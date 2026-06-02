Ex ministros de Uruguay y Paraguay analizaron la economía argentina: el “corte de la maquinita” y el fin del “pan para hoy”

Azucena Arbeleche, ex Ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, y German Rojas Irigoyen, Presidente de Banco Basa SA y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay, participan en un panel de debate económico durante un foro. (IAEF)

La discusión sobre la necesidad de disciplina fiscal y monetaria en América Latina ocupó el centro de la presentación conjunta de Azucena Arbeleche, economista y ex ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, y German Rojas Irigoyen, presidente de Banco Basa SA y ex ministro de Hacienda de Paraguay. Ambos analizaron el proceso económico argentino y compartieron experiencias sobre la gestión de la estabilidad macroeconómica en la región.

Ambos ex funcionarios hablaron durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde expusieron en el panel titulado “Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región”. La moderación estuvo a cargo de Pablo Wende, periodista y economista.

PUBLICIDAD

Durante la última pregunta del panel, los dos ex ministros se refirieron de manera directa al proceso que atraviesa la Argentina. Rojas Irigoyen se detuvo en los cambios institucionales que marcaron el rumbo macroeconómico de Paraguay y los comparó con el escenario argentino actual. “Hay un camino interesante que se basa en los fundamentos de la parte fiscal y de la parte de monetaria, crediticia y cambiaria”, afirmó. Luego, destacó la importancia de la autonomía del Banco Central en el proceso de estabilización de su país: “La independencia y la autonomía del Banco Central fue un salto importantísimo para Paraguay. A partir de ahí se corta el financiamiento al Estado, se corta la maquinita y empieza un proceso de sí, adelantos de corto plazo dentro del ejercicio fiscal con parámetros bien definidos. Ese es todo el crédito que el Banco Central le da al Gobierno, por llamarlo así”.

Rojas Irigoyen remarcó el valor de las reglas fiscales como instrumentos para dar previsibilidad a las políticas públicas. “Si no se tuviera el concepto de bien público, hoy esa regla fiscal se rompería con un artículo de la ley de presupuesto del año siguiente, y eso se ha preservado”, sostuvo. Además, subrayó que la estabilidad requiere un esfuerzo constante: “Esta estabilidad hay que seguirla trabajando para mantenerla y profundizar, sobre todo a nivel micro”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Arbeleche consideró que comunicar la importancia de la disciplina fiscal resulta clave para obtener apoyo social. “En Uruguay fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar los dineros de los contribuyentes”, explicó. La ex ministra defendió la necesidad de construir consensos que trasciendan los ciclos políticos: “Hay que construir políticas nacionales que trasciendan una administración. No puede ser que vivamos aterrorizados por cualquier cambio de signo político”.

En relación con el proceso argentino, Arbeleche planteó: “Todo el tema de la cuestión de la emisión monetaria para financiar los déficits del Tesoro, ¿no? Esto que en Argentina se ha dado durante años y años. Creo que, si en algo se caracteriza América Latina es haber entendido que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Nosotros todavía lo estamos tratando de entender, pero me parece que tanto Uruguay como Paraguay eso ya lo han entendido hace tiempo”.

PUBLICIDAD

Rojas Irigoyen remarcó que cortar la maquinita y mantener la autonomía del Banco Central resultan claves para el desarrollo (IAEF)

La uruguaya subrayó la importancia de la transparencia y la sostenibilidad en el manejo del gasto público. “El concepto de regla fiscal, que es muy técnico, si se explica en sencillo, se entiende”, afirmó. En este sentido, sostuvo que la claridad en los objetivos y la explicación de las decisiones económicas pueden fortalecer el respaldo social a las reformas estructurales.

Ambos ex ministros coincidieron en la necesidad de cumplir las reglas acordadas y de respetar los contratos como condición indispensable para generar confianza e impulso a la inversión. “El cumplimiento de las reglas de juego y de los contratos, tan simple pero tan importante como eso, hay que cumplirlo”, advirtió Rojas Irigoyen.

PUBLICIDAD

Durante el panel, la experiencia paraguaya se presentó como una muestra de que la disciplina fiscal sostenida puede transformar la economía de un país. El ex ministro de Hacienda recordó que el cambio institucional permitió cortar la dependencia del financiamiento monetario y dio paso a una gestión más responsable de las cuentas públicas. “Es replicable y yo veo del sentir lo que es Argentina hoy, que ustedes están en ese camino. No es un camino fácil, no está exento de sacrificio, pero es bueno entender que esos dolores son para mejores días”, sostuvo.

La intervención de los ex ministros incluyó referencias al rol de la política fiscal y monetaria en el desarrollo de marcos de estabilidad para la inversión extranjera. Rojas Irigoyen señaló la importancia de la autonomía de los organismos encargados de la regulación monetaria y crediticia, mientras que Arbeleche insistió en la necesidad de explicar la función de las reglas fiscales para que la ciudadanía comprenda los beneficios de largo plazo. “El concepto de regla fiscal, que es muy técnico, si se explica en sencillo, se entiende”, reiteró.

PUBLICIDAD

A lo largo del panel, ambos remarcaron la necesidad de diseñar y sostener políticas públicas que trasciendan la coyuntura y sean patrimonio de toda la sociedad. Arbeleche afirmó: “No puede ser que vivamos aterrorizados por cualquier cambio de signo político”. La ex ministra consideró fundamental que los gobiernos trabajen en la construcción de consensos y en la consolidación de una cultura de respeto institucional.

La economista Azucena Arbeleche, ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, participa activamente en una mesa de debate durante el 43° Congreso Anual del IAEF. (IAEF)

En el cierre del panel, Rojas Irigoyen insistió en que la estabilidad requiere vigilancia y compromiso permanente: “Esta estabilidad hay que seguirla trabajando para mantenerla y profundizar, sobre todo a nivel micro”. El ex funcionario destacó que el ejemplo de Paraguay muestra que el éxito de las reformas depende de la firmeza en la aplicación de las reglas y de la capacidad para resistir presiones políticas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Arbeleche defendió la transparencia en la gestión del gasto y la necesidad de explicar cada decisión a la ciudadanía. “En Uruguay fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar los dineros de los contribuyentes”, insistió. La ex ministra remarcó que la credibilidad en las instituciones se construye a partir del respeto a las reglas fiscales y de la rendición de cuentas.

Ambos ex ministros valoraron el proceso argentino como un camino difícil, pero posible. Reconocieron que la transición hacia un modelo de disciplina fiscal y monetaria implica costos, pero insistieron en que los países que perseveran logran consolidar procesos de crecimiento sostenido. “No es un camino fácil, no está exento de sacrificio, pero es bueno entender que esos dolores son para mejores días”, sostuvo Rojas Irigoyen.

PUBLICIDAD

En cuanto al resto de los temas tratados, los panelistas abordaron la importancia de crear condiciones estables para atraer inversión extranjera y consolidar el desarrollo económico. Rojas Irigoyen relató la experiencia paraguaya en la construcción de consensos sobre la disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central, mientras que Arbeleche explicó que la experiencia uruguaya demostró el valor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Sobre el final de la jornada, la intervención de Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS, se centró en los desafíos geopolíticos que enfrenta la región. Castro mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países latinoamericanos y remarcó la importancia de mantener una política exterior activa para enfrentar los cambios en el escenario global. En su exposición, sostuvo: “La evolución de las alianzas globales impacta directamente en las oportunidades de crecimiento regional”. La presentación resultó breve y giró en torno a la relación de América Latina con los principales bloques económicos internacionales.

PUBLICIDAD