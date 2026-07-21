La nueva versión de X para Android ya está disponible: conoce qué cambia y qué fallos elimina

X reconstruye por completo su aplicación para Android. (Foto: Vecteezy)

Los usuarios de Android ya pueden descargar una versión completamente renovada de la aplicación de X, antes conocida como Twitter. La compañía anunció el lanzamiento de una actualización que reconstruye la app desde cero con el objetivo de mejorar el rendimiento, corregir errores históricos y preparar la plataforma para la llegada de nuevas funciones en los próximos meses.

Según informó el equipo de ingeniería de X, la nueva arquitectura de la aplicación ofrece una experiencia más rápida y estable, con un desplazamiento más fluido del contenido, tiempos de carga optimizados y un sistema de notificaciones más confiable. La actualización ya está disponible a través de Google Play Store y puede instalarse como una actualización de la aplicación existente.

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Una reconstrucción completa para mejorar el rendimiento

Durante años, la versión de X para Android fue objeto de críticas por parte de los usuarios debido a problemas de estabilidad y funcionamiento que persistían incluso antes de la compra de Twitter por parte de Elon Musk.

Mientras la aplicación para iPhone recibía mejoras frecuentes, la versión para Android acumulaba errores que afectaban la experiencia de uso, especialmente al navegar por el feed, abrir enlaces o recibir notificaciones.

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X anunció una nueva versión de su aplicación para Android.

Con esta actualización, la empresa afirma haber dejado atrás esa base técnica para sustituirla por una nueva infraestructura desarrollada desde cero. El objetivo es facilitar el mantenimiento de la aplicación, acelerar el desarrollo de futuras funciones y reducir la aparición de errores.

Desde la cuenta oficial de ingeniería de X explicaron que la nueva arquitectura permitirá implementar novedades con mayor rapidez, además de ofrecer un funcionamiento más consistente en dispositivos Android.

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Los errores que desaparecen con la actualización

Uno de los principales cambios está relacionado con la apertura de publicaciones compartidas desde otras aplicaciones.

Hasta ahora, era habitual que un enlace enviado por WhatsApp u otra plataforma no mostrara directamente el contenido esperado. En algunos casos la publicación nunca llegaba a cargar y, en otros, la aplicación redirigía al usuario al inicio de X en lugar de abrir el tuit específico.

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Otro problema frecuente afectaba al sistema de notificaciones. Muchos usuarios recibían avisos correctamente en la versión web, pero nunca en el teléfono Android, provocando retrasos o la pérdida de información importante.

X dio a conocer que contruyó desde cero su nueva aplicación para Android.

El feed también experimenta importantes mejoras. La pestaña “Para ti” podía quedarse bloqueada al iniciar la aplicación, obligando a actualizar manualmente la pantalla para que aparecieran nuevas publicaciones.

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Asimismo, la pestaña “Siguiendo” cambiaba automáticamente entre el orden cronológico y el algoritmo de recomendaciones sin intervención del usuario, una conducta que generaba confusión y molestias. La compañía asegura que estos errores han sido corregidos gracias a la nueva estructura interna de la aplicación.

Una base preparada para las próximas funciones

Además de resolver problemas históricos, X considera que esta reconstrucción representa una inversión a largo plazo para el desarrollo de la plataforma.

Nikita Bier, jefe de producto de la compañía, calificó el proyecto como “uno de los mayores esfuerzos de ingeniería en la historia de X”. Según explicó, rehacer completamente la aplicación no solo mejora el rendimiento actual, sino que permitirá incorporar nuevas funciones con mayor rapidez en futuras actualizaciones.

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X dio a conocer que volvió a hacer su aplicativo para Android.

La empresa sostiene que disponer de una arquitectura más moderna reducirá el tiempo necesario para lanzar herramientas y realizar ajustes sin afectar la estabilidad del servicio.

Las novedades que llegarán próximamente

Aunque la nueva aplicación ya introduce importantes mejoras, X confirmó que todavía quedan funciones pendientes para Android.

Entre ellas se encuentra una optimización adicional destinada a mejorar el rendimiento en teléfonos más antiguos, donde la experiencia todavía puede presentar limitaciones debido al hardware disponible.

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También está prevista la incorporación de una compatibilidad más amplia con Espacios, la función de conversaciones de audio en directo que continúa expandiéndose dentro de la plataforma.

La hoja de ruta de la compañía incluye además un nuevo editor para crear reacciones en video, soporte para etiquetas de efectivo y la posibilidad de utilizar líneas de tiempo personalizadas, funciones que ya se encuentran en desarrollo.

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X se renovó por completo para Android.

Cómo instalar la nueva versión

Los usuarios no necesitan descargar una aplicación diferente para acceder a estas mejoras. Basta con abrir Google Play Store, buscar la aplicación oficial de X y actualizarla a la versión más reciente si la actualización ya está disponible para su dispositivo.

Una vez instalada, todas las mejoras de rendimiento y correcciones de errores se aplicarán automáticamente sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

Con este rediseño, X busca reducir la brecha existente entre sus aplicaciones para Android y iPhone, ofreciendo una experiencia más estable para millones de usuarios que utilizan diariamente la red social desde dispositivos con el sistema operativo de Google. La compañía espera que esta nueva base técnica permita acelerar el desarrollo de futuras herramientas y responder con mayor rapidez a las necesidades de su comunidad.