determinó”

La famosa actriz que ingresó a Gran Hermano: triunfó en los 90, fue novia de Fito Páez y se reinventó como remisera

La tajante respuesta de Evelyn Botto al recibir críticas por mostrar su peso en redes: “Gorda no es lo único que soy”

La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

El desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra Fede Bal: “Tuve ganas de matarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Diferencias entre hombres y mujeres: lo que dice la psicología evolutiva y otras ideas que generan controversia

Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala

Guatemala refuerza el monitoreo de la sequía agrícola con una herramienta satelital

Gobierno de Honduras asegura continuidad de 157 becarios hondureños en Cuba con inversión millonaria

Aislaron e incomunicaron a dos presos por un supuesto plan contra Laura Fernández en Costa Rica