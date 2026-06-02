Pablo Miedziak, presidente del IAEF: “Hoy en la Argentina parece que tenemos más previsibilidad que el resto del mundo”

Pablo Miedziak, presidente del IAEF, analizó el escenario económico

Para Pablo Miedziak, presidente del IAEF, la Argentina atraviesa una paradoja: mientras el escenario internacional se volvió imprevisible, la economía local muestra una estabilidad que no era habitual y ahora enfrenta una prueba distinta: la de convertir la baja de la pobreza, la inflación y el riesgo país en reformas permanentes. Minutos antes de inaugurar el 43º Congreso Anual del IAEF, el directivo sostuvo que el país tiene hoy “más previsibilidad” que el mundo, pero advirtió que la consolidación todavía está incompleta.

En esa lectura, el dato que usó para medir el cambio fue doble. Por un lado, afirmó que el Gobierno inició su gestión con más de 50 puntos de pobreza y que hoy ese nivel está por debajo de 30; por otro, señaló que el riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a 500.

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Miedziak habló en Infobae en Vivo antes del inicio del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que este año lleva como lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”. Desde allí planteó que la discusión ya no pasa solo por corregir desequilibrios, sino por definir si las mejoras recientes pueden sostenerse en un país donde economía y política suelen moverse juntas.

Pablo Miedziak, de IAEF, durante su participación en un evento de Infobae, ofreciendo su perspectiva sobre la coyuntura económica del país. (Captura de video)

Para el presidente del IAEF, la principal novedad es el cambio de eje de la incertidumbre: antes estaba concentrada en la Argentina y ahora se desplazó al exterior. La consecuencia, según su planteo, es que el país ganó previsibilidad relativa, pero todavía necesita completar reformas para transformarla en competitividad duradera.

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La incertidumbre, fuera de la Argentina

En la antesala del congreso, Miedziak describió un escenario internacional inestable y contrapuso esa situación con la dinámica local. “En Argentina parece que tenemos por primera vez en casi la historia más previsibilidad de lo que puede pasar por el mundo. Nadie está esperando cosas que pasaron siempre en Argentina, como que haya una gran volatilidad o que haya una inflación que nadie está esperando. Y en el mundo nadie sabe qué va a pasar en dos o tres semanas”, dijo el ejecutivo.

Su planteo no se limitó al contraste coyuntural. También remarcó que la consolidación argentina exige mirar la economía junto con la política, porque en el país ambos planos siguen estrechamente ligados y eso impide analizar los resultados de manera aislada.

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Para explicar esa idea, recurrió a una comparación regional. “El caso de Perú a mí me encanta, porque en Perú el presidente del Banco Central lleva veinte años, con lo cual vos tenés muchos vaivenes políticos, pero la economía está bastante estable. Acá en Argentina siempre tenés que ver qué es lo que pasa”, dijo Miedziak.

Baja de la pobreza y del riesgo país

Miedziak sostuvo que en casi “treinta años” de gobierno se hicieron “muchas cosas bien” y eligió un criterio principal para juzgar resultados. “Creo que el más importante que uno tiene que ver es el índice de pobreza y tenemos que evaluar a todos los gobernantes por si hay más o menos pobres. Este es un gobierno que empezó con más de cincuenta puntos y tiene hoy menos de treinta puntos”, dijo el presidente del IAEF.

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Luego sumó un segundo termómetro y lo presentó como una referencia menos expuesta a cuestionamientos locales. “Hay uno muy bueno que es el riesgo país, que todos lo conocen, que es básicamente cuál es el riesgo de hacer negocios en nuestro país. Y eso a mí me gusta mucho, porque es uno de los indicadores que los argentinos no pueden manipular”, planteó.

Sobre ese punto, precisó la magnitud del descenso y marcó a la vez el límite de la mejora. “El Gobierno empezó con más de 2.000 puntos, hoy está en 500. Queda un largo camino por recorrer. Yo le cuento a tu audiencia, por ejemplo, que acá del otro lado del río de La Plata, el riesgo país es de cincuenta puntos. O sea, es tremendo lo que falta, pero también es mucho lo que se hizo”, comparó Miedziak.

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Como avances concretos de la actual gestión, el presidente del IAEF valoró la baja de la pobreza y del riesgo país

En esa misma secuencia, agregó que la inflación también muestra una tendencia descendente cuando se la observa en términos anuales, aunque no desarrolló cifras adicionales sobre ese indicador durante la entrevista.

La reforma tributaria, una cuenta pendiente

Miedziak recordó que en la edición anterior del congreso el IAEF había pedido tres cambios: una reforma laboral, un Estado más ágil y una reforma tributaria. Según su balance, dos de esos puntos registraron avances, mientras que el tercero sigue abierto y aparece como el obstáculo principal para mejorar la competitividad.

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“La reforma laboral se dio, ahora lo que resta es ver cómo es la implementación de esa reforma”, dijo Miedziak. Sobre el segundo punto, sostuvo que ya existe un Ministerio de Desregulación y mencionó al ministro Federico Sturzenegger como el funcionario encargado de impulsar una estructura estatal más ágil.

El reclamo más enfático estuvo puesto en los impuestos. “Todavía falta una reforma muy grande, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Argentina no está para competir con muchos países y cuando encima de esa diferencia de competitividad le sumás que el costo impositivo es muy grande, es lo que todavía falta”, dijo.

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A continuación explicó por qué, a su juicio, esa discusión es más compleja que las otras: “Creo que es algo bastante complicado, porque tenés tres diferentes entes que tienen que ponerse de acuerdo. Vos tenés impuestos municipales, tenés impuestos provinciales y después tenés los impuestos federales”.

Según su descripción, hubo reducciones tributarias parciales, pero no una coordinación integral entre niveles del Estado. “El país estuvo haciendo unas bajas de impuestos, pero, a decisión propia, me parece que falta todavía esa mesa para que, bueno, el costo impositivo no sea el que estamos teniendo y sobre todo el que creo que te prohíbe bastante la competitividad a nivel mundial”, enfatizó el titular del IAEF.

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Mirá la entrevista completa a Pablo Miedziak, presidente del IAEF

En el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), dialogó sobre el panorama económico actual. Analizó los indicadores como el riesgo país y la inflación, y explicó por qué mayo podría ser un punto de inflexión para el país