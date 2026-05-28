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Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

La computación cuántica integrada a la IA promete acelerar cálculos complejos y mejorar la toma de decisiones

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Chip de computador cuántico luminoso en una placa de circuito con líneas azules, fondo de centro de datos borroso y el texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA".
La computación cuántica es un modelo de cómputo que usa qubits para procesar información de una forma distinta a la computación clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía cuántica suena a ciencia ficción, pero en tecnología ya está empezando a ser clave: permite hacer cálculos que, con computación tradicional, se vuelven demasiado lentos o costosos.

Se trata de la manifestación de la energía a escala subatómica. A este nivel, la energía no fluye de manera continua, sino en pequeños paquetes o cantidades discretas llamados “cuantos”.

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Es la base de la física cuántica, una rama de la ciencia que estudia cómo funcionan los átomos y las partículas elementales, recoge BBC.

Ilustración digital de múltiples moléculas flotando en un espacio oscuro con gradientes de color azul y naranja, mostrando átomos interconectados.
A nivel atómico, la física cuántica describe cómo electrones y partículas se comportan con reglas distintas a las del mundo cotidiano, y esas reglas son la base de los qubits. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la física cuántica y por qué sirve en la tecnología

La física cuántica es la rama de la física que describe cómo se comportan la materia y la energía a escalas muy pequeñas, como la de átomos y partículas.

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A ese nivel, las reglas no son las de la física “clásica” del mundo cotidiano: los sistemas pueden presentar estados y efectos que no se explican bien con intuición común, pero sí con modelos matemáticos que hoy sostienen buena parte de la tecnología moderna.

Sirve en la tecnología porque muchos dispositivos funcionan, precisamente, gracias a fenómenos cuánticos.

Ilustración digital de un procesador cuántico brillante dentro de un cilindro, con tubos conectados y gráficos futuristas en una pantalla.
En lugar de operar solo con 0 y 1, un qubit puede representar estados cuánticos que amplían el espacio de cálculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entenderlos permite diseñar materiales, controlar electrones en semiconductores y manipular luz con precisión. Esa base es la que hizo posibles los chips, sensores, láseres y una larga lista de herramientas digitales.

Por qué la energía cuántica sirve para optimizar redes eléctricas

Uno de los usos más comunes de la energía cuántica es la optimización de redes eléctricas: ajustar cómo se distribuye la energía, cómo se equilibran cargas y cómo se reducen pérdidas.

Los modelos actuales enfrentan límites para optimizar redes, prever demanda y reducir emisiones; el cómputo cuántico aparece como alternativa para acelerar esos cálculos y mejorar la planificación.

Chip de computación cuántica iluminado en azul y púrpura, con haces de luz interconectando nodos. Fondo oscuro con texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA" visible.
Su principal promesa es acelerar problemas específicos, como la simulación de moléculas, el diseño de materiales y ciertos desafíos de optimización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué están probando las empresas

La Universidad de Guadalajara recoge que Siemens, Shell y General Electric exploran algoritmos cuánticos para equilibrar oferta y demanda en tiempo real y reducir pérdidas en transmisión.

En otras palabras: usar computación cuántica para que la red eléctrica ajuste su funcionamiento con mayor precisión, algo crítico cuando se busca integrar eficiencia, sostenibilidad y seguridad energética.

Cuál es la relación de la energía cuántica y la IA

La computación cuántica no avanza sola: la institución académica remarca que la combinación con inteligencia artificial permite prever picos de consumo, gestionar baterías y reducir la huella de carbono de plantas industriales.

Un hombre con sudadera mira intensamente múltiples pantallas curvadas que muestran gráficos de IA y código en un centro de datos oscuro.
El mayor obstáculo técnico es el ruido: los qubits pierden coherencia y cometen errores, por lo que la corrección de errores cuánticos es clave para escalar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También fija los frenos: falta infraestructura cuántica accesible y el costo de implementación sigue siendo un reto. El salto, entonces, no es automático; depende de inversión y adopción.

Cuál es el futuro de la computación cuántica

La computación cuántica avanza hacia un futuro en el que no reemplazará a las computadoras actuales, pero sí funcionará como un “acelerador” para tareas específicas.

El punto de quiebre será pasar de equipos todavía ruidosos y difíciles de escalar a sistemas tolerantes a fallos, capaces de ejecutar programas largos sin que los errores arruinen el resultado.

Ese salto depende de la corrección de errores cuánticos: en lugar de confiar en qubits “físicos” frágiles, las máquinas deberán construir qubits lógicos protegidos por códigos de corrección.

Primer plano de las manos de una persona escribiendo en un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul clara.
En la práctica, el futuro cercano apunta a sistemas híbridos, donde lo cuántico actúe como acelerador y el cómputo clásico coordine y verifique. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa dirección, IBM publicó una hoja de ruta que plantea para 2029 un equipo llamado IBM Quantum Starling, con 200 qubits lógicos y capacidad de ejecutar circuitos de 100 millones de compuertas cuánticas.

En el mismo plan, la compañía describe una arquitectura modular y avances en decodificación de errores para que esa corrección funcione en tiempo real, un requisito para que lo cuántico sea útil fuera del laboratorio.

En paralelo, el futuro también se juega en “lo que se puede hacer primero”: simulación de materiales y química, y ciertos problemas de optimización, donde un cuántico podría aportar ventajas medibles aun en esquemas híbridos con cómputo clásico.

El impacto colateral ya es tangible: la expectativa de máquinas más potentes empuja a gobiernos y empresas a acelerar la transición hacia criptografía resistente a ataques cuánticos.

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