Abren convocatoria global para premiar inventos tecnológicos con más de USD 30.000

El certamen internacional busca soluciones innovadoras creadas por estudiantes y recién graduados en ingeniería y diseño de más de 10 países.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria internacional del James Dyson Award se encuentra oficialmente abierta para la edición 2026. Esta iniciativa busca identificar y premiar soluciones tecnológicas e innovadoras desarrolladas por estudiantes y recién graduados de ingeniería y diseño industrial en más de 10 países, incluyendo a Colombia y México.

El certamen ofrece la posibilidad de obtener premios superiores a 30.000 dólares para las propuestas más destacadas a nivel global, con la posibilidad de avanzar desde una selección nacional hacia una competencia internacional donde se otorgan los galardones principales.

La convocatoria internacional está dirigida a estudiantes y recién graduados de carreras de ingeniería, diseño industrial y diseño de producto de instituciones universitarias en los países participantes.

Qué premios económicos otorga la convocatoria global

El concurso reparte incentivos económicos a nivel nacional e internacional, con montos que superan los 30.000 dólares para los proyectos destacados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios están divididos en varias categorías. El ganador nacional en cada país participante recibe 5.000 libras esterlinas y puede avanzar a una fase internacional.

En la fase internacional se conceden dos premios principales: ganador internacional y ganador en sostenibilidad, cada uno dotado con 30.000 libras esterlinas (más de 30.000 dólares estadounidenses).

Además, se otorgan reconocimientos a los subcampeones internacionales, quienes reciben 5.000 libras esterlinas. Los galardones pueden representrn un incentivo económico y una oportunidad de exposición ante potenciales inversores y la comunidad tecnológica global.

Cómo se puede participar en esta convocatoria internacional

Los interesados deben completar un registro en línea, describir su invento y aportar imágenes o videos que documenten el desarrollo y funcionamiento del proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de participación inicia con el registro en línea en la plataforma web del certamen. Los aspirantes deben presentar un comprobante que acredite su condición de estudiante o recién graduado en una de las áreas admitidas por la convocatoria.

Según explicó la organización detrás dela convocatoria en su sitio web, es obligatorio completar un formulario digital donde se describen aspectos clave del invento: su funcionamiento, la inspiración detrás del diseño, el desarrollo del prototipo, los elementos que lo distinguen y su proyección a futuro.

La documentación debe presentarse en inglés, aunque se admite la inclusión de versiones en otros idiomas. Se permite la carga de hasta cinco imágenes de alta calidad, que pueden incluir bocetos, renders y fotografías del prototipo, así como un video explicativo de menos de tres minutos, aunque su envío no es obligatorio.

Asimismo, el video debe estar previamente subido a YouTube o Vimeo y mostrar tanto el proceso de desarrollo como el funcionamiento del producto.

Qué tipo de inventos han sido reconocidos anteriormente por el premio

Entre los ganadores y finalistas se encuentran dispositivos médicos, soluciones energéticas y herramientas educativas desarrolladas por jóvenes innovadores. (Foto: James Dyson Award)

Entre los proyectos destacados en ediciones previas figura VESTIK, ganador nacional en Colombia en 2025. Este invento consiste en un chaleco terapéutico portátil que convierte la música en una herramienta de fisioterapia respiratoria para niños y jóvenes con fibrosis quística.

El diseño permite realizar terapias sin depender de dispositivos hospitalarios voluminosos, facilitando la autonomía y el bienestar de los pacientes.

En la misma edición, otros finalistas fueron un dispositivo de entrenamiento para cirugía oftálmica creado por Luis Alejandro Estrada, y Océanos de Luz, una propuesta de Gabriela Montes y Valeria Torres destinada a generar energía eléctrica a partir de agua salada para iluminar comunidades en La Guajira.

Cuáles criterios se aplican para seleccionar a los ganadores en cada etapa

Un panel de expertos evalúa la originalidad, viabilidad y potencial impacto social de cada proyecto en las etapas nacional e internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los proyectos son evaluados inicialmente por un panel local de expertos en diseño e ingeniería, junto con ingenieros de Dyson. En esta fase, se valoran la originalidad, la viabilidad técnica y el impacto potencial del invento sobre el problema identificado.

Los ganadores nacionales avanzan a la instancia internacional, donde un jurado compuesto por directivos de la Fundación James Dyson y especialistas independientes selecciona a los finalistas y premiados globales.

Según la organización, se priorizan las propuestas que aportan soluciones prácticas a problemas cotidianos o estructurales. Las evaluaciones consideran tanto la calidad del diseño como la posibilidad de implementar el invento en contextos reales.