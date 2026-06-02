Crimen del comisario: detuvieron a uno de los sospechosos que le dispararon en La Matanza

La calle Apipé entre Obligado y Zufriategui, en González Catán, La Matanza, fue el escenario del trágico asesinato de un comisario. (Google Maps)

Uno de los sospechosos de haber asesinado al comisario Diego Fernando P., quien fue baleado anoche en el partido de La Matanza por un grupo de cuatro delincuentes armados, fue detenido en las últimas horas.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que el detenido es un joven de 19 años que, al momento de su arresto, ya cumplía prisión domiciliaria y portaba tobillera electrónica.

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Según pudo saber este medio, el joven -que habría participado del enfrentamiento armado que terminó con la vida del comisario, de 46 años- fue identificado luego de presentarse en el Hospital Paroissien con una herida de bala compatible con el hecho.

Además, el resto de los integrantes de la banda ya fueron identificados, aunque sus identidades no fueron reveladas. La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

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El caso

El crimen ocurrió horas antes de la medianoche, cuando Diego Fernando fue asesinado en un intento de robo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se produjo en la intersección de Apipé entre Obigado y Zufriategui.

La víctima se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido. Al momento del ataque, estaba de franco de servicio y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos, según confirmó El Nacional de Matanza. Fue en la mencionada intersección cuando los cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.

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La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores.

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Los testigos del hecho ocurrido cerca de las 20 del lunes indicaron que se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos.

El funcionario herido fue rápidamente asistido por vecinos y algunos transeúntes. Una ambulancia del sistema de emergencias local llegó al lugar y trasladó al comisario a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29, donde ingresó con vida pero en estado crítico.

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De acuerdo al parte médico, DFP falleció minutos después de su ingreso, producto de las lesiones provocadas por los disparos recibidos en el tórax y el abdomen. El personal sanitario no logró revertir el cuadro pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores, que ya fueron identificados.