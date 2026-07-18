Félix Ulloa hijo y Carl Skau encabezaron en San Salvador una reunión bilateral con representantes de organismos internacionales y de Naciones Unidas./(Vicepresidencia de la República)

El Salvador mantiene una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas para fortalecer la cooperación en áreas prioritarias como el desarrollo tecnológico, la seguridad alimentaria y la respuesta ante el cambio climático. Durante un encuentro que se realizó en San Salvador, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, y el director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau, junto a representantes de organismos internacionales, profundizaron en temas estratégicos y prioritarios para el país.

En la reunión bilateral, Ulloa expuso los avances alcanzados por El Salvador en materia de innovación tecnológica. Mencionó la participación del país en la copresidencia, junto a Estonia, del primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, así como la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). Este organismo busca promover el uso responsable de las tecnologías emergentes, proteger los datos personales y fortalecer la ciberseguridad nacional. Según datos oficiales, estas políticas posicionan a El Salvador como referente regional en la adopción de marcos regulatorios para la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

En el ámbito de la salud, Ulloa resaltó la transformación digital impulsada por la plataforma DoctorSV, que desde su implementación acumula más de 1.5 millones de usuarios registrados, tres millones de consultas, dos millones de recetas y supera los 1.3 millones de exámenes médicos realizados. Esta herramienta tecnológica ha facilitado el acceso a servicios de salud pública y ha optimizado la gestión de consultas y diagnósticos en todo el país. Además, se subrayó la digitalización educativa por medio de la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes del sistema público, y la integración de plataformas como Google Classroom.

El PMA y El Salvador coincidieron en impulsar iniciativas conjuntas sobre alimentación escolar, producción agrícola y resiliencia climática para ampliar la cooperación./ (Vicepresidencia de la República)

El director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau, felicitó al Gobierno salvadoreño por la capacidad de respuesta ante llamados de asistencia internacional, haciendo especial énfasis en el apoyo humanitario brindado a la población venezolana. Skau reconoció que El Salvador se encuentra entre los primeros países en movilizar ayuda y mantener esfuerzos continuos para brindar asistencia a familias, niños y hospitales en situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD

El funcionario del PMA también detalló las acciones del organismo para proteger los medios de vida y la producción agrícola frente a los efectos de los fenómenos climáticos. Explicó que el PMA impulsa iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades, mediante capacitaciones, acceso a información y apoyo económico dirigido a los agricultores y familias en zonas vulnerables.

Durante la cita, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de desarrollar iniciativas conjuntas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, la alimentación escolar, la producción agrícola y la resiliencia climática. En este sentido, se planteó la necesidad de identificar nuevas oportunidades de cooperación y ampliar la colaboración en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

PUBLICIDAD

El Salvador consolidó una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos para fortalecer la cooperación en desarrollo tecnológico, seguridad alimentaria y cambio climático./ (Vicepresidencia de la República)

En la reunión participaron la representante y directora de país del PMA en El Salvador, María Guimarães, y el coordinador residente de Naciones Unidas en el país, Raúl Salazar. Las autoridades reiteraron el compromiso de mantener un diálogo abierto y permanente para atender los retos globales y locales, priorizando la innovación tecnológica, la protección social y la seguridad alimentaria.

Las imágenes divulgadas por la Vicepresidencia de la República de El Salvador muestran a los funcionarios intercambiando saludos y dialogando en las oficinas oficiales, reflejo del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.