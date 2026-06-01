Tecno

WhatsApp lanza Centro de Fútbol 2026 para seguir partidos de la Copa Mundial en tiempo real

La función reúne en un solo lugar la cobertura en vivo, el seguimiento de selecciones y fuentes verificadas, además de un acceso rápido desde un banner especial

Guardar
Google icon
Un logo tridimensional de WhatsApp verde y blanco junto a un trofeo dorado de la Copa Mundial de la FIFA sobre una mesa de madera marrón.
WhatsApp lanza el Centro de Fútbol 2026 para seguir partidos, resultados y noticias del Mundial en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha dado un paso clave para los aficionados al fútbol presentando el Centro de Fútbol 2026, una nueva función que permitirá seguir partidos, resultados y noticias de la Copa Mundial en tiempo real.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a punto de comenzar (jueves 11 de junio) en Estados Unidos, Canadá y México, la expectativa es máxima y millones de seguidores buscan nuevas formas de estar al día con cada jugada, noticia y contenido exclusivo. WhatsApp se suma a la tendencia de digitalización del deporte, ofreciendo un espacio centralizado para vivir el torneo desde el móvil.

PUBLICIDAD

Qué es el Centro de Fútbol 2026 de WhatsApp

Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
La app incorpora un espacio dedicado dentro de Actualizaciones para ofrecer cobertura minuto a minuto, comunicados oficiales, contenido exclusivo y acceso a comunidades, con un despliegue gradual en iOS y Android tras actualizar a la última versión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Fútbol 2026 se presenta como una nueva categoría dentro del directorio de canales de WhatsApp. Al ingresar, los usuarios tienen acceso a:

  • Cobertura en vivo de partidos: Actualizaciones minuto a minuto de los encuentros, goles, cambios y estadísticas.
  • Noticias oficiales: Comunicados y novedades directamente de las selecciones nacionales y organizaciones del torneo.
  • Contenido exclusivo: Videos, imágenes y análisis proporcionados por clubes, periodistas y creadores asociados.
  • Comunidades y foros: Espacios para debatir, compartir impresiones y conectar con otros aficionados de todo el mundo.

El acceso a esta sección es inmediato desde la pestaña de Actualizaciones o mediante el banner especial que WhatsApp ha incorporado para destacar la nueva función.

PUBLICIDAD

Este lanzamiento responde al enorme interés global que genera el torneo y a la necesidad de contar con actualizaciones inmediatas y personalizadas directamente en la app de mensajería más usada del mundo.

El impulso de WhatsApp en el mundo del fútbol se refuerza con alianzas estratégicas, como la colaboración con el club Arsenal, que utiliza Canales para compartir contenido exclusivo y conectar con seguidores a nivel mundial. Este tipo de acuerdos subraya el papel de WhatsApp como herramienta central para la comunicación y la interacción entre clubes, jugadores y aficionados.

Además de resultados y noticias, el centro incorpora espacios para comentar partidos y conectar con otros aficionados, reforzando la tendencia de las plataformas de mensajería a integrar consumo de contenido y conversación en tiempo real en un mismo entorno - WhatsApp
Además de resultados y noticias, el centro incorpora espacios para comentar partidos y conectar con otros aficionados, reforzando la tendencia de las plataformas de mensajería a integrar consumo de contenido y conversación en tiempo real en un mismo entorno - WhatsApp

El lanzamiento del Centro de Fútbol 2026 ya está disponible para usuarios de iOS y Android que hayan actualizado la app a la última versión. La función se está desplegando gradualmente y se espera que llegue a la mayoría de los usuarios en los próximos días.

Canal Estado y nuevas herramientas para Canales

Una de las principales novedades es la evolución de los Canales de WhatsApp, que ahora integran la función Canal Estado. Esta herramienta permite a los administradores compartir actualizaciones temporales (ya sean fotos, videos, textos o mensajes de voz) con sus seguidores, las cuales desaparecen después de 24 horas. De esta forma, los aficionados pueden recibir noticias de última hora, resúmenes de partidos y anuncios importantes directamente desde la pestaña de Actualizaciones.

Además, WhatsApp está mejorando la visibilidad y el descubrimiento de nuevos canales, haciendo más sencillo para los usuarios encontrar fuentes confiables de información deportiva y seguir a equipos, periodistas o comunidades relacionadas con el fútbol.

