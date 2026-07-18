Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

Un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance (Europa Press/Archivo)

Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) denunciaron que el régimen de Irán llevó a cabo “crímenes de guerra” tras una serie de ataques contra infraestructuras civiles en Bahréin, Kuwait y Jordania, exigiendo que Teherán rinda cuentas ante la comunidad internacional.

La denuncia se produjo después de una nueva oleada de bombardeos e incidentes armados que elevaron la tensión en Medio Oriente, en el contexto de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. Los gobiernos del Golfo consideran que los ataques constituyen una grave violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

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El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, declaró que las acciones de Irán representan “una escalada sumamente peligrosa” y requieren “rendición de cuentas y enjuiciamiento internacional, dado que se atacaron deliberadamente infraestructuras e instalaciones civiles”.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait, el país sufrió ataques dirigidos a una planta de energía y agua, así como a una instalación petrolera. Los incidentes provocaron incendios, heridos y “pérdidas materiales graves”, según la agencia oficial KUNA.

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El gobierno kuwaití atribuyó los daños a “una serie de ataques iraníes brutales y repetidos”, afirmando que la ofensiva afectó infraestructura vital para la población. Las autoridades detallaron que varios bomberos y un empleado civil resultaron heridos y que el sitio energético debió ser evacuado tras los ataques.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 16 de julio de 2026 (REUTERS/Stringer)

La escalada militar en la región incluye la suspensión temporal del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, como informó la aerolínea nacional. El Ministerio de Electricidad y Agua de ese país anunció que parte de la infraestructura quedó fuera de servicio, provocando preocupación entre la población por el acceso a bienes básicos.

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Un residente local, citado por la agencia AFP, relató que “la demanda por agua y productos enlatados creció desde la mañana ante el temor de interrupciones en los servicios o la cadena de suministro”.

En Bahréin, el ejército afirmó haber repelido una ola de ataques aéreos atribuidos a Irán. Las alarmas antiaéreas se activaron en cuatro oportunidades y se instó a la población a tomar refugio. El gobierno aseguró haber “frustrado” los bombardeos.

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Las autoridades de Jordania también informaron sobre la interceptación de misiles y drones iraníes durante los últimos días.

Estados Unidos, por su parte, completó una séptima noche consecutiva de bombardeos contra posiciones iraníes en la región, apuntando a instalaciones militares y logísticas, según el Comando Central (CENTCOM).

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El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán ha intensificado la disputa en torno al estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de energía. El CENTCOM desmintió afirmaciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre supuestas explosiones en petroleros, calificando la versión como falsa.

La situación ha generado preocupación por la estabilidad regional y la seguridad de las infraestructuras críticas en los países del Golfo.