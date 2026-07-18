Costa Rica

Romería en Costa Rica contará con 500 policías y una red de 25 centros de salud para atender a los peregrinos

Las autoridades afinan los últimos detalles del plan que acompañará la tradicional peregrinación a la Basílica de la Virgen de Los Ángeles, con un despliegue coordinado entre cuerpos policiales, personal de salud y equipos de emergencia para brindar asistencia a los fieles durante el recorrido

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La Fuerza Pública desplegará 500 oficiales a lo largo de la ruta entre La Sabana y la Basílica de los Ángeles para reforzar la seguridad de los romeros. Crédito: Ministerio de Salud
La Fuerza Pública desplegará 500 oficiales a lo largo de la ruta entre La Sabana y la Basílica de los Ángeles para reforzar la seguridad de los romeros. Crédito: Ministerio de Salud

El Ministerio de Seguridad Pública anunció un operativo especial para garantizar la seguridad de los miles de fieles que participarán en la Romería 2026 hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago. Para este año, la Fuerza Pública desplegará 500 oficiales que estarán distribuidos a lo largo del recorrido, desde las inmediaciones de la calle 42, en La Sabana, hasta el principal santuario católico del país.

El objetivo del dispositivo es brindar vigilancia permanente, prevenir hechos delictivos y ofrecer asistencia a los peregrinos durante una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Costa Rica.

Los oficiales realizarán patrullajes constantes a lo largo de la ruta oficial y mantendrán presencia en los puntos de mayor concentración de personas, con el propósito de reducir riesgos y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el recorrido.

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Como parte de la estrategia de seguridad, también participarán agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), quienes efectuarán labores de observación e inteligencia vestidos de civil. Su función será detectar comportamientos sospechosos, identificar posibles amenazas y actuar oportunamente para prevenir delitos, especialmente aquellos relacionados con hurtos, robos y otros hechos contra la propiedad.

El Ministerio de Seguridad destacó que esta labor busca proteger a los romeros sin afectar el normal desarrollo de la actividad religiosa, mediante una vigilancia discreta que permita responder rápidamente ante cualquier incidente.

La Romería es la tradicional peregrinación que realizan miles de fieles hacia la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, para rendir homenaje a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
La Romería es la tradicional peregrinación que realizan miles de fieles hacia la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, para rendir homenaje a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Otra de las medidas contempladas será la entrega de tarjetas de identificación para menores de edad, iniciativa que se desarrollará en coordinación con el Sistema de Emergencias 9-1-1. En estas tarjetas, los padres o encargados podrán escribir el nombre del niño o la niña, así como un número telefónico de contacto.

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En caso de que un menor se extravíe durante la caminata, podrá acercarse a cualquier oficial de la Fuerza Pública, quien utilizará la información registrada para localizar a sus familiares y facilitar un reencuentro seguro.

Las autoridades también hicieron un llamado a los peregrinos para que adopten medidas de prevención durante el recorrido. Entre las principales recomendaciones figuran no portar grandes cantidades de dinero en efectivo ni objetos de alto valor, mantener siempre bajo supervisión bolsos, mochilas y teléfonos celulares, y permanecer atentos a su entorno para identificar cualquier situación sospechosa.

Asimismo, insistieron en la importancia de utilizar únicamente las rutas oficiales establecidas para la Romería y acatar las instrucciones de los cuerpos policiales y de emergencia, ya que esto facilita la atención de cualquier incidente y disminuye los riesgos para los participantes.

En paralelo al operativo de seguridad, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activará un plan especial de atención médica entre el 18 de julio y el 2 de agosto, mediante una red integrada por 25 establecimientos de salud, entre hospitales y áreas de salud de Cartago, San José y Alajuela. El dispositivo estará organizado en cuatro anillos de respuesta, según la cercanía con la Basílica de los Ángeles.

La CCSS activará una red de 25 hospitales y áreas de salud para atender a los peregrinos entre el 18 de julio y el 2 de agosto. Caja Costarricense de Seguro Social
La CCSS activará una red de 25 hospitales y áreas de salud para atender a los peregrinos entre el 18 de julio y el 2 de agosto. Caja Costarricense de Seguro Social

La institución informó que varios centros médicos ampliarán sus horarios de atención durante los días de mayor afluencia de peregrinos y que el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez será el encargado de atender los casos de mayor complejidad, con el respaldo de los hospitales Calderón Guardia, San Juan de Dios y México, en caso de ser necesario. Además, un Centro de Coordinación de Operaciones supervisará el despliegue sanitario y permitirá movilizar recursos adicionales si se presenta una emergencia de gran magnitud.

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