WhatsApp apuesta por una experiencia personalizada, donde cada usuario puede elegir qué canales seguir y recibir notificaciones solo de los equipos, selecciones o periodistas que más le interesan. La integración de actualizaciones temporales y el acceso directo a comunidades temáticas hacen que la app se convierta en una fuente principal de información durante el torneo.

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
La empresa impulsa acuerdos con clubes y creadores para distribuir material exclusivo y atraer seguidores globales, al tiempo que mejora el hallazgo de nuevas fuentes en el directorio, facilitando seguir equipos, periodistas y comunidades especializadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Fútbol 2026 es un reflejo de cómo las plataformas de mensajería evolucionan para cubrir nuevas demandas y ofrecer servicios adaptados a eventos globales. Con esta función, WhatsApp consolida su posición no solo como medio de comunicación, sino como canal de información deportiva relevante y en tiempo real.

Con la llegada del Centro de Fútbol 2026, WhatsApp transforma la experiencia de seguir la Copa Mundial, facilitando el acceso a noticias, resultados y comunidades de aficionados sin salir de la aplicación. La plataforma apuesta por la inmediatez y la personalización, consolidándose como una herramienta imprescindible para quienes quieren vivir el torneo al instante y desde cualquier lugar.

Temas Relacionados

WhatsAppCopa MundoMundialCanalesActualizaciónTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El iPhone podría bloquearse en manos del ladrón gracias a una nueva función de Apple

Sensores como el acelerómetro permitirán identificar movimientos bruscos asociados a robos

El iPhone podría bloquearse en manos del ladrón gracias a una nueva función de Apple

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este lunes 1 de junio

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este lunes 1 de junio

Un ex directivo de Google advirtió sobre la concentración de poder en el uso de la tecnología: “La IA no es la enemiga”

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO, Mohammad Gawdat analizó los desafíos que plantea el avance de los sistemas automatizados y señaló los posibles efectos sociales de una innovación que progresa a gran velocidad y con escasos marcos de control

Un ex directivo de Google advirtió sobre la concentración de poder en el uso de la tecnología: “La IA no es la enemiga”

Qué tipo de personalidad en los chatbots prefieren los usuarios

Un equipo de Northeastern University estudió cómo los rasgos de carácter de los asistentes de inteligencia artificial afectan la experiencia de los usuarios y llegó a conclusiones que podrían redefinir la forma en que las empresas los diseñan

Qué tipo de personalidad en los chatbots prefieren los usuarios

Así serían Las Guerreras K-Pop en el mundo mágico de Charlie y la fábrica de chocolate

Cada rincón del escenario busca sorprender, con luces que simulan golosinas brillantes y estructuras enormes que recuerdan la arquitectura fantástica de Willy Wonka

Así serían Las Guerreras K-Pop en el mundo mágico de Charlie y la fábrica de chocolate

DEPORTES

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial

El detalle de la habitación de Messi en el hotel de la selección argentina que causó furor en la previa al Mundial

Los archivos completos de la pesadilla de Argentina en el Mundial 2018: “En Rusia pasó de todo”

Quiénes son los ganadores y los perdedores de la lista de la selección argentina para el Mundial

El baile de Marta Kostyuk en pleno partido ante Iga Swiatek que desató un debate en Roland Garros

Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física

TELESHOW

El baby shower sorpresa de Juli Puente: tarde de abrazos, regalos inesperados y emoción para esperar a Serena

El baby shower sorpresa de Juli Puente: tarde de abrazos, regalos inesperados y emoción para esperar a Serena

El Polaco y Barby Silenzi celebraron los 6 años de su hija Abril: mensajes llenos de amor y fotos íntimas

Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41: las imágenes de su celebración

Gladys La Bomba Tucumana abandonó la casa de Gran Hermano: la polémica participante que entró en su lugar

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto el fuego

Netanyahu ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto el fuego

Casi 900 detenidos, más de un centenar de heridos y destrozos en distintas ciudades de Francia durante los festejos del PSG

Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país

Estados Unidos realizó ataques de “autodefensa” contra radares y sitios de control de drones del régimen iraní durante el fin de semana