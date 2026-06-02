El Salvador: El nuevo Hospital Rosales abre sus puertas y, según sociólogo, “ricos y pobres podemos ir como iguales”

Nueva área de Unidades de Cuidados Intensivos del nuevo edificio del Hospital Rosales. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Presidencia El Salvador

La inauguración del Hospital Nacional Rosales se realizó el día de ayer 2 de junio, en San Salvador, en el marco de los dos años de gestión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.

Ante este panorama, el sociólogo y docente Mauricio Rodríguez analizó el impacto social, sanitario y simbólico de esta obra, considerada por el oficialismo como la respuesta a una de las demandas históricas de los salvadoreños y un punto de inflexión en la atención médica pública.

El Hospital Rosales fue presentado como una infraestructura de vanguardia tecnológica y atención integral, con capacidad para 502 camas censables y 110 no censables, nueve quirófanos multifuncionales que permiten cirugías de baja, mediana y alta complejidad, y equipamiento que incluye un resonador magnético de tres tesla y robots quirúrgicos para procedimientos generales y ortopédicos.

Según datos oficiales, la inversión total asciende a 61 millones de dólares, cifra inédita para la salud pública en El Salvador.

Durante una entrevista del Canal Diez, Rodríguez subrayó que la apertura del nuevo Rosales elimina la brecha entre el sistema público y el privado, gracias a la tecnología y el equipamiento instalados. “Ricos y pobres, pues podemos ir a ese hospital como iguales, como todo salvadoreño, porque la capacidad la tiene en este momento el sistema de salud para atender todas y cada una de las enfermedades que puedan atacar a la población”, expresó.

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El sociólogo y docente Mauricio Rodríguez, durante su participación en la entrevista matutina donde analizó el impacto social del nuevo Hospital Nacional Rosales (Cortesía Entrevista AM).

El hospital incorpora servicios que antes no estaban disponibles en el país, como trasplantes de médula ósea, cirugía cardiovascular avanzada y tratamientos oncológicos de alta complejidad. “Ahora, ricos y pobres, con recursos o sin ellos, pueden recibir en el Rosales una atención médica que antes solo era posible en el extranjero”, agregó el académico.

El acceso universal a equipos de última generación, que no existen ni siquiera en clínicas privadas locales, es uno de los aspectos más destacados por las autoridades y por el propio Rodríguez.

“El presidente ha trascendido... Los discursos son buenos, pero es mejor las obras concretas”

Para el sociólogo, la inauguración del Rosales reemplazó el tradicional discurso presidencial del 1 de junio por un acto tangible y visible para la sociedad. “El presidente ha trascendido y él mismo lo dice. Los discursos son buenos, pero es mejor las obras concretas, las cosas que realmente le resuelven la vida a la población”, afirmó Rodríguez, aludiendo al simbolismo de entregar el hospital en la fecha usual del mensaje presidencial.

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El académico recordó el estado anterior del hospital, que describió como insalubre y caótico. “Yo tuve la oportunidad de conocer el antiguo hospital Rosales. Era bastante tétrica la situación ahí, complicada, la insalubridad, el hacinamiento... era un caos”, detalló.

El Salvador ha dado un giro radical a su sistema de salud con la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, una obra que sepulta décadas de hacinamiento e insalubridad para dar paso a robots quirúrgicos y tecnología médica de última generación.

Para Rodríguez, la transformación es profunda, ya que la nueva infraestructura representa una “democratización total del sistema de salud”, permitiendo que toda la población tenga acceso a atención de alta complejidad sin importar el nivel socioeconómico.

De igual manera, el impacto del hospital trasciende las fronteras nacionales. Según el académico, la nueva infraestructura no solo beneficiará a la población local, sino que también recibirá pacientes de Guatemala y otros países vecinos.

La inauguración del Hospital Nacional Rosales ha sido presentada por el Ejecutivo y por voces como la de Rodríguez como un hito en la historia de la salud pública nacional. El presidente Bukele anticipó que esta obra es la primera de una serie de hospitales bajo el mismo modelo, con el objetivo de consolidar un sistema público de salud con estándares internacionales y posicionar a El Salvador como destino de turismo médico en la región.

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