El coche eléctrico que responde a tu voz: así funciona la interacción con Gemini de Google

El Volvo EX60 alcanza hasta 810 kilómetros de autonomía en su versión de tracción total. (Volvo)

El nuevo modelo EX60 de Volvo introduce una interacción en la industria automovilística: el usuario puede conversar de manera natural con el vehículo gracias al asistente Gemini de Google.

Este SUV eléctrico de cinco plazas representa un avance en la integración de inteligencia artificial en el sector, al combinar autonomía extendida, innovación tecnológica y un sistema de infoentretenimiento conectado con las plataformas digitales actuales.

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Gemini de Google: inteligencia artificial conversacional en autos eléctricos

El EX60 es el primer vehículo de Volvo en incorporar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite a los ocupantes interactuar mediante lenguaje natural. Esta tecnología está integrada en el sistema central HuginnCore y elimina la necesidad de memorizar comandos específicos para controlar funciones del coche o acceder a información.

El asistente de inteligencia artificial de Google, que permite a los ocupantes interactuar mediante lenguaje natural. (Google)

El sistema reconoce y responde a instrucciones y consultas verbales, facilitando tareas como la navegación, el control del clima o la gestión del entretenimiento a bordo.

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La colaboración entre la empresa en cuestión y Google se refleja en la integración de Gemini y en el uso de Android Automotive OS como plataforma de referencia para el sistema operativo del vehículo. El objetivo es ofrecer una experiencia de usuario ágil, con pantallas de alta respuesta, asistentes de voz mejorados y mapas que se cargan al instante. El EX60, así, posiciona la inteligencia artificial como eje central en la interacción entre conductor, pasajeros y automóvil.

Autonomía y recarga: cifras y tecnología del EX60

El Volvo EX60 alcanza hasta 810 kilómetros de autonomía en su versión de tracción total, superando modelos previos de la marca y situándose por encima de recientes lanzamientos del sector eléctrico.

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El objetivo es ofrecer una experiencia de usuario ágil, con pantallas de alta respuesta. (Imagen ilustrativa Infobae)

La recarga también ha sido optimizada: empleando cargadores rápidos de 400 kW, el vehículo puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en diez minutos. Esto reduce la espera en viajes largos y contribuye a que la adopción de autos eléctricos ya no se perciba como un compromiso en términos de uso diario.

En cuanto a la oferta de motorizaciones, el EX60 está disponible en tres variantes principales: P12 AWD Electric (810 km de autonomía), P10 AWD Electric (660 km) y P6 Electric con tracción trasera (620 km). En total, se ofrecen siete opciones, adaptándose a distintos perfiles de usuario y necesidades de movilidad.

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Eficiencia y sostenibilidad: innovación en la arquitectura del EX60

El EX60 utiliza la plataforma SPA3, una arquitectura eléctrica que mejora la escalabilidad, la eficiencia de fabricación y los costes. Destacan tecnologías como cell-to-body, motores eléctricos desarrollados internamente, un nuevo diseño de celdas de batería y la megafundición, que permiten optimizar la eficiencia energética y reducir el peso del vehículo.

Una calle urbana está llena de autos estacionados de culata en ambas aceras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, este modelo presenta la menor huella de carbono registrada por un Volvo completamente eléctrico, equiparable a la del EX30, y se consolida como una alternativa orientada a la reducción del impacto ambiental.

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Diseño y experiencia a bordo

El diseño exterior del EX60 se ajusta a los principios escandinavos, con líneas que favorecen la aerodinámica y un coeficiente de resistencia de 0,26. El interior combina materiales naturales y de alta gama, generando un ambiente funcional y sereno, con soluciones de almacenamiento adaptadas a familias y a usuarios exigentes en cuanto a espacio y versatilidad.

El sistema de sonido Bowers & Wilkins, compuesto por 28 altavoces, incluye por primera vez dispositivos en los reposacabezas de las cuatro plazas principales. Además, el EX60 incorpora Apple Music con Dolby Atmos instalado, lo que permite una experiencia de audio espacial envolvente directamente desde el vehículo.

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La Inteligencia Artificial (IA) es clave en los autos eléctricos porque maximiza su autonomía, optimiza la carga y previene averías. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguridad y actualización constante en el Volvo EX60

El EX60 mantiene el enfoque de seguridad característico de la marca. El sistema HuginnCore procesa información de sensores en tiempo real y evalúa el entorno del vehículo para anticipar posibles riesgos. Entre las innovaciones se encuentra el cinturón de seguridad multiadaptativo, que ajusta la protección según las características de los ocupantes en las plazas delanteras.

El modelo está preparado para recibir actualizaciones inalámbricas, lo que permite incorporar mejoras a lo largo del tiempo sin necesidad de visitas al taller. Estas actualizaciones pueden incluir nuevas funciones de seguridad, mejoras en el sistema de infoentretenimiento o ajustes en la gestión de la autonomía.

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