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¿Microsoft mostró la próxima Xbox antes de tiempo? La foto que vimos de Satya Nadella

Usuarios en redes sociales interpretaron la imagen difundida por el director ejecutivo de como una muestra de la consola conocida internamente como Helix

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Varios seguidores de la marca están ansiosos por saber si habrá una nueva generación de la consola Xbox próximamente. (Foto: Europa Press)
Varios seguidores de la marca están ansiosos por saber si habrá una nueva generación de la consola Xbox próximamente. (Foto: Europa Press)

Una imagen compartida por Satya Nadella, CEO de Microsoft, antes de la conferencia Build de la empresa abrió especulaciones sobre un primer vistazo a la próxima Xbox, conocida internamente como Helix.

Esta publicación sucede en un momento en que la compañía podría adelantar detalles de su nuevo hardware antes del evento del 7 de junio y en medio de versiones que apuntan a una consola híbrida entre PC y sistema doméstico.

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La expectativa por ese posible anuncio coincide con otra fecha marcada en el calendario del sector: el 5 de junio, es posible que Valve presente una nueva Steam Machine durante el Summer Game Fest.

El nombre interno Helix para la próxima generación de Xbox se filtró meses atrás, alimentando especulaciones sobre una consola híbrida entre PC y sistema doméstico. (Foto: Europa Press)
El nombre interno Helix para la próxima generación de Xbox se filtró meses atrás, alimentando especulaciones sobre una consola híbrida entre PC y sistema doméstico. (Foto: Europa Press)

En el caso de Microsoft, la respuesta podría llegar en cuestión de horas con Build o en pocos días con la conferencia de Xbox. Si en ninguna de esas citas aparece la nueva consola, la previsión es otra: que la empresa, igual que Sony, espere condiciones de mercado más favorables antes de presentar su próximo hardware.

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Qué es todo lo que se sabe de la nueva versión de Xbox

Desde hace meses se conoce el nombre interno Helix para la próxima generación de Xbox y que los rumores la describen como un híbrido entre PC y consola, pero hasta ahora se conocen pocos detalles y que la presentación apuntaba, en principio, a finales de año.

En este contexto, la imagen publicada por Nadella se ve como críptica y sin el logotipo de Xbox. En su lugar aparece el de Windows, un detalle que se plantea como una posible declaración de intenciones.

La captura difundida por Microsoft recuerda al diseño de la Xbox Series X y carece del logotipo de la marca, lo que aumentó la incertidumbre entre los seguidores de Xbox. (Foto: X)
La captura difundida por Microsoft recuerda al diseño de la Xbox Series X y carece del logotipo de la marca, lo que aumentó la incertidumbre entre los seguidores de Xbox. (Foto: X)

Además, el dispositivo mostrado es “calcado” a la parte superior de la Xbox Series X. A partir de esa semejanza, parte de la comunidad se lanzó a identificarlo como la nueva consola.

No obstante, al tratarse de una conferencia para desarrolladores, el dispositivo podría ser un kit de desarrollo. Esa hipótesis lo ubica como un dispositivo basado en la forma de la Xbox Series X, con nuevo hardware orientado a Helix, más que como el diseño definitivo del producto comercial.

Asimismo, la posible presencia de hardware en Build aparece ligada a NVIDIA. RTX Spark será una parte importante de la conferencia y que el director ejecutivo de la empresa participará desde Taiwán. Esa pista convive con otra línea de rumores: la futura Xbox usaría una versión modificada de AMD, como ocurre con el modelo actual.

Cuáles otros lanzamientos de consolas se prevén en junio de 2026

Valve figura como protagonista en el Summer Game Fest del 5 de junio, con altas expectativas de anunciar una nueva Steam Machine basada en rumores y filtraciones recientes. (Foto: Europa Press)
Valve figura como protagonista en el Summer Game Fest del 5 de junio, con altas expectativas de anunciar una nueva Steam Machine basada en rumores y filtraciones recientes. (Foto: Europa Press)

Hay varios rumores sobre otras consolas y uno de ellos sitúa a Valve como otro actor bajo observación. La compañía podría presentar oficialmente una nueva Steam Machine durante el Summer Game Fest, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos.

Una de las señales provino de Geoff Keighley, organizador y presentador del evento. En una publicación en X, Keighley anunció que la transmisión se hará en 4K y a 60 cuadros por segundo, una configuración técnica que coincide con las especificaciones atribuidas por rumores a la nueva Steam Machine.

Informes sobre el envío de grandes cantidades de hardware por parte de Valve en Estados Unidos intensifican los rumores sobre la posible llegada de la Steam Machine o Steam Frame. (Foto: Europa Press)
Informes sobre el envío de grandes cantidades de hardware por parte de Valve en Estados Unidos intensifican los rumores sobre la posible llegada de la Steam Machine o Steam Frame. (Foto: Europa Press)

La publicación atrajo más atención después de una respuesta con un GIF lleno de vapor. Muchos usuarios interpretaron esa imagen como una referencia directa a Steam y al posible regreso de las Steam Machine, la línea de consolas basadas en PC que Valve lanzó hace más de una década.

Valve no confirmó de manera oficial ese anuncio, pero la expectativa creció por filtraciones y rumores sobre un lanzamiento cercano. Según diversos reportes, la empresa habría empezado a distribuir grandes cantidades de hardware en Estados Unidos bajo la descripción genérica de “consolas de videojuegos”.

Los documentos de envío no detallan qué producto está siendo transportado. Parte de los usuarios cree que podrían ser nuevas unidades de Steam Deck, lanzada en 2022, mientras otros sostienen que Valve prepara varios dispositivos a la vez, entre ellos la nueva Steam Machine y un supuesto producto llamado Steam Frame.

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