Crimen y Justicia

La nueva polémica en la Justicia por el femicidio de Agostina Vega: ¿el fiscal debe dejar la causa?

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba tiene un fuero especial para casos de violencia de género. Raúl Garzón, a cargo del expediente hasta hoy, se niega a dar un paso al costado

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Marcha por Agostina Vega
Raúl Garzón junto al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros en la polémica conferencia de prensa del sábado pasado

Esta semana, el fiscal Raúl Garzón dio un paso crucial. El encargado de esclarecer el crimen de Agostina Vega cambió la calificación del expediente: determinó que la muerte fue un femicidio, un asesinato agravado por la violencia de género.

Garzón, a pesar de haber detenido a Claudio Barrelier una semana atrás y de encontrar el cadáver de Agostina días después, se encuentra en medio de controversias por los modos empleados en su conferencia de prensa del sábado pasado y pedidos de jury en su contra, agitados por sectores políticos de su provincia con figuras como Luis Juez, junto a críticas del colectivo Ni Una Menos. Ahora, Garzón suma una polémica más que viene desde dentro de la Justicia, con la chance de dejar el expediente. El motivo, se debe, precisamente, al cambio de calificación que aplicó.

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El Ministerio Público Fiscal cordobés cuenta con un fuero de violencia de género y violencia familiar, con ocho fiscales para la jurisdicción de la capital provincial. El código local establece que un femicidio debe ser investigado por uno de estos ocho fiscales.

Video: la conferencia del fiscal Garzón (TN)

La polémica surgió en una reunión realizada ayer en la Fiscalía General de la provincia, organismo liderado desde abril de este año por Carlos Lezcano, aseguran a Infobae altas fuentes con conocimiento directo de la situación. Dos fiscales generales adjuntos -que siguen en rango a Lezcano y superan en jerarquía a Garzón- estaban presentes. Uno de ellos, precisamente, fue quien notó que la causa debería ser traspasada al fuero de violencia familiar y de género, al menos según la normativa.

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Garzón se niega a entregar el expediente, aseguran las mismas fuentes, aunque no hubo un planteo formal. En todo caso, será el fiscal general Lezcano quien deberá dirimir un posible planteo.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Agostina Vega, la víctima

En todo caso, la causa sigue su marcha, con diversas dudas surgidas tras de la autopsia, que halló “posibles signos de abuso sexual”, según otra alta fuente judicial.

Surgió una discrepancia entre la fiscalía y los forenses que practicaron el estudio con respecto a este punto. El estudio anatomopatológico a los órganos -dificultado por la avanzada descomposición de los restos- deberá esclarecer este punto, que es esencial para definir la imputación contra Barrelier.

En paralelo, una de las líneas de trabajo apunta a determinar si Agostina fue drogada, algo que deberán determinar las pericias toxicológicas, cuyos resultados se conocerán con el correr de los días.

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