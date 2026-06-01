WhatsApp lanza Centro de Fútbol 2026 para seguir partidos de la Copa Mundial en tiempo real

WhatsApp lanza el Centro de Fútbol 2026 para seguir partidos, resultados y noticias del Mundial en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha dado un paso clave para los aficionados al fútbol presentando el Centro de Fútbol 2026, una nueva función que permitirá seguir partidos, resultados y noticias de la Copa Mundial en tiempo real.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a punto de comenzar (jueves 11 de junio) en Estados Unidos, Canadá y México, la expectativa es máxima y millones de seguidores buscan nuevas formas de estar al día con cada jugada, noticia y contenido exclusivo. WhatsApp se suma a la tendencia de digitalización del deporte, ofreciendo un espacio centralizado para vivir el torneo desde el móvil.

PUBLICIDAD

Qué es el Centro de Fútbol 2026 de WhatsApp

La app incorpora un espacio dedicado dentro de Actualizaciones para ofrecer cobertura minuto a minuto, comunicados oficiales, contenido exclusivo y acceso a comunidades, con un despliegue gradual en iOS y Android tras actualizar a la última versión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Fútbol 2026 se presenta como una nueva categoría dentro del directorio de canales de WhatsApp. Al ingresar, los usuarios tienen acceso a:

Cobertura en vivo de partidos : Actualizaciones minuto a minuto de los encuentros, goles, cambios y estadísticas.

Noticias oficiales : Comunicados y novedades directamente de las selecciones nacionales y organizaciones del torneo.

Contenido exclusivo : Videos, imágenes y análisis proporcionados por clubes, periodistas y creadores asociados.

Comunidades y foros: Espacios para debatir, compartir impresiones y conectar con otros aficionados de todo el mundo.

El acceso a esta sección es inmediato desde la pestaña de Actualizaciones o mediante el banner especial que WhatsApp ha incorporado para destacar la nueva función.

PUBLICIDAD

Este lanzamiento responde al enorme interés global que genera el torneo y a la necesidad de contar con actualizaciones inmediatas y personalizadas directamente en la app de mensajería más usada del mundo.

El impulso de WhatsApp en el mundo del fútbol se refuerza con alianzas estratégicas, como la colaboración con el club Arsenal, que utiliza Canales para compartir contenido exclusivo y conectar con seguidores a nivel mundial. Este tipo de acuerdos subraya el papel de WhatsApp como herramienta central para la comunicación y la interacción entre clubes, jugadores y aficionados.

PUBLICIDAD

Además de resultados y noticias, el centro incorpora espacios para comentar partidos y conectar con otros aficionados, reforzando la tendencia de las plataformas de mensajería a integrar consumo de contenido y conversación en tiempo real en un mismo entorno - WhatsApp

El lanzamiento del Centro de Fútbol 2026 ya está disponible para usuarios de iOS y Android que hayan actualizado la app a la última versión. La función se está desplegando gradualmente y se espera que llegue a la mayoría de los usuarios en los próximos días.

Canal Estado y nuevas herramientas para Canales

Una de las principales novedades es la evolución de los Canales de WhatsApp, que ahora integran la función Canal Estado. Esta herramienta permite a los administradores compartir actualizaciones temporales (ya sean fotos, videos, textos o mensajes de voz) con sus seguidores, las cuales desaparecen después de 24 horas. De esta forma, los aficionados pueden recibir noticias de última hora, resúmenes de partidos y anuncios importantes directamente desde la pestaña de Actualizaciones.

PUBLICIDAD

Además, WhatsApp está mejorando la visibilidad y el descubrimiento de nuevos canales, haciendo más sencillo para los usuarios encontrar fuentes confiables de información deportiva y seguir a equipos, periodistas o comunidades relacionadas con el fútbol.

WhatsApp apuesta por una experiencia personalizada, donde cada usuario puede elegir qué canales seguir y recibir notificaciones solo de los equipos, selecciones o periodistas que más le interesan. La integración de actualizaciones temporales y el acceso directo a comunidades temáticas hacen que la app se convierta en una fuente principal de información durante el torneo.

PUBLICIDAD

La empresa impulsa acuerdos con clubes y creadores para distribuir material exclusivo y atraer seguidores globales, al tiempo que mejora el hallazgo de nuevas fuentes en el directorio, facilitando seguir equipos, periodistas y comunidades especializadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Fútbol 2026 es un reflejo de cómo las plataformas de mensajería evolucionan para cubrir nuevas demandas y ofrecer servicios adaptados a eventos globales. Con esta función, WhatsApp consolida su posición no solo como medio de comunicación, sino como canal de información deportiva relevante y en tiempo real.

Con la llegada del Centro de Fútbol 2026, WhatsApp transforma la experiencia de seguir la Copa Mundial, facilitando el acceso a noticias, resultados y comunidades de aficionados sin salir de la aplicación. La plataforma apuesta por la inmediatez y la personalización, consolidándose como una herramienta imprescindible para quienes quieren vivir el torneo al instante y desde cualquier lugar.

PUBLICIDAD