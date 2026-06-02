La SAT de Guatemala inicia migración de Declaraguate a la Agencia Virtual para declaraciones

La SAT implementa desde este mes cambios en Declaraguate que obligan a parte de los contribuyentes a usar la Agencia Virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAT inició este 2 de junio la migración de declaraciones tributarias desde Declaraguate hacia la Agencia Virtual, un cambio que en su primera fase obliga a 6.438 contribuyentes especiales a usar la nueva plataforma y que forma parte de un plan de modernización digital con el que la entidad busca centralizar trámites, validar datos de forma automática y ampliar después el esquema al resto de obligados.

La siguiente etapa ya tiene fecha: el 1 de septiembre de 2026 la migración será obligatoria para más de 310 mil contribuyentes del régimen general del IVA, según la información oficial publicada por la AGN. Eso significa que la mayoría de contribuyentes todavía mantiene un período de preparación antes de abandonar Declaraguate para esos formularios.

Para el grupo que entra desde ahora, cinco formularios dejan de estar disponibles en Declaraguate: ISR Opcional Mensual, identificado como SAT-1311; ISR Trimestral, SAT-1361; ISR Anual, SAT-1411; IVA General, SAT-2237; e ISO, SAT-1608. Desde este martes, esos trámites deberán presentarse exclusivamente en la Agencia Virtual.

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El cambio alcanza a los contribuyentes especiales, un segmento que incluye instituciones financieras, industrias, cadenas de tiendas, supermercados y operadores de telecomunicaciones. Para ese universo, tener un usuario habilitado en la Agencia Virtual dejó de ser una opción y pasó a ser un requisito operativo para cumplir con sus declaraciones.

Una mano sostiene un smartphone con la aplicación "Agencia Virtual" de la SAT, que moderniza la experiencia del contribuyente con propuestas de declaración, pagos digitales y servicios más accesibles. (SAT de Guatemala)

La migración empieza con contribuyentes especiales y luego se ampliará al régimen general del IVA

La respuesta práctica a qué cambia desde hoy es directa: los contribuyentes especiales ya no pueden elaborar en Declaraguate los cinco formularios incluidos en la primera fase. Si pertenecen a esa categoría, deben verificar que su acceso a la Agencia Virtual esté activo para poder declarar.

La Superintendencia de Administración Tributaria definió la implementación como gradual. De acuerdo con la información oficial, se indica que la ampliación alcanzará a aproximadamente 300 mil contribuyentes inscritos en el régimen general del Impuesto al Valor Agregado, mientras que en otra se precisa que serán más de 310 mil; en ambos casos, la fecha señalada para esa incorporación es septiembre de 2026.

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El superintendente de Administración Tributaria Werner Ovalle indicó que las medidas forman parte de una nueva etapa en la prestación de servicios tributarios digitales.

Según explicó en el texto fuente, la estrategia busca facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, disminuir errores en las declaraciones, fortalecer la confianza de los usuarios y ofrecer mecanismos de pago más modernos y seguros. Según AGN.

Ovalle vinculó estas disposiciones con el fortalecimiento institucional previsto en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030. Ese plan está orientado a simplificar los procesos tributarios y mejorar la experiencia de los contribuyentes.

La Agencia Virtual usará datos precargados y sumará nuevas formas de pago

Una de las modificaciones centrales es el uso de información almacenada en las bases de datos de la SAT para generar borradores de declaraciones y autocompletar campos.

El sistema tomará datos de la Factura Electrónica en Línea, documentos aduaneros y otros registros institucionales para llenar de forma automática información como el NIT, el nombre del contribuyente, el período fiscal, los remanentes de crédito fiscal y los montos de retenciones.

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De acuerdo con el consultor tributario Óscar Chile Monroy, citado por la Agencia Guatemalteca de Noticias, esa modalidad ofrece ventajas para los ciudadanos y al mismo tiempo refuerza los mecanismos de control de la administración tributaria. El especialista señaló en el texto fuente que el autorrellenado funciona como una propuesta editable, de modo que el contribuyente puede corregir o complementar la información antes de presentar la declaración.

Chile Monroy añadió que ese mecanismo reduce los llamados errores de dedo que podrían derivar en inconsistencias, rectificaciones o problemas legales. La SAT sostiene además que la validación automática de datos permitiría detectar inconsistencias o errores durante el llenado de las declaraciones.

La actualización también incorpora cambios en los mecanismos de pago. La SAT habilitará de forma progresiva el uso de tarjetas de crédito y débito, nacionales e internacionales, para cancelar determinadas obligaciones tributarias.

La plataforma también permitirá delegar permisos a contadores, auditores o asesores para elaborar, revisar o consultar declaraciones dentro de la Agencia Virtual. Entre los proyectos en desarrollo figura una nueva pasarela de cobros para ampliar las opciones de pago electrónico en impuestos y formularios de mayor uso.

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