Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Más de 100 viviendas destruidas por un incendio en Noruega 2

Al menos 400 personas han sido evacuadas en el sur de Noruega a consecuencia de uno de los peores incendios de la historia reciente del país y registrado a las afueras de la localidad de Krokstadelva, en el municipio de Drammen, donde las llamas han devorado ya un centenar de viviendas.

Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó en una casa adosada en torno a las 15.30 horas del viernes, hora en España peninsular y Baleares. El clima seco y los fuertes vientos expandieron las llamas por la zona residencial hasta el bosque colindante.

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Al menos tres personas han resultado heridas: un bombero, un miembro de la defensa civil y un civil, el primero por quemaduras leves y los otros dos por inhalación de humo. El civil ha sido hospitalizado pero su vida no corre peligro.

Ocho agentes de policía fueron examinados por personal médico tras inhalar humo durante la evacuación. Ninguno de ellos necesitó ser trasladado al hospital.

El jefe de bomberos intermunicipal de Vestfold (VIB), Jan Helge Kaiser, ha explicado en su último balance recogido por el diario ‘Aftenposten’ que sus equipos han conseguido detener las llamas que se acercan directamente a la ciudad pero los flancos del incendio siguen fuera de control.

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Más de 100 viviendas destruidas por un incendio en Noruega 1

El jefe de los equipos de respuesta policial, Bard Olsen, ha estimado igualmente que el riesgo de propagación “se ha reducido” pero ahora mismo hay “pequeños incendios latentes en la zona”.

El alcalde de Drammen, Kjell Arne Hermansen, ha confirmado la cifra provisional de evacuados, alojados ahora mismo en el centro de evacuación municipal, en varios hoteles del municipio y con amigos y familiares.

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La Dirección Noruega de Protección Civil dijo el sábado que se trataba del mayor incendio de este tipo en la historia moderna del país.

NRK, la radiotelevisión pública noruega, reportó que cientos de personas acudieron a un centro de evacuación.

No se ha denunciado la desaparición de ningún residente, indicaron las autoridades. La causa del incendio todavía no estaba clara.

Drammen está a unos 34 kilómetros (21 millas) al suroeste de Oslo.

Helicópteros arrojaron agua sobre edificios en llamas mientras densas columnas de humo se elevaban de un voraz incendio en una ladera, como se observa en imágenes tomadas en Krokstadelva, Noruega.

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Al menos 400 evacuados en el sur de Noruega por uno de los peores incendios de la historia reciente del país

Los videos mostraron las llamas extendiéndose cerca de una zona boscosa, con dos helicópteros rociando el fuego desde el aire.

Más de 100 viviendas fueron destruidas por un incendio el viernes cerca de la ciudad de Drammen, en el sur de Noruega, mientras los bomberos luchaban por contener las llamas en medio de fuertes vientos, según informaron las autoridades de rescate.

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Una densa humareda negra cubrió la zona, ubicada a unos 50 km al oeste de Oslo, pero no se reportaron víctimas ni personas desaparecidas a causa del incendio, que afectó un barrio de casas adosadas.

Se desconocen de inmediato dónde o cómo se originó el incendio.

(Con información de EP, AP y Reuters)