ASI anuncia la XVI Edición del Ranking de Exportadores para destacar el liderazgo industrial en El Salvador

Contenedores en primer plano y la bandera de El Salvador ondeando resaltan la actividad exportadora del país, con un buque de carga y grúas portuarias en el fondo del Puerto de Acajutla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) anunció la realización de la Décima Sexta Edición del Ranking de Exportadores, un evento que reconocerá a las empresas más destacadas del sector industrial el próximo miércoles 22 de julio en San Salvador.

Este ranking constituye el principal reconocimiento empresarial enfocado en la capacidad exportadora, la innovación y la generación de empleo, factores que, según la organización, han fortalecido la competitividad y el desarrollo económico del país.

La edición de este año se celebrará bajo el lema “Renacemos como industria, renacemos como país”, que resalta la visión del sector industrial como motor estratégico del crecimiento nacional.

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De acuerdo con la ASI, el Ranking de Exportadores Industriales se ha consolidado durante 17 años como un informe técnico de referencia para medir la evolución y competitividad del sector productivo salvadoreño. Este informe reconoce el desempeño de las empresas exportadoras y ofrece un análisis sobre la dinámica del comercio exterior industrial.

Karla Domínguez, de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), detalla la importancia del Ranking de Exportadores Industriales, una herramienta clave que refleja el esfuerzo y el crecimiento de la producción 100% salvadoreña.

“El ranking de exportadores industriales no es solo un documento, si bien es el documento de la industria, pero es el resultado del esfuerzo de nuestros industriales y ese proceso de producción y exportación”, detalló Karla Domínguez, Gerente de Inteligencia Industrial, a través de una conferencia de prensa recalcando que “cuando El Salvador produce y exporta, crece económicamente y es lo que estamos buscando a través de este esfuerzo.”

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Durante la ceremonia, la ASI distinguirá a las empresas con mejores resultados exportadores en 12 sectores industriales. Además, se otorgarán reconocimientos en las categorías de Mayores Exportadores Industriales, Mayores Empleadores Industriales, Empresas Industriales Más Dinámicas, Industriales con Mayores Ventas Locales, Industriales con Exportaciones a Más Países, Industriales con Exportaciones a Destinos Singulares y Exportadoras hacia la Región Centroamericana. Con esto, la organización busca destacar la capacidad de innovación, el liderazgo y la expansión internacional de los productos salvadoreños.

“Creemos que colocar un producto salvadoreño en mercados internacionales es algo que realmente merece la pena ser reconocido y justamente es una de las razones por la que estamos apoyando y acompañando a la Asociación Salvadoreña de Industriales en esta mañana”, sostiene Sofia Leiva de Monge, representante de Grupo Merelec y miembro de la ASI.

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La XVI edición del Ranking de Exportadores se realizará bajo el lema “Renacemos como industria, renacemos como país” y plantea a la industria como motor del crecimiento nacional. (Foto cortesía ASI

El sector industrial mantiene un peso sustancial en la economía de El Salvador. Según la ASI, al cierre de 2025 la industria manufacturera representó el 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que la posiciona como la actividad económica de mayor participación en el país. Le siguen el comercio, con el 10.9%, la construcción, con el 8.2% y las actividades financieras, con el 7.5%. En conjunto, estas actividades asociadas concentraron el 62% del PIB nacional, lo que evidencia el aporte del sector productivo en la generación de riqueza, empleo e inversión.

La ASI también subraya el papel de la industria como soporte fundamental del comercio exterior. A mayo de 2026, las exportaciones industriales representaron el 94% de las exportaciones totales de bienes, lo que reafirma el liderazgo del sector en la generación de divisas y en la inserción de El Salvador en los mercados internacionales.

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La ASI sostiene que el Ranking de Exportadores Industriales reconoce a empresas que han hecho de la industria un motor de crecimiento, empleo y desarrollo para El Salvador. Cada exportación representa inversión, confianza en el país y nuevas oportunidades para la población, según las declaraciones de la organización.

Diversas etapas de la cadena de valor de alimentos, desde la producción y el control de calidad hasta la logística de exportación, aseguran la inocuidad para empresas salvadoreñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de la XVI Edición del Ranking reunirá a autoridades de Gobierno, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y líderes del sector productivo para reconocer el esfuerzo de las compañías que han fortalecido la competitividad nacional y proyectado la calidad de la industria salvadoreña a escala global.

La ASI ha reiterado que, con este evento, busca poner en valor el trabajo de las empresas que contribuyen al aumento sostenido de la presencia de productos nacionales en los mercados internacionales, consolidando a la industria como uno de los pilares de la economía salvadoreña.

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