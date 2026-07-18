Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

La tecnología redefine cómo se detecta el cáncer de mama a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología tiene el potencial de transformar la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que en 2026 afectará a aproximadamente 321.910 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama invasivo solo en Estados Unidos, según la organización Breast Cancer Research Foundation (BCRF).

Un tratamiento efectivo depende en gran medida de encontrar la enfermedad a tiempo.

En Colombia, más de la mitad de los casos se detectan cuando ya están en etapas avanzadas, y el tiempo promedio entre la primera consulta y el inicio del tratamiento supera los 75 días, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (CAC), organismo técnico del sistema de salud colombiano que recopila y analiza datos sobre enfermedades de alto impacto en el país.

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Cuanto antes se detecta, más efectivo es el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a ese reto surgió AuraPrevent, una tecnología desarrollada por la Fundación Universitaria Compensar que integra inteligencia artificial y trazabilidad digital para apoyar el tamizaje del cáncer de mama y fortalecer el seguimiento de las pacientes a lo largo de su ruta de atención.

Para una mujer con una mamografía sospechosa, contar con esta herramienta significa que el especialista puede identificar su caso con mayor rapidez, priorizarla dentro del sistema y garantizar que reciba seguimiento en cada etapa, sin que se pierda en el camino hacia su diagnóstico.

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Qué otras aplicaciones tiene la tecnología en la detección del cáncer de mama

Siete aplicaciones que puede tener la tecnología al momento de detectar el cáncer de mama son:

AuraPrevent apoya el tamizaje mamario y el seguimiento de cada paciente en su ruta de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial para leer mamografías.

Los algoritmos de análisis de imágenes detectan patrones sospechosos que pueden pasar desapercibidos, ordenan los casos según su nivel de riesgo y reducen los tiempos de respuesta del equipo médico.

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De acuerdo con Angie Paola Rique Sabogal, docente del instituto mencionado: “la inteligencia artificial no busca reemplazar el criterio médico, sino ayudar a que el especialista llegue más rápido a las pacientes que requieren atención”..

Diagnósticos más rápidos.

La automatización puede reducir procesos que hoy se extienden entre 35 y 51 días a respuestas de apenas minutos, en lo que respecta a la clasificación asistida de imágenes.

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Los algoritmos identifican hallazgos sospechosos, priorizan los casos de mayor riesgo y agilizan la respuesta clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es importante acelerar la lectura de una mamografía, y es aún más importante garantizar que ninguna paciente se pierda en la ruta de atención y reciba un seguimiento oportuno”, agregó la docente.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, las mamografías de detección pasan por alto alrededor del 20% de los casos de cáncer de mama. Los sistemas de IA parecen tener la capacidad de captar signos muy sutiles de un cáncer en etapa temprana que el ojo humano podría pasar por alto.

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Ocho de cada diez biopsias practicadas en zonas de interés arrojan resultados benignos, según la Dra. Amy K. Patel, radióloga mamaria y directora médica del The Breast Care Center del Liberty Hospital en Liberty, Misuri.

Los informes automáticos estandarizan datos, reducen el trabajo administrativo y aceleran las decisiones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas de inteligencia artificial podrían reducir ese volumen de procedimientos innecesarios y, con ello, el desgaste físico y emocional de las pacientes, además de los costos que genera cada intervención

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Reportes clínicos sin papeleo manual.

La generación automática de informes médicos unifica el formato de la información, alivia la carga administrativa de los profesionales de la salud y acelera la toma de decisiones.

Seguimiento digital de cada paciente.

Las plataformas de trazabilidad permiten vigilar en tiempo real cada paso de la ruta de atención, activar alertas ante demoras e intervenir antes de que un retraso se convierta en un problema mayor.

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Un diagnóstico temprano mejora la supervivencia y reduce la necesidad de tratamientos más agresivos y costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospitales y clínicas conectados entre sí.

Cuando las instituciones comparten información clínica, se evitan exámenes repetidos, se reduce la pérdida de datos y mejora la coordinación entre todos los actores del sistema de salud.

Herramientas especializadas al alcance de más regiones.

Las plataformas web y móviles llevan capacidades diagnósticas avanzadas a zonas donde hay pocos especialistas, con lo que se achican las brechas de acceso a la atención médica.

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Menos costos para el sistema.

Detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales no solo aumenta las posibilidades de supervivencia, también evita los tratamientos más complejos y costosos que exige la enfermedad en fases avanzadas.